דקה 65: הפועל ר"ג - הפועל ב"ש 1:0

הרכבים וציונים

המחזור השני בליגת העל יוצא לדרך בשעה זו ומפגיש בין הפועל רמת גן להפועל באר שבע באצטדיון ברחובות. מבחינת האלופה, זהו משחק הפתיחה שלה בליגה, לאחר שלא שיחקה את המחזור הראשון נגד הפועל חיפה בעקבות בקשתה לדחות אותו בעקבות משחקי הפלייאוף באלופות.

האדומים מבירת הנגב רוצים לפתוח עונה עם שלוש נקודות וחיוך, ולהתאושש מההפסד הכואב במיוחד לסבאח בפלייאוף ליגת האלופות, ומההדחה לליגה האירופית בשניות האחרונות של המשחק. רן קוז׳וק וחניכיו יחלו במסע אל שמירת תואר האלופה.

מן העבר השני, האורדונים רוצים להפתיע ולהשיג נקודות ראשונות העונה בליגת העל. החבורה של מסאי דגו ספגה הפסד 2:1 למכבי חיפה במחזור הפתיחה, ותקווה לא להיכנס לרצף של שני הפסדים רצופים, על אף הפתיחה הקשה שקיבלה.

המשחק הרשמי האחרון ששוחק בין הקבוצות היה ב-2018 במסגרת שמינית גמר גביע המדינה, אז באר שבע יצאה עם ידה על העליונה עם 0:2. המפגש האחרון ביניהן בליגת העל היה ב-2013 והסתיים ב-1:1. איך זה ייגמר הפעם?