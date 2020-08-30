דקה 22: הפועל חיפה - הפועל ת"א 0:0

הרכבים וציונים

אחרי ההדחה הכואבת בידי אטאלנטה מפלייאוף העלייה לקונפרנס ליג, הפועל תל אביב מגיעה בשעה זו לסמי עופר למשחק ראשון לעונה בליגת העל. התל אביבים יודעים שהציפיות סביבם העונה גבוהות והם ינסו לפתוח ברגל ימין את הקמפיין. מנגד החיפאים גם כן פותחים עונה וירצו להפתיע את האורחת עם ניצחון ביתי.

הפועל ת”א מגיעה למשחק הערב כשהיא כבר נמצאת בקצב משחקים תחרותי, ובעיקר לאחר אכזבה מהמשחק האחרון. כעת, יצטרכו להוכיח שהם יודעים לבצע את המעבר מהבמה האירופית אל הלחם והחמאה של הליגה. מבחינת אליניב ברדה ושחקניו, השאלה המרכזית תהיה באיזו רמה מנטלית ופיזית תגיע הקבוצה לסמי עופר, והאם תצליח להציג כבר במחזור הראשון את היכולת שתאפשר לה לעמוד בציפיות הגבוהות סביבה.

מנגד, הפועל חיפה מגיעה למשחק לאחר יותר משבועיים מנוחה, כאשר משחקם האחרון היה הניצחון 0:4 המרשים מול הפועל באר שבע. החבורה של חיים סילבס רוצה להתחיל את הרצף משחקים הקרוב בצורה טובה וליצור מומנטום להמשך.

גם המפגשים האחרונים בין הקבוצות מבטיחים ערב מסקרן בסמי עופר. במשחק האחרון ביניהן, בינואר האחרון, התל אביבים חזרו מפיגור 3:1 והשיגו 3:3 דרמטי, במשחק שבו האדומים מהכרמל כבר היו בעמדת ניצחון. למעשה, חמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות מציגים מאזן שקול לחלוטין: שני ניצחונות להפועל חיפה, שניים להפועל תל אביב ותוצאת תיקו אחת.