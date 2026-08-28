דקה 73: פאלאס - מנ. סיטי 3:1

הרכבים וציונים

הופעת הבכורה הביתית של קריסטל פאלאס וענאן חלאילי לעונת 2026/27 מתקיימת בשעה זו מול לא אחרת מאשר מנצ'סטר סיטי. שתי הקבוצות מגיעות למחזור השני של הפרמייר ליג כשהן עדיין מנסות להתאקלם לשינויים הדרמטיים שעברו בקיץ האחרון, במטרה לאסוף נקודות חשובות להמשך הדרך.

פאלאס והישראלי מגיעים לאחר ההפסד לאברטון במחזור הפתיחה, המאמן החדש, פייר סאז', יודע שהוא חייב לייצב את הספינה ולמלא את החלל העצום שהותיר אוליבר גלסנר. המארחת אמנם סוחבת רצף שלילי של שמונה משחקי ליגה ללא ניצחון, אך בביתה היא קבוצה עיקשת ביותר שמאז אמצע פברואר הפסידה רק לארסנל. חלאילי והנשרים יקוו להשתמש באנרגיות של הקהל המקומי כדי להשיג תוצאה סנסציונית.

מנגד, מנצ'סטר סיטי מגיעה בעידן החדש שאחרי פפ גווארדיולה, ונראה שיש עוד לא מעט סימני שאלה סביב הקבוצה. החבורה של אנצו מארסקה שרדה מותחן במחזור הראשון מול בורנמות', כשהזדקקה לשני שערים מאוחרים כדי להפוך פיגור לניצחון 1:2.

כשמסתכלים על היסטוריית המפגשים בין השתיים, הנתונים ממש לא מאירים פנים למארחת. פאלאס לא הצליחה לנצח באף אחד מתשעת מפגשי הליגה האחרונים מול התכולים ממנצ'סטר עם שלוש תוצאות תיקו ושישה הפסדים, והפעם האחרונה שבה היא גברה על סיטי בביתה במסגרת הליגה הבכירה הייתה אי שם באפריל 2015. האם הרצף השלילי הזה עומד להישבר דווקא עכשיו?