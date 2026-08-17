בפנדלים: בית"ר גברה על ר"ג אחרי 3:3 ב-90 דקות

כבש את שער השוויון שהוביל לפנדלים ונתן ניצחון לבית"ר, לקח את ההזדמנות שניתנה לו בשתי ידיים

הרכבים וציונים

משחקי הדירוג של גביע הטוטו נמשכו הערב (שני) כאשר באצטדיון ברחובות הפועל רמת גן אירחה את בית”ר ירושלים למשחק מטורף על המקום השביעי, שענה על כל הציפיות עם 3:3 נהדר בתום 90 דקות וניצחון של הירושלמים בדמות 4:5 בדו קרב הפנדלים.

המשחק נפתח עם קצב משוגע כבר מהפתיחה, כשלוקה גדראני העלה את החבורה של אלמוג כהן ליתרון כבר בדקה התשיעית, כשעלה נהדר לכדור קרן של תומר יוספי ומקרוב נגח פנימה. האורדונים לא התרגשו, וחמש דקות בלבד לאחר מכן שיתוף פעולה של מקסים פלקושצ’נקו ודוד אסנקה הסתיים עם שער נהדר של האחרון ישר לפינת השער.

החבורה של אלמוג כהן המשיכה ללחוץ את השער של עמית רייף ובדקה ה-26 החזירה לעצמה את ההובלה, כשיוג’ין אנסה כבש בקלילות אחרי שהשתלט על כדור ריבאונד והוריד את הצהובים שחורים למחצית עם היתרון.

בחצי השני הקצב הגבוה נמשך, בדקה ה-59 מיצ’קו ניצל טעות קשה של יהונתן עוזר כדי להשוות בשנית ל-2:2, ושתי דקות אל תוך תוספת הזמן משה סמל שחרר בעיטה אדירה מחוץ לרחבה שהכניעה את השוער הצעיר של בית”ר, והיה נדמה שהאורדונים בדרך לניצחון מפתיע ודרמטי. אלא שדקה בלבד לאחר מכן נשרק פנדל לזכות הקבוצה מהבירה, זיו בן שימול סחט מרייף הצלה, אך יאן שיקוט עט על הכדור וסידר רוחב לנדב מרקוביץ’, שלא התבלבל ושלח את המשחק לדו קרב מהנקודה הלבנה, שם הירושלמים ניצחו 4:5 וקטפו את המקום השביעי.

כעת הירושלמים יחזרו להתרכז בליגה, כשייערכו את משחקם הראשון ביום שבת הבא בבלומפילד מול מכבי נתניה, זאת בעקבות דחיית המחזור הראשון מול הפועל ת”א. מנגד, העולה החדשה תפתח את העונה כבר ביום שבת אצל מכבי חיפה.