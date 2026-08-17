סיימה בטעם חמוץ: מכבי חיפה נכנעה להפועל י-ם

הרכבים וציונים

חמישה ימים לפני שהדבר האמיתי מתחיל, מכבי חיפה הפסידה הערב (שני) 1:0 להפועל ירושלים, במסגרת משחקי הדירוג של גביע הטוטו. הירוקים רשמו הפסיד שלישי במפעל אותו סיימו במקום העשירי, ישראל דפאה כבש את השער היחיד במשחק בדקה ה-61.

הקבוצה של ברק בכר צריכה לשים את הקמפיין הלא מספיק טוב שלה, בלשון המעטה, בגביע הטוטו ולהתמקד במטרה החשובה ביותר שלה העונה שהיא הליגה, כבר בשבת הקרובה היא תפתח את משחקיה מול הפועל רמת גן והאקס מסאי דגו.

מן העבר השני, החבורה של ליאור זדה יכולה להגיע למשחקי הליגה במצב רוח חיובי, כשלאחר שניצחו את שתי הקבוצות מפתח תקווה, 0:1 את מכבי ו-1:3 את הפועל, היא הצליחה לגבור גם על יריבה שנחשבת עדיפה עליה. במחזור הפתיחה תפגוש את מחזיקת הגביע, מכבי תל אביב.