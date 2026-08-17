סיימה בטעם חמוץ: מכבי חיפה נכנעה להפועל י-ם

השחקן המצטיין
ישראל דאפה, ציון: 7
היה בכל מקום במגרש
השחקן המאכזב
יילה בטאיי, ציון: 4
לא מספיק טוב
גלזר
בטאיי
צונאמי
פדראו
לונוויק
אזולאי
לוי
דון
ברוניניו
חורה
קאני
סייף
מרדכי
רטנר
חלאילי
בנסון
זמיר
נדיר
מלמוד
ליש
חיימוביץ'
מדמון
אבוהב
אלמגור
דיסטלפלד
דמשקאן
דאפה
וראסנה
אידוקו
כהן
סאני
טיהי
חמישה ימים לפני שהדבר האמיתי מתחיל, מכבי חיפה הפסידה הערב (שני) 1:0 להפועל ירושלים, במסגרת משחקי הדירוג של גביע הטוטו. הירוקים רשמו הפסיד שלישי במפעל אותו סיימו במקום העשירי, ישראל דפאה כבש את השער היחיד במשחק בדקה ה-61.
הקבוצה של ברק בכר צריכה לשים את הקמפיין הלא מספיק טוב שלה, בלשון המעטה, בגביע הטוטו ולהתמקד במטרה החשובה ביותר שלה העונה שהיא הליגה, כבר בשבת הקרובה היא תפתח את משחקיה מול הפועל רמת גן והאקס מסאי דגו.
מן העבר השני, החבורה של ליאור זדה יכולה להגיע למשחקי הליגה במצב רוח חיובי, כשלאחר שניצחו את שתי הקבוצות מפתח תקווה, 0:1 את מכבי ו-1:3 את הפועל, היא הצליחה לגבור גם על יריבה שנחשבת עדיפה עליה. במחזור הפתיחה תפגוש את מחזיקת הגביע, מכבי תל אביב.
נדים ורסאנה קיבל את הכרטיס הצהוב
9 דקות אחרי שנכנס, בנסון נשכב על הדשא ללא מגע בשחקן יריב, הוא מיד סימן לספסל שהוא צריך חילוף והורד מהמגרש באלונקה
חילוף נוסף אצל ברק בכר. בנסון החליף את פדראו
אזולאי קיבל כדור ברחבה אחרי תנועה נהדרת, והעביר רוחב לקאני שבעט לעמוד
איתן אזולאי עם כניסה מסוכנת שזיכתה אותו בכרטיס הצהוב
גם יילה בטאי פינה את מקומו, איאד חלאילי נכנס לשחק
חילופים נוספים אצל מכבי חיפה. נבות רטנר החליף את ירין לוי
צונאמי קיבל את הכרטיס הצהוב
גם עומר אבוהב פינה את מקומו, כריס טיהי עלה לכר הדשא
חילופים גם אצל הקטמונים. כובש השער, ישראל דאפה פינה את מקומו לטובת שראני
יאיר מרדכי נכנס במקומו של קנג’י גורה
חילופים במכבי חיפה מיד אחרי השער, קני סייף החליף את סדריק דון
שער! הפועל ירושלים עלתה ל-0:1: ישראל דאפה ניצל שמירה לא טובה של לונוויק ברחבה, ובעט במדוייק לרשת של גלזר
דון הצליח לחטוף כדור לאבוהב באזור מסוכן, הכדור הגיע לגורה שבעט בנגיעה, אבל זמיר הדף לקרן
הזדמנות אדירה לדמשקאן. דאפה הצליח לגבור על פדראו ולונוויק בפיזיות, והשאיר לחלוץ שבמצב של אחד על אחד בעט למחוץ למסגרת
הבעיטה של דמשקאן נעצרה על ידי גלזר, הריבאונד הגיע ללייש שבעט למעל המסגרת
כדור לא ישיר מהרחבה, אחרי שגורה החזיר לאחרון וגלזר תפס את הכדור
דיסטלפלד פינה את מקומו לטובת עידן כהן
גם איליי מדמון יצא, אידוקו נכנס במקומו
חילוף משולש אצל ליאור זדה. ורסאנה החליף את אוהד אלמגור
המצב הכי משמעותי במחצית הראשונה. ירין לוי קיבל את הכדור בתוך הרחבה וניסה להכניע את זמיר מזווית קשה, אבל השוער של הפועל ירושלים הצליח להדוף את הכדור
נועם מלמד קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון של הערב
שתי הקבוצות ירדו להפסקת שתייה. אחרי פתיחה בקצב גבוה, המשחק נרגע. שני השוערים עדיין לא קיבלו אתגר משמעותי
דון השתלט על הכדור במרכז הרחבה הירושלמית והשאיר לאזולאי למצב בעיטה קורץ, אבל הקשר לא הצליח לייצר עוצמה וזמיר קלט את הכדור
ברוניניו ניסה לאיים על זמיר, כשהשתחרר באגף שמאל ובעט אבל גם הפעם זה הלך אל מחוץ למסגרת
22: פעולה טובה של ירין לוי במרכז המגרש, הקשר של הירוקים חטף כדור ורץ כל הדרך לרחבה, אבל הבעיטה שלו הלכה אל מחוץ למסגרת
עוד החמצה של הירושלמים. אבוהב הגביהה מאגף שמאל, דאפה עלה יותר גבוה מלונוויק ונגח, אבל הכדור פגע בקורה ויצא החוצה
דמשקאן ניגש לבעיטה חופשית על סף הרחבה, אבל הכדור שלו הלך גבוה ומחוץ למסגרת
טעות בהגנה של הירושלמים, גורה קיבל את הכדור על סף הרחבה אחרי לחץ של אזולאי אבל הבעיטה שלו הלכה אל מחוץ למסגרת
פתיחה טובה של הירוקים, בטאיי הגביהה מאגף ימין, ברוניניו ניסה לבצע מספרת אבל הבעיטה שלו הלכה ישירות לידיו של זמיר
דקל צינו הוציא לדרך את ההתמודדות