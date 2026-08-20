עם הפנים לגומלין: מכבי ת"א הפסידה 2:1 ללוגאנו

שער! מכבי תל אביב השוותה ל-1:1: החבורה של קני מילר חזרה לעניינים. רוי רביבו ביצע פעולה נהדרת באגף השמאלי והעביר רוחב נפלא לעידו שחר שהצטרף מעולה לרחבה וסיים ברשת. הקשר חגג את הגול ביום הולדתו

שער! לוגאנו עלתה ל-1:2: השווייצרים שוב מובילים. טייריס אסאנטה ביצע טעות קשה וביצע עבירה בתוך הרחבה, אנטו גרגיץ' ניגש לבעוט והצליח להכניע את מליקה בכדור עונשין מ-11 מטרים

דוס סנטוס בעט כדור מחוץ לרחבה תוך כדי סיבוב, אבל הוא פספס את המסגרת

מונקאדה הוציא התקפת מעבר והתמודד מול רז שלמה, לאחר מכן הוא בעט כדור לרשת החיצונית

מחצית ראשונה

קני מילר (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

36' צימיגנאני המשיך להיות פעיל ואיים פעם נוספת על מליקה, שחקן הקו השמאלי פרץ לכיוון הרחבה ובעט לפינה הקרובה, אך החמיץ את המסגרת

30' שער! לוגאנו עלתה ליתרון 0:1: יאניס צימיגנאני הרים כדור מהאגף השמאלי וקווין ברנס ניצל טעות קשה בהגנת הצהובים על מנת לכבוש בנגיחה

אושר דוידה עם הכדור (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

18' הצהובים איימו לראשונה, אושר דוידה ביצע פעולה נפלאה עם דריבל ומסירת רוחב מדויקת, אלא שהליו וארלה לא ניצל את המצב הקורץ ובעט גבוה מעל השער

דור פרץ (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

7' המארחת הגיע להזדמנות טובה מול מליקה. המהלך החל באגף הימני אצל מאטיה זנוטי שהרים לצד השני ליאניס צימיגנאני שבעט מתוך הרחבה ופספס את המסגרת

2' רנאטו שטפן מצא את דניאל דוס סנטוס שבעט ממרחק כדור לעבר השער של אופק מליקה, אך פספס את המסגרת