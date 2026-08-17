בפנדלים: בית"ר גברה על ר"ג אחרי 3:3 ב-90 דקות

הפועל ר"ג
בית"ר ירושלים
השחקן המצטיין
נדב מרקוביץ', ציון: 7
כבש את שער השוויון שהוביל לפנדלים ונתן ניצחון לבית"ר, לקח את ההזדמנות שניתנה לו בשתי ידיים
השחקן המאכזב
מקסים פלקושצ'נקו, ציון: 5
לא שדרג את רמת גן כמצופה
רייף
גונסאלבש
יצחקי
יבלו
איברהים
בוניפייס
מיאילוביץ'
פלקושצ'נקו
אסנקה
קמפוס
ברנס
עולי
צור
גלזר
סמל
נוביסי
עוזר
גדראני
דרעי
אלימלך
שדו
בן שימול
מרקוביץ'
יוספי
אצילי
מוזי
אנסה
חג'ג'
דהן
קאלו
אנטווי
שיקוט
משחקי הדירוג של גביע הטוטו נמשכו הערב (שני) כאשר באצטדיון ברחובות הפועל רמת גן אירחה את בית”ר ירושלים למשחק מטורף על המקום השביעי, שענה על כל הציפיות עם 3:3 נהדר בתום 90 דקות וניצחון של הירושלמים בדמות 4:5 בדו קרב הפנדלים.
המשחק נפתח עם קצב משוגע כבר מהפתיחה, כשלוקה גדראני העלה את החבורה של אלמוג כהן ליתרון כבר בדקה התשיעית, כשעלה נהדר לכדור קרן של תומר יוספי ומקרוב נגח פנימה. האורדונים לא התרגשו, וחמש דקות בלבד לאחר מכן שיתוף פעולה של מקסים פלקושצ’נקו ודוד אסנקה הסתיים עם שער נהדר של האחרון ישר לפינת השער.
החבורה של אלמוג כהן המשיכה ללחוץ את השער של עמית רייף ובדקה ה-26 החזירה לעצמה את ההובלה, כשיוג’ין אנסה כבש בקלילות אחרי שהשתלט על כדור ריבאונד והוריד את הצהובים שחורים למחצית עם היתרון.
בחצי השני הקצב הגבוה נמשך, בדקה ה-59 מיצ’קו ניצל טעות קשה של יהונתן עוזר כדי להשוות בשנית ל-2:2, ושתי דקות אל תוך תוספת הזמן משה סמל שחרר בעיטה אדירה מחוץ לרחבה שהכניעה את השוער הצעיר של בית”ר, והיה נדמה שהאורדונים בדרך לניצחון מפתיע ודרמטי. אלא שדקה בלבד לאחר מכן נשרק פנדל לזכות הקבוצה מהבירה, זיו בן שימול סחט מרייף הצלה, אך יאן שיקוט עט על הכדור וסידר רוחב לנדב מרקוביץ’, שלא התבלבל ושלח את המשחק לדו קרב מהנקודה הלבנה, שם הירושלמים ניצחו 4:5 וקטפו את המקום השביעי.
כעת הירושלמים יחזרו להתרכז בליגה, כשייערכו את משחקם הראשון ביום שבת הבא בבלומפילד מול מכבי נתניה, זאת בעקבות דחיית המחזור הראשון מול הפועל ת”א. מנגד, העולה החדשה תפתח את העונה כבר ביום שבת אצל מכבי חיפה.
