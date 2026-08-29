מחצית: בית"ר י-ם - מכבי נתניה 0:0

סילבה
קרבאלי
גדראני
אנטווי
שדו
אינו
מוצ'ה
יוספי
אצילי
קאלו
וייסמן
סילבה
פלדמן
קונאטה
מורוזוב
כהן
נידם
לוי
אווטארה
בילו
חזיזה
דאבו
המחזור השני בליגת העל ימשיך הערב (שבת, 20:30) כשבית״ר ירושלים תארח את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד בעקבות השיפוצים בטדי. עבור החבורה מהבירה מדובר במשחקה הראשון בליגת העל, לאחר הדחייה של המחזור הראשון בעקבות משחקיה באירופה.
הקבוצה של אלמוג כהן רוצה להתאושש מההדחה באירופה ולפתוח את העונה החדשה עם ניצחון בכורה ושלוש נקודות. הצהובים-שחורים מחפשים להתחיל בחיוך ולשלוח מסר ברור לשאר הליגה בנוגע למטרותיה לעונה הקרובה, לסיים מקום אחד יותר גבוה מאשר בעונה שעברה.
מן העבר השני, היהלומים פתחו את העונה שלהם במחזור הקודם עם 0:0 ביתי ומאכזב נגד בני סכנין. החבורה של רוני לוי רוצה להשיג ניצחון ראשון העונה ולהימנע מפתיחת עונה של נקודה משש.
המשחק האחרון בין השתיים זכור במיוחד לאוהדי הכדורגל, לאחר שבית״ר ירושלים חגגה עם 2:8 בלתי נשכח על נתניה באצטדיונה הביתי. כעת, היהלומים ינסו לנקום בתבוסה ההיא כשהירושלמים ישמחו גם לתוצאה נמוכה מזו. מי תנצח?
קאלו הצליח להטעות שני שחקנים בצד השמאלי של הרחבה וניסה להפתיע בבעיטה שטוחה לפינה הרחוקה, אבל גם השוער הפורטוגלי של נתניה הגיע למשחק ושלח רגל כדי להרחיק בזמן
הזדמנות נוספת של מכבי נתניה הסתיימה בתחושת החמצה כשהפעם היה זה מאור לוי ששלח בעיטה מחוץ לרחבה אל מעל המסגרת
יש שוער בשער! עוד כדור קסום של חזיזה מצא את בילו, שבפעם השלישית במשחק נעצר על ידי שוער בית"ר שיצא לעברו והצליח להדוף בגופו את הניסיון
גם אקס בית"ר, גריגורי מורוזוב, קיבל צהוב לאחר שעצר את חברו לקבוצה לשעבר עומר אצילי כשמשך בחולצתו
היא תצטער על זה? עזיז אוואטרה שלח את דאבו קדימה, שהתנער מבריאן קרבאלי ומסר אחורה אל מאור לוי שמתוך רחבת ה-16 שלח בעיטה שנהדפה בצורה טובה על ידי סילבה
עוד הגבהה טובה במצב נייח, הפעם מרגלי תומר יוספי, מצאה את ראשו של שון וייסמן שנותר פנוי לחלוטין ברחבה אבל נגח החוצה
עמית כהן הפך למוצהב הראשון בהתמודדות אחרי שפגע ברגלו של נבו שדו בניסיון להגיע לכדור
יש סילבה בשער גם בצד השני. אצילי הגביה כדור שהטעה את כל השחקנים ברחבה למעט השוער של היהלומים, שברגע האחרון הגיב ומנע יתרון עם הדיפה לקרן
הצלה גדולה של סילבה! דאבל פס בין דאבו לבילו הסתיים בבעיטה מסובבת לחיבור של השוער הירושלמי, ששלח יד חזקה והדף לקרן
מתפרצת מופלאה של מכבי נתניה בהובלת השלישייה ההתקפית כמעט מצאה את הרשת. מתאוס דאבו הוריד לדולב חזיזה, שגלש על מנת להגיע לכדור ושלח אותו לצד השני, לשם הגיע עוז בילו שניסה להקפיץ מעל מיגל סילבה אבל פספס את המסגרת
ג'ונבוסקו קאלו נשלח לכדור עומק על ידי גדראני, שהותיר את שחקן ההתקפה באחד על אחד אבל האחרון החמיץ את המסגרת
בקארה קונאטה פספס השתלטות על הכדור שהלך בין רגליו והגיע אל עומר אצילי שהמתין ברחבה וניסה לכבוש בנגיעה, אבל שלח את הכדור לשמיים
בית"ר ירושלים כבר חגגה את היתרון מבעיטה עוצמתית של לוקה גדראני לרשת, אבל במהלך ההשתלטות על הכדור הבלם נגע בידו ולכן הגול נפסל
גל לוי הוציא את ההתמודדות לדרך! בית"ר ירושלים תפתח את העונה בליגת העל עם חיוך, או שמכבי נתניה תצליח להשיג ניצחון בכורה במחזור השני?