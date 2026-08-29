דקה 71: בני סכנין - מכבי פ"ת 2:1

הרכבים וציונים

בני סכנין מארחת בשעה זו את מכבי פתח תקווה באצטדיון דוחא, במסגרת המחזור השני של ליגת העל. שתי הקבוצות מגיעות למשחק עם מטרות ברורות, כאשר סכנין תנסה לנצל את יתרון הביתיות מול העולה החדשה, בעוד זיו אריה וחניכיו ינסו לרשום ניצחון שני ברצף אחרי ה-1:2 על עירוני קריית שמונה.

המלאבסים חזרו הקיץ לליגת העל וכבר במשחק הראשון הוכיחו שהם לא מתכוונים להסתפק במאבקי הישרדות והם מגיעים לדוחא עם ביטחון ומומנטום חיובי. במועדון מודעים לכך שהמשחק בסכנין יהיה מבחן לא פשוט, ובפרט מול קבוצה שנהנית מהאווירה הביתית.

סכנין פתחה את העונה עם 0:0 מול מכבי נתניה וכעת תנסה להשיג שערים ראשונים ואולי גם ניצחון ראשון העונה. בקבוצה התחזקו הקיץ במספר עמדות, כולל צירופו של החלוץ דניאל פרסקיב, שהצטרף ימים ספורים לפני פתיחת העונה. אחרי משחק הפתיחה המאופס, סכנין תרצה להציג יכולת התקפית טובה יותר ולהעניק לקהל המקומי סיבה לחגוג.

המפגשים האחרונים בין הקבוצות מעניקים יתרון מסוים לקבוצה מהמגזר. בחמשת המפגשים האחרונים במסגרת הליגה היא ניצחה פעמיים וסיימה שלוש פעמים בתיקו. למעשה, מכבי פתח תקווה לא ניצחה את סכנין באף אחד מחמשת מפגשי הליגה האחרונים ביניהן, והיא תנסה לשבור את הרצף דווקא במשחק החוץ הראשון שלה העונה.