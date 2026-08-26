מחצית: ריאל מדריד - סוסיאדד 1:1

הרכבים וציונים

הליגה הספרדית ממשיכה בשעה זו עם משחק השלמה מהמחזור הראשון, אשר מפגיש את ריאל מדריד וריאל סוסיאדד. ז’וזה מוריניו שניצח בבכורה המחודשת את אספניול, חוזר לעמוד על הקווים בסנטיאגו ברנבאו אחרי 13 שנים, במטרה ולשבור את ההגמוניה של ברצלונה בזירה המקומית מהשנים האחרונות.

הבלאנקוס מגיעים למשחק ההשלמה לאחר הניצחון 1:2 על אספניול שהושג בדקה ה-90 מגול של חלוץ הרכש הצעיר קרלוס אספי. סגנית האלופה רוצה להשיג עוד שלוש נקודות, בתקווה שבמשחק הבית הראשון של העונה זה יראה טוב יותר ובצורה משכנעת.

מן העבר השני, האורחת שסיימה בעונה האחרונה במקום העשירי, באה להתמודדות בסנטיאגו ברנבאו אחרי שהפסידה במשחקה הראשון לעונה 1:0 לבטיס. הבאסקים מקווים להפתיע ולהשיג לפחות נקודה ראשונה, שתיתן מקום לאופטימיות לחבורה מסן סבסטיאן.

בחמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות, הבלאנקוס שולטים ללא עוררין. החבורה מבירת ספרד מחזיקה בארבעה ניצחונות, כאשר משחק אחד הסתיים ב-4:4 מטורף בגביע המלך, אך ללא שום ניצחון לבאסקים.