מחצית: ריאל מדריד - סוסיאדד 1:1

קורטואה
דומפריס
קונאטה
האוסן
קרראס
ואלוורדה
סילבה
גולר
בלינגהאם
ז'וניור
אמבפה
רמירו
מיקל ארמבורו
בייטייה
מרטין
גומס
הררה
טוריאנטס
קובו
סוצ'יץ'
אוצ'יאנג
אויארסבאל
הליגה הספרדית ממשיכה בשעה זו עם משחק השלמה מהמחזור הראשון, אשר מפגיש את ריאל מדריד וריאל סוסיאדד. ז’וזה מוריניו שניצח בבכורה המחודשת את אספניול, חוזר לעמוד על הקווים בסנטיאגו ברנבאו אחרי 13 שנים, במטרה ולשבור את ההגמוניה של ברצלונה בזירה המקומית מהשנים האחרונות.
הבלאנקוס מגיעים למשחק ההשלמה לאחר הניצחון 1:2 על אספניול שהושג בדקה ה-90 מגול של חלוץ הרכש הצעיר קרלוס אספי. סגנית האלופה רוצה להשיג עוד שלוש נקודות, בתקווה שבמשחק הבית הראשון של העונה זה יראה טוב יותר ובצורה משכנעת.
מן העבר השני, האורחת שסיימה בעונה האחרונה במקום העשירי, באה להתמודדות בסנטיאגו ברנבאו אחרי שהפסידה במשחקה הראשון לעונה 1:0 לבטיס. הבאסקים מקווים להפתיע ולהשיג לפחות נקודה ראשונה, שתיתן מקום לאופטימיות לחבורה מסן סבסטיאן.
בחמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות, הבלאנקוס שולטים ללא עוררין. החבורה מבירת ספרד מחזיקה בארבעה ניצחונות, כאשר משחק אחד הסתיים ב-4:4 מטורף בגביע המלך, אך ללא שום ניצחון לבאסקים.
כרטיס צהוב לאורחת. ויניסיוס נתפס בחולצה, אראמבורו נכנס לפנקס של בוסקטס
שער! ריאל סוסיאדד איזנה ל-1:1: סושיץ’ שחרר בעיטה מקצה הרחבה לפינה הרחוקה של טיבו קורטואה
אמבפה חתך מאגף שמאל למרכז ובעט בעוצמה, אבל הכדור שלו הלך למרכז השער
שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1: ברוך הבא לליגה הספרדית קיליאן אמבפה, הצרפתי קיבל את הכדור מפדריקו וולאורדה והרשית מקרוב
קיליאן אמבפה עדיין לא חד. הצרפתי קיבל את הכדור מג’וד בלינגהאם ומקצה הרחבה שחרר בעיטה חלשה לידו של השוער הספרדי
הרמה מצוינת של אוירסבאל מצד ימין הגיעה לרגלו של סרחיו גומס, שבעט בוולה אדיר סנטימטרים בודדים ממסגרת השער
אנחל הררה עם הכרטיס הצהוב הראשון של האורחת במשחק,לאחר שמשך בחולצתו של גו’ד בלינגאהם
עוד החטאה של ריאל מדריד, וינסיוס הגיע למצב קורץ וסחט מרומרו הצלה נהדרת
מיקל אויארסבאל בעט מתוך הרחבה למרכז השער וסחט מטיבו קורטואה את ההצלה הראשונה שלו במשחק
אלברו קרראס תיקל את טאקה קובו וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
הזדמנות מסוכנת ראשונה לקיליאן אמבפה. הצרפתי קיבל כדור מווינסיוס פרץ לרחבה ובעט לפינה הקרובה, אלכס רומרו הצליח להדוף את הסכנה
וינסיוס לקח את הכדור ושחרר בעיטה מחוץ לרחבה, אבל הכדור הלך מעל המשקוף
מתאו בוסקטס שרק לפתיחת ההתמודדות
לפני פתיחת המשחק ריאל מדריד ערכה טקס למארק קוקורייה עם גביע העולם