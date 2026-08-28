דקה 73: פאלאס - מנ. סיטי 3:1

הנדרסון
ריצ'ארדס
קנבוט
טומיאסו
חלאילי
מיט'צל
ג'יימס וורטון
קאמדה
פינו
סטרנד-לרסן
אנקטייה
גסאן
דונארומה
דיאש
גהי
גבארדיול
חוסאנוב
אוריילי
אנדרסון
שרקי
פודן
סמניו
הולאנד
הופעת הבכורה הביתית של קריסטל פאלאס וענאן חלאילי לעונת 2026/27 מתקיימת בשעה זו מול לא אחרת מאשר מנצ'סטר סיטי. שתי הקבוצות מגיעות למחזור השני של הפרמייר ליג כשהן עדיין מנסות להתאקלם לשינויים הדרמטיים שעברו בקיץ האחרון, במטרה לאסוף נקודות חשובות להמשך הדרך.
פאלאס והישראלי מגיעים לאחר ההפסד לאברטון במחזור הפתיחה, המאמן החדש, פייר סאז', יודע שהוא חייב לייצב את הספינה ולמלא את החלל העצום שהותיר אוליבר גלסנר. המארחת אמנם סוחבת רצף שלילי של שמונה משחקי ליגה ללא ניצחון, אך בביתה היא קבוצה עיקשת ביותר שמאז אמצע פברואר הפסידה רק לארסנל. חלאילי והנשרים יקוו להשתמש באנרגיות של הקהל המקומי כדי להשיג תוצאה סנסציונית.
מנגד, מנצ'סטר סיטי מגיעה בעידן החדש שאחרי פפ גווארדיולה, ונראה שיש עוד לא מעט סימני שאלה סביב הקבוצה. החבורה של אנצו מארסקה שרדה מותחן במחזור הראשון מול בורנמות', כשהזדקקה לשני שערים מאוחרים כדי להפוך פיגור לניצחון 1:2.
כשמסתכלים על היסטוריית המפגשים בין השתיים, הנתונים ממש לא מאירים פנים למארחת. פאלאס לא הצליחה לנצח באף אחד מתשעת מפגשי הליגה האחרונים מול התכולים ממנצ'סטר עם שלוש תוצאות תיקו ושישה הפסדים, והפעם האחרונה שבה היא גברה על סיטי בביתה במסגרת הליגה הבכירה הייתה אי שם באפריל 2015. האם הרצף השלילי הזה עומד להישבר דווקא עכשיו?
אבאן גסאן נכנס על חשבון סטרנד לרסן
שער! מנ׳צסטר סיטי עלתה ל-1:3: הקצב מסרב להירגע. שרקי קיבל כדור ושלח בעיטה אדירה היישר לחיבורים
שער! פאלאס חזרה למשחק וצימקה ל-2:1: ירמי פינו שלח בעיטה טובה למשקוף, הכדור חזר לגבו של דונארומה ונכנס פנימה
שער! מנ׳צסטר סיטי עלתה ל-0:2: פיל פודן ביצע פעולה יפה, הכניס כדור טוב לשרקי שמתוך הרחבה שלח בעיטה לרשת
התקפה יפה של סיטי הסתיימה אצל שרקי, ששלח כדור נהדר למסגרת, אך הנדרסון סיפק הצלה יפה והדף
שוב פאלאס עם החמצה גדולה. עוד הגבהה הגיעה לראשו של מיטצ׳ל, שגם נגח נהדר, אך פספס במעט את המסגרת
כמעט פאלאס עם השוויון. הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של סטרנד לרסן, שנגח ממש ליד העמוד
רייאן שרקי ספג כרטיס צהוב
אנדרסון מצא את פודן במצב טוב ברחבה, אך הקשר שלח בעיטה לא טובה מעל המשקוף
שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:1: סמניו פרץ מהאגף והגביה כדור טוב לרחבה, הולאנד עלה מעל כולם ומקרוב נגח לרשת את שער הבכורה שלו לעונה
אליוט אנדרסון שלח כדור מסוכן מחוץ לרחבה, הנדרסון הדף והגנת פאלאס מנעה מהולאנד להגיע לריבאונד
השופט אנדרו מאדלי הוציא את המשחק לדרך!