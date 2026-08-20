עם הפנים לגומלין: מכבי ת"א הפסידה 2:1 ללוגאנו

וון באלמוס
לוקאס מאי
פאפאדופולוס
דלקרואה
ביסלימי
דוס סנטוס קורייה
זנוטי
גרגיץ
צימיגנאני
שטפן
ברנס
אלכסנדר קוסטה מרקס
מונקאדה
פיהלסטרום
קנדוסי
מליקה
עלי קמארה
שלמה
אסאנטה
רביבו
פרץ
סיסוקו
שחר
דוידה
וארלה
סוקלר
בן הרוש
אבו פרחי
מכבי תל אביב התארחה הערב (חמישי) אצל לוגאנו במסגרת המשחק הראשון של שלב הפלייאוף במוקדמות הקונפרנס ליג. שחקניו של קני מילר הציגו יכולת פושרת, התקשו מאוד ולבסוף הפסידו 2:1 לשווייצרים.
הצהובים התקשו לכל אורך ההתמודדות בשני צידי המגרש והמארחת עלתה ליתרון בדקה ה-30, לאחר טעות קשה במרכז הגנת האורחת, קווין ברנס ניצל זאת וכבש בנגיחה. בפתיחת המחצית השנייה, החבורה של קני מילר הצליחה להשוות, רוי רביבו ביצע פעולה נהדרת באגף השמאלי והעביר רוחב מצוין לעידו שחר שבעט לרשת וחגג גול ביום הולדתו.
השוויון החזיק שבע דקות בלבד, טייריס אסאנטה ביצע עבירה ברחבה שהובילה לפנדל של לוגאנו, אנטו גרגיץ’ ניגש לבעיטה והקשר בן ה-29 הכניע את מליקה בבעיטת עונשין מ-11 מטרים. בדקה ה-85, מכבי תל אביב כמעט חזרה פעם נוספת להתמודדות, רביבו נכנס לכיוון המרכז ושיגר בעיטה אדירה ברגל ימין למשקוף.
מילוש מילאנוביץ׳ שרק לסיום ההתמודדות
אחמד קנדוסי נכנס במקום יאניס צימיגנאני אצל השווייצרים
הצהובים כמעט השוו, רוי רביבו נכנס לכיוון המרכז ובעט ברגל ימין כדור אדיר למשקוף
המארחת ביצעה חילוף נוסף, רנאטו שטפן פינה את מקומו לאליאס פיהלסטרום
מונקאדה הוציא התקפת מעבר והתמודד מול רז שלמה, לאחר מכן הוא בעט כדור לרשת החיצונית
בנוסף, קווין ברנס פינה את מקומו לדרק מונקאדה
השווייצרים ביצעו חילוף כפול, תחילה מרטים מארקש נכנס במקום דוס סנטוס
דוס סנטוס בעט כדור מחוץ לרחבה תוך כדי סיבוב, אבל הוא פספס את המסגרת
בנוסף, סייד אבו פרחי נכנס במקום אסטר סוקלר
קני מילר ביצע חילוף כפול, תחילה טייריס אסאנטה פינה את מקומו לנועם בן הרוש
שער! לוגאנו עלתה ל-1:2: השווייצרים שוב מובילים. טייריס אסאנטה ביצע טעות קשה וביצע עבירה בתוך הרחבה, אנטו גרגיץ' ניגש לבעוט והצליח להכניע את מליקה בכדור עונשין מ-11 מטרים
שער! מכבי תל אביב השוותה ל-1:1: החבורה של קני מילר חזרה לעניינים. רוי רביבו ביצע פעולה נהדרת באגף השמאלי והעביר רוחב נפלא לעידו שחר שהצטרף מעולה לרחבה וסיים ברשת. הקשר חגג את הגול ביום הולדתו
צימיגנאני המשיך להיות פעיל ואיים פעם נוספת על מליקה, שחקן הקו השמאלי פרץ לכיוון הרחבה ובעט לפינה הקרובה, אך החמיץ את המסגרת
שער! לוגאנו עלתה ליתרון 0:1: יאניס צימיגנאני הרים כדור מהאגף השמאלי וקווין ברנס ניצל טעות קשה בהגנת הצהובים על מנת לכבוש בנגיחה
הצהובים איימו לראשונה, אושר דוידה ביצע פעולה נפלאה עם דריבל ומסירת רוחב מדויקת, אלא שהליו וארלה לא ניצל את המצב הקורץ ובעט גבוה מעל השער
המארחת הגיע להזדמנות טובה מול מליקה. המהלך החל באגף הימני אצל מאטיה זנוטי שהרים לצד השני ליאניס צימיגנאני שבעט מתוך הרחבה ופספס את המסגרת
רנאטו שטפן מצא את דניאל דוס סנטוס שבעט ממרחק כדור לעבר השער של אופק מליקה, אך פספס את המסגרת
מילוש מילאנוביץ׳ שרק לפתיחת ההתמודדות