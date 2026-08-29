דקה 65: הפועל ר"ג - הפועל ב"ש 1:0

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המחזור השני בליגת העל יוצא לדרך בשעה זו ומפגיש בין הפועל רמת גן להפועל באר שבע באצטדיון ברחובות. מבחינת האלופה, זהו משחק הפתיחה שלה בליגה, לאחר שלא שיחקה את המחזור הראשון נגד הפועל חיפה בעקבות בקשתה לדחות אותו בעקבות משחקי הפלייאוף באלופות.
האדומים מבירת הנגב רוצים לפתוח עונה עם שלוש נקודות וחיוך, ולהתאושש מההפסד הכואב במיוחד לסבאח בפלייאוף ליגת האלופות, ומההדחה לליגה האירופית בשניות האחרונות של המשחק. רן קוז׳וק וחניכיו יחלו במסע אל שמירת תואר האלופה.
מן העבר השני, האורדונים רוצים להפתיע ולהשיג נקודות ראשונות העונה בליגת העל. החבורה של מסאי דגו ספגה הפסד 2:1 למכבי חיפה במחזור הפתיחה, ותקווה לא להיכנס לרצף של שני הפסדים רצופים, על אף הפתיחה הקשה שקיבלה.
המשחק הרשמי האחרון ששוחק בין הקבוצות היה ב-2018 במסגרת שמינית גמר גביע המדינה, אז באר שבע יצאה עם ידה על העליונה עם 0:2. המפגש האחרון ביניהן בליגת העל היה ב-2013 והסתיים ב-1:1. איך זה ייגמר הפעם?
בעשר הדקות הראשונות של החצי השני, הקצב היה טוב ובאר שבע שיפרה את השליטה שלה, דבר שלא הורגש ב-45 הדקות הראשונות
מסאי דגו ביצע חילוף, מקסים פלקושצ'נקו שנפצע במחצית הראשונה, פינה את מקומו לכריסטופר בוניפייס
איתי רוטמן ניסה את כוחו ממרחק, אבל הבעיטה שלו נבלמה בדרך ויצאה לקרן
לואן קמפוס הגיע להזדמנות נוספת, הפעם המארחת יצאה להתקפת מעבר טובה, אלא שהחלוץ בעט מחוץ לרחבה כדור שהלך מעל המסגרת
עידו עולי הרים כדור נפלא לרחבה, שם המתין לואן קמפוס שבעט למסגרת, אך נתקל באופיר מרציאנו שהגיב היטב ועצר את הכדור
המארחת כמעט כבשה שער מפתיע, משה סמל ביצע פעולה נהדרת באגף הימני והרים כדור לדוד אסנקה שבעט ביעף לקורה
איתי רוטמן כבש שער לאלופה, אבל אביעד שילוח ביטל זאת בשל נבדל, שופטי המסך בדקו וגיבו את ההחלטה המקורית
לאחר שהועבר כדור רוחב מהאגף השמאלי לימני, חמודי כנעאן מצא את עצמו ממצב קורץ בתוך הרחבה וכמעט העלה את האלופה ליתרון
אביעד שילוח שרק לפתיחת ההתמודדות