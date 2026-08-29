דקה 72: הפועל פ"ת - הפועל י-ם 0:1

הרכבים וציונים

המחזור השני בליגת העל נפתח בשעה זו, כשהפועל פתח תקווה מארחת את הפועל ירושלים באצטדיון שלמה ביטוח. שתי הקבוצות שהפסידו במחזור הפתיחה, מחפשות להשיג נקודות ראשונות העונה ולצאת לדרך חדשה.

בצד של המארחת, המלאבסים ספגו הפסד מאכזב במיוחד נגד טבריה במחזור הקודם, כשנכנעו 1:0 וחוו דרמה בסיום עם שער שנפסל. החבורה של עומר פרץ תנסה להתאושש ולהימנע מרצף של שני הפסדים כבר בפתיחת העונה, ותקווה לקחת נקודות ראשונות.

מן העבר השני, האדומים מהבירה פתחו עונה עם תבוסה בדמות 5:2 למכבי תל אביב. החבורה של ליאור זדה תנסה להוכיח את עצמה מול קבוצה מהליגה שלה, ולהראות שההפסד הכואב אינו מייצג.

הקבוצות כבר נפגשו העונה במסגרת גביע הטוטו, כשאז זה הסתיים בניצחון 1:3 של הפועל ירושלים מצמד של ישראל דאפה ושער נוסף של יזן נאסר. אבישי כהן רק צימק מנגד. מי תנצח הפעם?