דקה 22: מכבי ת"א - לוגאנו 0:0

הרכבים וציונים

רגע האמת של מכבי תל אביב הגיע, כאשר בשעה זו היא מארחת את לוגאנו במסגרת משחק הגומלין של שלב הפלייאוף במוקדמות הקונפרנס ליג. החבורה של קני מילר נכנעה 2:1 במשחק הראשון, והיא מגיעה בידיעה שהיא חייבת ניצחון כדי להשאיר לעצמה סיכוי להעפיל לשלב הליגה.

כאמור, הצהובים הפסידו לשווייצרים במשחק הראשון בין הקבוצות כאשר לא הציגו יכולת מרשימה. עתה, הם באים לאחר רוח גבית מהניצחון 2:5 על הפועל ירושלים במחזור הפתיחה של ליגת העל, ורוצים לעשות את המוטל עליהם.

מנגד, היריבה לא שיחקה מאז ניצחונה על מכבי ת”א, ובכך היא באה רעננה יותר למשחק. השווייצרים עם מאזן מושלם של שלושה ניצחונות משלושה משחקים בליגה המקומית.