דקה 22: מכבי ת"א - לוגאנו 0:0

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רגע האמת של מכבי תל אביב הגיע, כאשר בשעה זו היא מארחת את לוגאנו במסגרת משחק הגומלין של שלב הפלייאוף במוקדמות הקונפרנס ליג. החבורה של קני מילר נכנעה 2:1 במשחק הראשון, והיא מגיעה בידיעה שהיא חייבת ניצחון כדי להשאיר לעצמה סיכוי להעפיל לשלב הליגה.
כאמור, הצהובים הפסידו לשווייצרים במשחק הראשון בין הקבוצות כאשר לא הציגו יכולת מרשימה. עתה, הם באים לאחר רוח גבית מהניצחון 2:5 על הפועל ירושלים במחזור הפתיחה של ליגת העל, ורוצים לעשות את המוטל עליהם.
מנגד, היריבה לא שיחקה מאז ניצחונה על מכבי ת”א, ובכך היא באה רעננה יותר למשחק. השווייצרים עם מאזן מושלם של שלושה ניצחונות משלושה משחקים בליגה המקומית.
הקצב המשיך להיות איטי מהפתיחה, שתי הקבוצות התקשו להגיע למצבים, הרבו לטעות והתרכזו בעיקר במאבקים במרכז המגרש
האורחת הגיעה לאיום הראשון במשחק, דניאל דוס סנטוס בעט וולה מרחוק, אך פספס בהרבה את המסגרת
דניאל שלגר שרק לפתיחת ההתמודדות