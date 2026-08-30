חגיגה: 0:4 לאייאקס על טלסטאר, אוסקר גלוך בישל

הרכבים וציונים

אייאקס ואוסקר גלוך הגיעו הערב (ראשון) למשחק חוץ מול טלסטאר במסגרת המחזור הרביעי בליגה ההולנדית והוכיחו עליונות מוחלטת עם ניצחון 0:4 מוחץ. הקבוצה מאמסטרדם שלטה בקצב מהרגע הראשון, יצרה מצבים רבים ולא השאירה ליריבה שום סיכוי ממשי. למרות מספר ניסיונות של המארחת לעקוץ בחצי הראשון, הפערים באיכות באו לידי ביטוי ככל שהדקות חלפו והתוצאה הסופית משקפת את יחסי הכוחות הברורים על כר הדשא.

המחצית הראשונה נפתחה בלחץ של האורחים, אך הם נאלצו להמתין עד לדקה ה-37 כדי לפרוץ את הסכר. כדור קרן מדויק מצא את דייבי קלאסן, ששלח כדור חזק היישר אל הרשת וקבע 0:1 מוצדק. רגע לפני הירידה להפסקה (44), יוליאן בראנדט כבר חגג את השני עם הקפצה נהדרת מעל השוער רונלד קומאן ג'וניור מבישול של אוסקר גלוך, אך התערבות של שופטי ה-VAR הובילה לפסילת השער בטענה לנבדל מוקדם במהלך.

למחצית השנייה אייאקס עלתה נחושה לגמור את הסיפור ועשתה זאת בבליץ מהיר וקטלני. בדקה ה-56, סטיבן ברחאוס השלים מבצע אישי מרהיב לאחר בישול מכדור עומק מדויק של אוסקר גלוך, כשחתך לתוך הרחבה ושלח בעיטה חזקה ומדויקת לפינה השמאלית בכדי להכפיל את היתרון. ארבע דקות בלבד חלפו (60), וטולו ארוקודארה השתלט נהדר על כדור על סף הרחבה, ובקור רוח גלגל אותו אל מרכז השער בדרך ל-0:3 קליל, השער הרביעי והאחרון הגיע מרגלו של המחליף מרקוס לאונרדו, כשבנגיעה הראשונה שלו בכדור היה במקום הנכון בזמן הנכון, הגיע לריבאונד בתוך הרחבה ובעט בעוצמה לחלק העליון של הרשת וקבע את תוצאת הסיום.

אוסקר גלוך, שפתח בהרכב של אייאקס, לקח חלק בדומיננטיות של קבוצתו במרכז השדה ,בישל שער אחד שנפסל בצדק, ועוד אחד שנחשב. הישראלי הוחלף רק לאחר יוליאן בראנדט ודייבי קלאסן. במחזור הבא הישראלי וקבוצתו יארחו את אלופת הולנד, פ.ס.ו איינדהובן, למשחק העונה בהולנד ויקוו להמשיך במומנטום החיובי מהמשחק הזה. מנגד טלסטאר תצא למשחק חוץ נגד קמבור ותקווה להתאושש מההפסד הצורב הערב.