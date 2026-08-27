דקה 75: הפועל ת"א - אטאלנטה 1:0

הרכבים וציונים

הערב הגדול של הפועל תל אביב באירופה הגיע. האדומים מארחים בשעה זו את אטאלנטה לגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג, כשאחרי ה-0:0 המרשים בברגמו כל האפשרויות עדיין פתוחות. החבורה של אליניב ברדה יודעת שניצחון ישלח אותה לשלב הליגה וירשום את אחד ההישגים הגדולים של המועדון בשנים האחרונות, בעוד האיטלקים מגיעים במטרה להוכיח את עדיפותם ולהימנע מהפתעה.

הפועל תל אביב עשתה דרך מרשימה עד למעמד הנוכחי. הקבוצה של אליניב ברדה פתחה את הקמפיין האירופי עם הדחת לודוגורץ, המשיכה עם מעבר על קטוביץ הפולנית בדרך לפלייאוף, ובמשחק הראשון מול אטאלנטה הציגה יכולת הגנתית מצוינת, עמדה בלחץ של האיטלקים ושמרה על שער נקי בדרך ל-0:0 שהשאיר את ההכרעה פתוחה לחלוטין לקראת הגומלין. כעת, האדומים יקוו להשלים את העבודה מול אחת הקבוצות הבכירות בסרייה א'.

מנגד, אטאלנטה מגיעה לאחר שפתחה את עונת 2026/27 בליגה האיטלקית עם ניצחון 1:2 על ססואולו. ג'אקומו רספאדורי העלה את "לה דאה" ליתרון, ניקולה קרסטוביץ' הכריע בהמשך והעניק למאוריציו סארי את ניצחון הליגה הראשון שלו כמאמן הקבוצה. האיטלקים ינסו להציג יכולת טובה יותר מזו שהציגו במשחק הראשון מול הפועל, בו לא הצליחו למצוא את הרשת למרות השליטה במשחק.

עבור הפועל מדובר בהזדמנות לחזור לשלב הליגה של מפעל אירופי לראשונה מאז עונת 2012/13, אז השתתפה בשלב הבתים של הליגה האירופית בבית אחד עם אתלטיקו מדריד, ויקטוריה פלזן ואקדמיקה. האדומים יודעים שהעפלה הערב תהווה את אחד ההישגים האירופיים הגדולים של המועדון בשנים האחרונות, בעוד אטאלנטה מקווה להמשיך את רצף ההופעות שלה בזירה האירופית ולהבטיח את מקומה בשלב הליגה.