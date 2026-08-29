דקה 68: עירוני ק"ש - טבריה 0:1

טננבאום
וייר
ליוביסבלייביץ'
בן דוד
שולמייסטר
קוסטה
סולה
עבדולזאדה
שרצקי
סניה
אוגריסה
שרון
אונגר
באצ'ו
מורגן
סנקר
גבי מעתוק
גולאני
כהן
קואקו
גבאמבלה
פרהוד
שמיר
המחזור השני בליגת העל נפתח בשעה זו, כשעירוני קריית שמונה מארחת את עירוני טבריה באצטדיון מרים בנתניה. שתי הקבוצות מגיעות למשחק במגמות הפוכות ויודעות שהן חייבות ניצחון.
מהצד של המארחת, החבורה של שי ברדה רוצה להתאושש מההפסד 2:1 למכבי פתח תקווה במשחק הפתיחה בליגה, להשיג נקודות ראשונות העונה בליגת העל ולהימנע משני הפסדים רצופים.
מן העבר השני, לאורחת מטרה ברורה והיא לסגור את מינוס הנקודות. בצל פרשת העירויים, החבורה של אלון זיו רוצה לחבר ניצחון שני ברציפות, להמשיך במומנטום ולהגיע לאפס נקודות.
שתי הקבוצות נפגשו כבר העונה במסגרת גביע הטוטו, אז יצאה קריית שמונה עם ידה על העליונה אחרי 0:1 משער של רופאט אבדולאזדה. איך זה ייגמר הפעם?
ממרחק רב, גיא סנקר ניסה את מזלו ואיתגר את דניאל טננבאום, שהצליח רק להדוף את הכדור החזק לקרן.
כדור קרן הגיע היישר לראשו של אונדריי באצ'ו, שעלט ברחבה, התרומם נהדר ונגח כדור חזק שעבר סמוך למסגרת אך חמק החוצה.
שוב ניסיון אדיר של עדן שמיר, שהגיע ממצב לא פשוט ושחרר בעיטה נהדרת שפגעה בקורה של קריית שמונה.
לאחר כניסה נהדרת למרכז הרחבה של עדן שמיר, אשר קיבל כדור מחברו לקישור ארי כהן ושחרר בעיטה, הוא בעט למרכז ולא היווה איום ממשי על דניאל טננבאום.
במאבק אווירי בין מנסור באדג'י לאדריאן אוגריסה, בלם טבריה לא שחרר מחולצתו של החלוץ הפרואני, והתקרית הסתיימה בכרטיס הצהוב הראשון במשחק.
כדור ארוך של השוער דניאל טננבאום נעצר על ידי סגנה, אשר לאחר השתלטות אדירה מסר את הכדור לחברו ברחבה, רופאט עבדולאזאדה, אך הבעיטה ששחרר פגשה רק את הקורה.
חילוף כפוי בעירוני טבריה דניאל גולאני יורד מהדשא לאחר שנפצע, ועדן שמיר עולה כמחליפו.
שחקן עירוני קריית שמונה טאלס קוסטה רואה את הכרטיס הצהוב הראשון של המשחק
שער! עירוני קריית שמונה עולה ל-0:1: לאחר כדור ארוך שהגיע לסגנה, הקיצוני רץ מחצי המגרש והגיע למצב של אחד על אחד מול עידו שרון. כשהבחין בהזדמנות, שחקנה של המארחת הקפיץ את הכדור מעל השוער והכניס אותו לרשת.
כדור ארוך של רופאט אבדולאזדה אל עבר חלוצו אדריאן אוגריסה, אשר מצא את עצמו במצב של אחד על אחד מול עידו שרון, אך אונדריי באצ'ו הצליח להגיע בזמן ומנע הבקעה מחלוץ קריית שמונה.
לאחר איבוד כדור של ננה גמבל, חברו לקבוצה כריס קואקו מצא את עצמו לבד וממרחק מרחבת המארחים שחרר בעיטה בעוצמה מעל המסגרת של דניאל טננבאום.
התקפה מסודרת של המארחים כאשר כדור חד מגיע אל הקיצוני, אמאדו סניה ניגש אל הכדור ולא הצליח להכניע את עידו שרון אשר הציל את הכדור מלהיכנס.
לאחר חיתוך לתוך הרחבה של אדריאן אוגריסה, החלוץ חיפש את חברו לקבוצה, רופאט אבדולאזדה, אשר שחרר בעיטה חזקה מעל המסגרת.
דקל צינו מוציא את ההתמודדות לדרכה עם שריקת הפתיחה