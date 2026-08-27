דקה 75: הפועל ת"א - אטאלנטה 1:0

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קוקו
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צ'יקו
ליידנר
פלקאו
קראייב
אווסו
אלטמן
אלקוקין
בואטנג
קארנסצ'י
קוסונו
סקאלביני
בלאנובה
קולשינאץ
גייטאנו
סילבה
סמארדזיץ'
זלווסקי
רספדורי
קרסטוביץ'
הערב הגדול של הפועל תל אביב באירופה הגיע. האדומים מארחים בשעה זו את אטאלנטה לגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג, כשאחרי ה-0:0 המרשים בברגמו כל האפשרויות עדיין פתוחות. החבורה של אליניב ברדה יודעת שניצחון ישלח אותה לשלב הליגה וירשום את אחד ההישגים הגדולים של המועדון בשנים האחרונות, בעוד האיטלקים מגיעים במטרה להוכיח את עדיפותם ולהימנע מהפתעה.
הפועל תל אביב עשתה דרך מרשימה עד למעמד הנוכחי. הקבוצה של אליניב ברדה פתחה את הקמפיין האירופי עם הדחת לודוגורץ, המשיכה עם מעבר על קטוביץ הפולנית בדרך לפלייאוף, ובמשחק הראשון מול אטאלנטה הציגה יכולת הגנתית מצוינת, עמדה בלחץ של האיטלקים ושמרה על שער נקי בדרך ל-0:0 שהשאיר את ההכרעה פתוחה לחלוטין לקראת הגומלין. כעת, האדומים יקוו להשלים את העבודה מול אחת הקבוצות הבכירות בסרייה א'.
מנגד, אטאלנטה מגיעה לאחר שפתחה את עונת 2026/27 בליגה האיטלקית עם ניצחון 1:2 על ססואולו. ג'אקומו רספאדורי העלה את "לה דאה" ליתרון, ניקולה קרסטוביץ' הכריע בהמשך והעניק למאוריציו סארי את ניצחון הליגה הראשון שלו כמאמן הקבוצה. האיטלקים ינסו להציג יכולת טובה יותר מזו שהציגו במשחק הראשון מול הפועל, בו לא הצליחו למצוא את הרשת למרות השליטה במשחק.
עבור הפועל מדובר בהזדמנות לחזור לשלב הליגה של מפעל אירופי לראשונה מאז עונת 2012/13, אז השתתפה בשלב הבתים של הליגה האירופית בבית אחד עם אתלטיקו מדריד, ויקטוריה פלזן ואקדמיקה. האדומים יודעים שהעפלה הערב תהווה את אחד ההישגים האירופיים הגדולים של המועדון בשנים האחרונות, בעוד אטאלנטה מקווה להמשיך את רצף ההופעות שלה בזירה האירופית ולהבטיח את מקומה בשלב הליגה.
עוד מצב טוב להפועל ת״א. הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של קראייב שהוריד למאיימבו, הבלם נגח למסגרת, אך קארנסצ׳י היה במקום וקלט
הגבהה של אלטמן הגיעה אל צ׳יקו ששלח רגל ארוכה לכדור, אך לא מצא את המסגרת
הגנת הפועל ת״א הרחיקה כדור עד לרלגיו של סמארדזיץ' שבעט בנגיעה מעל המסגרת
כדור קרן שעלה לרחבה הגיע לראשו של קוסונו, אך הנגיחה שלו יצאה החוצה
בואטנג מצא את אלקוקין על סף הרחבה, האחרון שלח בעיטה שלא מצאה את המסגרת
לוקאס פלקאו ספג כרטיס צהוב
סמארדזזיץ' ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, אסף צור היה במקום
הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של אדרסון, אך האחרון נגח מעל המסגרת
כדור רוחב טוב של אווסו הגיע אל אלטמן, שניסה לייצר לעצמו בעיטה ממצב טוב, אך ההזדמנות התפספסה
השופט דניאל שלאגר הוציא את המשחק לדרך!