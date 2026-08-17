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סיימה בטעם חמוץ: מכבי חיפה נכנעה להפועל י-ם

הירוקים סיימו במקום העשירי בגביע הטוטו, לאחר שהפסידו 1:0 לחבורה מהבירה, דאפה כבש את השער היחידי במשחק (61') ונתן לקבוצתו את המקום התשיעי

דורון בן דור | אתמול 20:00

ברוניניו מאוכזב

ברוניניו מאוכזב (עמרי שטיין)

גביע הטוטו - משחקי דירוג

סמי עופר

5142 צופים

יום שני, 17/08/2026, 20:00

מכבי חיפה

הפועל ירושלים

מכבי חיפה

0:1

שופט: דקל צינו (ציון: 6)

הפועל ירושלים
ישראל דאפה(61)
דעת המבקר
השחקן המצטיין
ישראל דאפה

ישראל דאפה, ציון: 7

היה בכל מקום במגרש

השחקן המאכזב
יילה בטאיי

יילה בטאיי, ציון: 4

לא מספיק טוב

הרכבים וציונים

גלזר

5

בטאיי

4
(72)

צונאמי

6

פדראו

5
(80)

לונוויק

5

אזולאי

6

לוי

6
(72)

דון

4
(62)

ברוניניו

5

חורה

4
(62)

קאני

5

סייף

5
(62)

מרדכי

5
(62)

רטנר

(72)

חלאילי

(72)

בנסון

(80)

זמיר

6

נדיר

6

מלמוד

6

ליש

6

חיימוביץ'

6

מדמון

5
(46)

אבוהב

7
(62)

אלמגור

5
(46)

דיסטלפלד

5
(46)

דמשקאן

6

דאפה

7
(62)

וראסנה

5
(46)

אידוקו

5
(46)

כהן

5
(46)

סאני

(62)

טיהי

(62)

חמישה ימים לפני שהדבר האמיתי מתחיל, מכבי חיפה הפסידה הערב (שני) 1:0 להפועל ירושלים, במסגרת משחקי הדירוג של גביע הטוטו. הירוקים רשמו הפסיד שלישי במפעל אותו סיימו במקום העשירי, ישראל דפאה כבש את השער היחיד במשחק בדקה ה-61.

הקבוצה של ברק בכר צריכה לשים את הקמפיין הלא מספיק טוב שלה, בלשון המעטה, בגביע הטוטו ולהתמקד במטרה החשובה ביותר שלה העונה שהיא הליגה, כבר בשבת הקרובה היא תפתח את משחקיה מול הפועל רמת גן והאקס מסאי דגו.

מן העבר השני, החבורה של ליאור זדה יכולה להגיע למשחקי הליגה במצב רוח חיובי, כשלאחר שניצחו את שתי הקבוצות מפתח תקווה, 0:1 את מכבי ו-1:3 את הפועל, היא הצליחה לגבור גם על יריבה שנחשבת עדיפה עליה. במחזור הפתיחה תפגוש את מחזיקת הגביע, מכבי תל אביב.

מחצית שניה
90+1'

נדים ורסאנה קיבל את הכרטיס הצהוב

89'

9 דקות אחרי שנכנס, בנסון נשכב על הדשא ללא מגע בשחקן יריב, הוא מיד סימן לספסל שהוא צריך חילוף והורד מהמגרש באלונקה

80'

חילוף נוסף אצל ברק בכר. בנסון החליף את פדראו

אנדרו אידוקו מול ברוניניו (עמרי שטיין)

77'

אזולאי קיבל כדור ברחבה אחרי תנועה נהדרת, והעביר רוחב לקאני שבעט לעמוד

75'

איתן אזולאי עם כניסה מסוכנת שזיכתה אותו בכרטיס הצהוב

72'

גם יילה בטאי פינה את מקומו, איאד חלאילי נכנס לשחק

72'

חילופים נוספים אצל מכבי חיפה. נבות רטנר החליף את ירין לוי

68'

צונאמי קיבל את הכרטיס הצהוב

ברק בכר נותן הוראות לאיתן אזולאי (עמרי שטיין)

