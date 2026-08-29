דקה 72: הפועל פ"ת - הפועל י-ם 0:1

כץ
מוסונדה
דגני
ישראלי
כהן
נסאר
אלטמן
אמיאן
דוד
קימבודי
ריבולייה
אנדרדה
זמיר
ליש
מלמוד
כהן
נדיר
טיהי
חיימוביץ'
זוברו
וראסנה
אידוקו
דמשקאן
דיסטלפלד
אלמגור
אבדולסאלם
המחזור השני בליגת העל נפתח בשעה זו, כשהפועל פתח תקווה מארחת את הפועל ירושלים באצטדיון שלמה ביטוח. שתי הקבוצות שהפסידו במחזור הפתיחה, מחפשות להשיג נקודות ראשונות העונה ולצאת לדרך חדשה.
בצד של המארחת, המלאבסים ספגו הפסד מאכזב במיוחד נגד טבריה במחזור הקודם, כשנכנעו 1:0 וחוו דרמה בסיום עם שער שנפסל. החבורה של עומר פרץ תנסה להתאושש ולהימנע מרצף של שני הפסדים כבר בפתיחת העונה, ותקווה לקחת נקודות ראשונות.
מן העבר השני, האדומים מהבירה פתחו עונה עם תבוסה בדמות 5:2 למכבי תל אביב. החבורה של ליאור זדה תנסה להוכיח את עצמה מול קבוצה מהליגה שלה, ולהראות שההפסד הכואב אינו מייצג.
הקבוצות כבר נפגשו העונה במסגרת גביע הטוטו, כשאז זה הסתיים בניצחון 1:3 של הפועל ירושלים מצמד של ישראל דאפה ושער נוסף של יזן נאסר. אבישי כהן רק צימק מנגד. מי תנצח הפעם?
חילוף של עומר פרץ: קליי החליף את כהן
אבדולסאלם החליף את זוברו
חילוף כפול בקבוצה מהבירה: אלמגור החליף את וראסנה
חילוף אצל הקבוצה האורחת: דיסטלפלד נכנס במקום חיימוביץ
תמיר חיימוביץ קיבל צהוב
אבישי כהן פרץ נהדר ובעט לשער, אך הכדור נבלם והגיע לקימבידי. הקשר בעט למשקוף והיה קרוב להשלים צמד
טעות בהגנה של הפועל ירושלים אפשרה לקימבידי לצאת קדימה ולהעביר כדור לרחבה. לאחר ערבובייה, רועי דוד הגיע לכדור, אך הבעיטה שלו נעצרה בקורה
כמעט תגובה מהירה של האורחת. אנדרו אידוקו הגיע למצב מול עומר כץ, אך הבעיטה שלו החמיצה את המסגרת
שער! הפועל פתח תקווה עלתה ליתרון 0:1: פרנק ריבולייה השאיר כדור נהדר לגרים קימבידי, והאחרון שחרר בעיטה טובה שפגעה בשחקן הגנה של ירושלים, הטעתה את נדב זמיר ונכנסה פנימה
השופט דוד פוקסמן הוציא את ההתמודדות הזאת לדרך!