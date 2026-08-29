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דקה 68: עירוני ק"ש - טבריה 0:1

ליגת העל, מחזור 2: סגנה (31') ניצל מתפרצת מהירה, נותר לבדו מול עידו שרון והקפיץ מעליו. מנגד, האורחת עדיין מתקשה לייצר איום ממשי בחלק הקדמי

יובל בר | 20:00

אדריאן אוגריסה בכניסה לרחבה

אדריאן אוגריסה בכניסה לרחבה (רועי כפיר)

ליגת העל Winner - מחזור 2

מרים, נתניה

יום שבת, 29/08/2026, 20:00

עירוני ק"ש

עירוני טבריה

עירוני ק"ש
אמאדו סניה(31)

1:0

שופט: דקל צינו

עירוני טבריה
הרכבים וציונים

טננבאום

וייר

ליוביסבלייביץ'

בן דוד

שולמייסטר

קוסטה

סולה

עבדולזאדה

שרצקי

סניה

אוגריסה

שרון

אונגר

באצ'ו

מורגן

סנקר

גבי מעתוק

גולאני

(40)

כהן

קואקו

גבאמבלה

פרהוד

שמיר

(40)

המחזור השני בליגת העל נפתח בשעה זו, כשעירוני קריית שמונה מארחת את עירוני טבריה באצטדיון מרים בנתניה. שתי הקבוצות מגיעות למשחק במגמות הפוכות ויודעות שהן חייבות ניצחון.

מהצד של המארחת, החבורה של שי ברדה רוצה להתאושש מההפסד 2:1 למכבי פתח תקווה במשחק הפתיחה בליגה, להשיג נקודות ראשונות העונה בליגת העל ולהימנע משני הפסדים רצופים.

מן העבר השני, לאורחת מטרה ברורה והיא לסגור את מינוס הנקודות. בצל פרשת העירויים, החבורה של אלון זיו רוצה לחבר ניצחון שני ברציפות, להמשיך במומנטום ולהגיע לאפס נקודות.

שתי הקבוצות נפגשו כבר העונה במסגרת גביע הטוטו, אז יצאה קריית שמונה עם ידה על העליונה אחרי 0:1 משער של רופאט אבדולאזדה. איך זה ייגמר הפעם?

מחצית שניה
58'

ממרחק רב, גיא סנקר ניסה את מזלו ואיתגר את דניאל טננבאום, שהצליח רק להדוף את הכדור החזק לקרן.

56'

כדור קרן הגיע היישר לראשו של אונדריי באצ'ו, שעלט ברחבה, התרומם נהדר ונגח כדור חזק שעבר סמוך למסגרת אך חמק החוצה.

רון אונגר במרדף לאחר רופאט אבדולאזאדה (רועי כפיר)

52'

שוב ניסיון אדיר של עדן שמיר, שהגיע ממצב לא פשוט ושחרר בעיטה נהדרת שפגעה בקורה של קריית שמונה.

49'

לאחר כניסה נהדרת למרכז הרחבה של עדן שמיר, אשר קיבל כדור מחברו לקישור ארי כהן ושחרר בעיטה, הוא בעט למרכז ולא היווה איום ממשי על דניאל טננבאום.

אמאדו סגנה חומק מזיו מורגן (רועי כפיר)

מחצית ראשונה
44'

במאבק אווירי בין מנסור באדג'י לאדריאן אוגריסה, בלם טבריה לא שחרר מחולצתו של החלוץ הפרואני, והתקרית הסתיימה בכרטיס הצהוב הראשון במשחק.

אדריאן אוגריסה מחליק ולא מגיע אל הכדור (רועי כפיר)

41'

כדור ארוך של השוער דניאל טננבאום נעצר על ידי סגנה, אשר לאחר השתלטות אדירה מסר את הכדור לחברו ברחבה, רופאט עבדולאזאדה, אך הבעיטה ששחרר פגשה רק את הקורה.

דניאל טננבאום בהתעופפות (רועי כפיר)

40'

חילוף כפוי בעירוני טבריה דניאל גולאני יורד מהדשא לאחר שנפצע, ועדן שמיר עולה כמחליפו.

דקל צינו שולף את הכרטיס הצהוב (רועי כפיר)

33'

שחקן עירוני קריית שמונה טאלס קוסטה רואה את הכרטיס הצהוב הראשון של המשחק

אמאדו סגנה חוגג (רועי כפיר)

שי בן דוד המבשל חוגג עם הכובש אמאדו סגנה (רועי כפיר)

רגע ההקפצה של אמאדו סגנה (רועי כפיר)

31'

שער! עירוני קריית שמונה עולה ל-0:1: לאחר כדור ארוך שהגיע לסגנה, הקיצוני רץ מחצי המגרש והגיע למצב של אחד על אחד מול עידו שרון. כשהבחין בהזדמנות, שחקנה של המארחת הקפיץ את הכדור מעל השוער והכניס אותו לרשת.

שי ברדה מתדרך את שחקניו (רועי כפיר)

16'

כדור ארוך של רופאט אבדולאזדה אל עבר חלוצו אדריאן אוגריסה, אשר מצא את עצמו במצב של אחד על אחד מול עידו שרון, אך אונדריי באצ'ו הצליח להגיע בזמן ומנע הבקעה מחלוץ קריית שמונה.

16'

לאחר איבוד כדור של ננה גמבל, חברו לקבוצה כריס קואקו מצא את עצמו לבד וממרחק מרחבת המארחים שחרר בעיטה בעוצמה מעל המסגרת של דניאל טננבאום.

איציק שולמייסטר במאבק עם גיא סנקר (רועי כפיר)

10'

התקפה מסודרת של המארחים כאשר כדור חד מגיע אל הקיצוני, אמאדו סניה ניגש אל הכדור ולא הצליח להכניע את עידו שרון אשר הציל את הכדור מלהיכנס.

אונדריי באצ'ו (רועי כפיר)

7'

לאחר חיתוך לתוך הרחבה של אדריאן אוגריסה, החלוץ חיפש את חברו לקבוצה, רופאט אבדולאזדה, אשר שחרר בעיטה חזקה מעל המסגרת.

שחקני טבריה מאוחדים (רועי כפיר)

שחקני עירוני קריית שמונה מאוחדים (רועי כפיר)

אלון זיו ושי ברדה לפני המשחק (רועי כפיר)

1'

דקל צינו מוציא את ההתמודדות לדרכה עם שריקת הפתיחה