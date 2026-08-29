מחצית: בית"ר י-ם - מכבי נתניה 0:0

הרכבים וציונים

המחזור השני בליגת העל ימשיך הערב (שבת, 20:30) כשבית״ר ירושלים תארח את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד בעקבות השיפוצים בטדי. עבור החבורה מהבירה מדובר במשחקה הראשון בליגת העל, לאחר הדחייה של המחזור הראשון בעקבות משחקיה באירופה.

הקבוצה של אלמוג כהן רוצה להתאושש מההדחה באירופה ולפתוח את העונה החדשה עם ניצחון בכורה ושלוש נקודות. הצהובים-שחורים מחפשים להתחיל בחיוך ולשלוח מסר ברור לשאר הליגה בנוגע למטרותיה לעונה הקרובה, לסיים מקום אחד יותר גבוה מאשר בעונה שעברה.

מן העבר השני, היהלומים פתחו את העונה שלהם במחזור הקודם עם 0:0 ביתי ומאכזב נגד בני סכנין. החבורה של רוני לוי רוצה להשיג ניצחון ראשון העונה ולהימנע מפתיחת עונה של נקודה משש.

המשחק האחרון בין השתיים זכור במיוחד לאוהדי הכדורגל, לאחר שבית״ר ירושלים חגגה עם 2:8 בלתי נשכח על נתניה באצטדיונה הביתי. כעת, היהלומים ינסו לנקום בתבוסה ההיא כשהירושלמים ישמחו גם לתוצאה נמוכה מזו. מי תנצח?