62'

גם עומר אבוהב פינה את מקומו, כריס טיהי עלה לכר הדשא

62'

חילופים גם אצל הקטמונים. כובש השער, ישראל דאפה פינה את מקומו לטובת שראני

62'

יאיר מרדכי נכנס במקומו של קנג’י גורה

62'

חילופים במכבי חיפה מיד אחרי השער, קני סייף החליף את סדריק דון

שחקני הפועל ירושלים חוגגים (עמרי שטיין)

61'

שער! הפועל ירושלים עלתה ל-0:1: ישראל דאפה ניצל שמירה לא טובה של לונוויק ברחבה, ובעט במדוייק לרשת של גלזר

55'

דון הצליח לחטוף כדור לאבוהב באזור מסוכן, הכדור הגיע לגורה שבעט בנגיעה, אבל זמיר הדף לקרן

ברק בכר וליאור זדה (עמרי שטיין)

51'

הזדמנות אדירה לדמשקאן. דאפה הצליח לגבור על פדראו ולונוויק בפיזיות, והשאיר לחלוץ שבמצב של אחד על אחד בעט למחוץ למסגרת

49'

הבעיטה של דמשקאן נעצרה על ידי גלזר, הריבאונד הגיע ללייש שבעט למעל המסגרת

47'

כדור לא ישיר מהרחבה, אחרי שגורה החזיר לאחרון וגלזר תפס את הכדור

ירין לוי מול עומר אבוהב (עמרי שטיין)

46'

דיסטלפלד פינה את מקומו לטובת עידן כהן

46'

גם איליי מדמון יצא, אידוקו נכנס במקומו

46'

חילוף משולש אצל ליאור זדה. ורסאנה החליף את אוהד אלמגור

מחצית ראשונה
45'

המצב הכי משמעותי במחצית הראשונה. ירין לוי קיבל את הכדור בתוך הרחבה וניסה להכניע את זמיר מזווית קשה, אבל השוער של הפועל ירושלים הצליח להדוף את הכדור

איליי מדמון מול ברוניניו (עמרי שטיין)

40'

נועם מלמד קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון של הערב

32'

שתי הקבוצות ירדו להפסקת שתייה. אחרי פתיחה בקצב גבוה, המשחק נרגע. שני השוערים עדיין לא קיבלו אתגר משמעותי

31'

דון השתלט על הכדור במרכז הרחבה הירושלמית והשאיר לאזולאי למצב בעיטה קורץ, אבל הקשר לא הצליח לייצר עוצמה וזמיר קלט את הכדור

אוהדי הפועל ירושלים (עמרי שטיין)

אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

29'

ברוניניו ניסה לאיים על זמיר, כשהשתחרר באגף שמאל ובעט אבל גם הפעם זה הלך אל מחוץ למסגרת

22'

22: פעולה טובה של ירין לוי במרכז המגרש, הקשר של הירוקים חטף כדור ורץ כל הדרך לרחבה, אבל הבעיטה שלו הלכה אל מחוץ למסגרת

9'

עוד החמצה של הירושלמים. אבוהב הגביהה מאגף שמאל, דאפה עלה יותר גבוה מלונוויק ונגח, אבל הכדור פגע בקורה ויצא החוצה

ירין לוי עם הכדור (עמרי שטיין)

4'

דמשקאן ניגש לבעיטה חופשית על סף הרחבה, אבל הכדור שלו הלך גבוה ומחוץ למסגרת

3'

טעות בהגנה של הירושלמים, גורה קיבל את הכדור על סף הרחבה אחרי לחץ של אזולאי אבל הבעיטה שלו הלכה אל מחוץ למסגרת

2'

פתיחה טובה של הירוקים, בטאיי הגביהה מאגף ימין, ברוניניו ניסה לבצע מספרת אבל הבעיטה שלו הלכה ישירות לידיו של זמיר

1'

דקל צינו הוציא לדרך את ההתמודדות

ברק בכר וליאור זדה (עמרי שטיין)