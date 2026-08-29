דקה 68: עירוני ק"ש - טבריה 0:1

לאחר כניסה נהדרת למרכז הרחבה של עדן שמיר, אשר קיבל כדור מחברו לקישור ארי כהן ושחרר בעיטה, הוא בעט למרכז ולא היווה איום ממשי על דניאל טננבאום.

שוב ניסיון אדיר של עדן שמיר, שהגיע ממצב לא פשוט ושחרר בעיטה נהדרת שפגעה בקורה של קריית שמונה.

כדור קרן הגיע היישר לראשו של אונדריי באצ'ו, שעלט ברחבה, התרומם נהדר ונגח כדור חזק שעבר סמוך למסגרת אך חמק החוצה.

ממרחק רב, גיא סנקר ניסה את מזלו ואיתגר את דניאל טננבאום, שהצליח רק להדוף את הכדור החזק לקרן.

מחצית ראשונה

44' במאבק אווירי בין מנסור באדג'י לאדריאן אוגריסה, בלם טבריה לא שחרר מחולצתו של החלוץ הפרואני, והתקרית הסתיימה בכרטיס הצהוב הראשון במשחק.

אדריאן אוגריסה מחליק ולא מגיע אל הכדור (רועי כפיר)

41' כדור ארוך של השוער דניאל טננבאום נעצר על ידי סגנה, אשר לאחר השתלטות אדירה מסר את הכדור לחברו ברחבה, רופאט עבדולאזאדה, אך הבעיטה ששחרר פגשה רק את הקורה.

דניאל טננבאום בהתעופפות (רועי כפיר)

40' חילוף כפוי בעירוני טבריה דניאל גולאני יורד מהדשא לאחר שנפצע, ועדן שמיר עולה כמחליפו.

דקל צינו שולף את הכרטיס הצהוב (רועי כפיר)

33' שחקן עירוני קריית שמונה טאלס קוסטה רואה את הכרטיס הצהוב הראשון של המשחק

אמאדו סגנה חוגג (רועי כפיר)

שי בן דוד המבשל חוגג עם הכובש אמאדו סגנה (רועי כפיר)

רגע ההקפצה של אמאדו סגנה (רועי כפיר)

31' שער! עירוני קריית שמונה עולה ל-0:1: לאחר כדור ארוך שהגיע לסגנה, הקיצוני רץ מחצי המגרש והגיע למצב של אחד על אחד מול עידו שרון. כשהבחין בהזדמנות, שחקנה של המארחת הקפיץ את הכדור מעל השוער והכניס אותו לרשת.

שי ברדה מתדרך את שחקניו (רועי כפיר)

16' כדור ארוך של רופאט אבדולאזדה אל עבר חלוצו אדריאן אוגריסה, אשר מצא את עצמו במצב של אחד על אחד מול עידו שרון, אך אונדריי באצ'ו הצליח להגיע בזמן ומנע הבקעה מחלוץ קריית שמונה.

16' לאחר איבוד כדור של ננה גמבל, חברו לקבוצה כריס קואקו מצא את עצמו לבד וממרחק מרחבת המארחים שחרר בעיטה בעוצמה מעל המסגרת של דניאל טננבאום.

איציק שולמייסטר במאבק עם גיא סנקר (רועי כפיר)

10' התקפה מסודרת של המארחים כאשר כדור חד מגיע אל הקיצוני, אמאדו סניה ניגש אל הכדור ולא הצליח להכניע את עידו שרון אשר הציל את הכדור מלהיכנס.

אונדריי באצ'ו (רועי כפיר)

7' לאחר חיתוך לתוך הרחבה של אדריאן אוגריסה, החלוץ חיפש את חברו לקבוצה, רופאט אבדולאזדה, אשר שחרר בעיטה חזקה מעל המסגרת.

שחקני טבריה מאוחדים (רועי כפיר)

שחקני עירוני קריית שמונה מאוחדים (רועי כפיר)

אלון זיו ושי ברדה לפני המשחק (רועי כפיר)