אורי דהן לקח אחריות בפנדל המכריע, מצא את הפינה השמאלית והעניק לבית"ר את הניצחון, 4:5
אסנקה דייק והשאיר את רמת גן בחיים, 4:4
דרעי שלח בעיטה חלשה ושטוחה לפינה הימנית, אך היא הספיקה כדי להכניע את השוער, 3:4 לבית"ר
תמיר גלזר בעט שמאלה, עוזר זינק ימינה ורמת גן השוותה ל-3:3
מרקוביץ' המשיך את הרצף החיובי של בית"ר ירושלים והעלה אותה ל-2:3
נוביסי בעט כדור מדויק אל החיבורים השמאליים של השער והשווה את דו קרב הפנדלים, 2:2
אנטווי בעט כדור לרשת העליונה של מרכז השער והעלה את בית"ר ליתרון, 1:2 לבית"ר
עידו עולי שלח בעיטה רשלנית לשמיים, עדיין 1:1
נבו שדו לקח את הבעיטה הראשונה ודייק עם כדור לפינה השמאלית, 1:1
משה סמל בעט כדור חד לפינה הימנית ומצא את הרשת, 0:1
שער! בית"ר ירושלים השוותה ל-3:3! זיו בן שימול ניגש לכדור עונשין מ-11 מטרים וסחט הצלה מרייף, יאן שיקוט הוריד כדור רוחב לנדב מרקוביץ', שהיה במקום כדי לדחוק פנימה את שער השוויון!
שער! הפועל ר"ג עלתה ל-2:3! משה סמל בפעולה אישית נהדרת חתך מהאגף פנימה ושחרר כדור עוצמתי, ישר לחיבור הרחוק!
אנסה שחרר בעיטה מתוך הרחבה, הכדור שרק ליד הקורה
יאן שיקוט נכנס במקום טימוטי מוזי
מריוס נוביסי נכנס במקום עידן ברנס
חילוף גם בבית"ר: נאנא אנטווי נכנס במקומו של רועי אלימלך
משה סמל נכנס במקום מקסים פלקושצ'נקו
מיצ'קו יצא, תמיר גלזר נכנס
עמית צור נכנס במקום לואן קמפוס
עומר אצילי פינה את מקומו לסמואל קאלו
אורי דהן נכנס במקום לוקה גדראני
חילוף משולש של אלמוג כהן: עילאי חג'ג' נכנס במקום תומר יוספי
שער! הפועל ר"ג השוותה ל-2:2! יהונתן עוזר קיבל מסירה והתמהמה עם הכדור, מיצ'קו ניצל את ההזדמנות, עט על הכדור בגליץ' ודחק פנימה
פעולה אישית מצוינת של אסנקה שחדר לרחבה ושחרר בעיטה טובה, אך לצערו פספס את המסגרת במעט
עידו עולי נכנס במקום כריסטופר בוניפייס
אסנקה הגיע למצב נוח מקצה הרחבה, אך שחרר כדור רע החוצה
שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-1:2! כדור עומק אדיר של בן שימול מצא את רועי אלימלך שבעט לידיו של השוער, יוג'ין אנסה עט על הריבאונד ודחק מקרוב
שער! הפועל ר"ג השוותה ל-1:1! התקפה נהדרת של האורדונים הסתיימה עם כדור עומק מדויק של מקסים פלקושצ'נקו לדויד אסנקה, שגלגל את הכדור לפינה הרחוקה
תומר יוספי הגיע לעמדה מצוינת בתוך הרחבה, אך לא הצליח לייצר עוצמה בבעיטה ורייף קלט בקלות
טימוטי מוזי שחרר בעיטה אדירה מחוץ ל-16 וסחט הצלה נפלאה מעמית רייף
שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:1! כדור קרן נהדר של תומר יוספי מצא את הראש של לוקה גדראני, שנגח מקרוב פנימה
טעות בהגנה של נבו שדו השאירה את עידן ברנס במצב נוח מחוץ לרחבה, החלוץ בעט החוצה
התקפה מצוינת של בית"ר הסתיימה עם דריבל נהדר של יוג'ין אנסה לרחבה וכדור שפגע בקורה, זיו בן שימול עט על הריבאונד וסחט הצלה למשקוף, ומשם תומר יוספי שחרר בעיטה מקרוב וסחט כדור קרן
שריקת הפתיחה באצטדיון רחובות! נאאל עודה הוציא את ההתמודדות לדרך