דקה 27: ברצלונה - בילבאו 0:0

הרכבים וציונים

ברצלונה מארחת בשעה זו את אתלטיק בילבאו באצטדיון ספוטיפיי קאמפ נואו במסגרת משחק השלמה מהמחזור הראשון בליגה הספרדית. האלופה מגיעה לאחר פתיחת עונה מרשימה עם 0:5 על אלצ'ה ותנסה לשמור על מאזן מושלם, בעוד הבאסקים מחפשים להתאושש מהפסד 3:1 לסביליה במחזור הפתיחה ולהשיג נקודות ראשונות לעונה.

ברצלונה פתחה את העונה בסערה עם חמישייה לרשת אלצ'ה, כששחקני ההתקפה סיפקו הצגה נהדרת. ראפיניה כבש צמד, פרמין לופס הוסיף שני שערים משלו, קארים אדיימי חגג גם הוא בבכורה בליגה ואנתוני גורדון בישל פעמיים לאחר שעלה מהספסל. הקטלונים, שזכו באליפות בעונה שעברה, רוצים להמשיך את המומנטום גם במשחק הבית הרשמי הראשון שלהם העונה ולהשיג ניצחון שני ברציפות.

מנגד, אתלטיק בילבאו פתחה את העונה ברגל שמאל עם הפסד 3:1 לסביליה, במשחק שהסתבך עבורה כבר בדקה ה-11 בעקבות הכרטיס האדום שספג יורי ברצ'יצ'ה. הקבוצה של אדין טרזיץ' תקווה להציג יכולת טובה יותר מול האלופה, למרות העובדה שלא ניצחה את ברצלונה בקאמפ נואו במסגרת הליגה מאז 2001.

המאזן בין הקבוצות מעניק יתרון ברור לברצלונה, שניצחה בכל ששת המפגשים האחרונים בין השתיים. הקטלונים לא ספגו אפילו שער בחמשת המשחקים האחרונים מול הבאסקים, ובמפגש הליגה האחרון בין הקבוצות, שנערך במרץ השנה בסן מאמס, הם יצאו עם ניצחון 0:1. כעת, הם יקוו להמשיך את הרצף גם לעיני הקהל הביתי.