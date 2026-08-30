חגיגה: 0:4 לאייאקס על טלסטאר, אוסקר גלוך בישל

השחקן המצטיין
סטיבן ברחאוס, ציון: 9
השחקן המאכזב
רונאלד קומאן ג'וניור, ציון: 3
קומאן ג'וניור
ואלק
פירסמן
סואליה
אלדרס
רוסן
אוסו
הארדוולד
מנדס
ברואר
סיידורף
טוראי
אןינג
רוסט
קסילי
דמירג'אן
טר שטגן
גאאי
בואומן
יאנסה
הנריקה
קלאסן
גלוך
מוקיו
בראנדט
ברחאוס
עמנואל ארוקודארה
אועזאן
ולאקר אדווארדסן
אלמיידה
טורנטס
באס
אייאקס ואוסקר גלוך הגיעו הערב (ראשון) למשחק חוץ מול טלסטאר במסגרת המחזור הרביעי בליגה ההולנדית והוכיחו עליונות מוחלטת עם ניצחון 0:4 מוחץ. הקבוצה מאמסטרדם שלטה בקצב מהרגע הראשון, יצרה מצבים רבים ולא השאירה ליריבה שום סיכוי ממשי. למרות מספר ניסיונות של המארחת לעקוץ בחצי הראשון, הפערים באיכות באו לידי ביטוי ככל שהדקות חלפו והתוצאה הסופית משקפת את יחסי הכוחות הברורים על כר הדשא.
המחצית הראשונה נפתחה בלחץ של האורחים, אך הם נאלצו להמתין עד לדקה ה-37 כדי לפרוץ את הסכר. כדור קרן מדויק מצא את דייבי קלאסן, ששלח כדור חזק היישר אל הרשת וקבע 0:1 מוצדק. רגע לפני הירידה להפסקה (44), יוליאן בראנדט כבר חגג את השני עם הקפצה נהדרת מעל השוער רונלד קומאן ג'וניור מבישול של אוסקר גלוך, אך התערבות של שופטי ה-VAR הובילה לפסילת השער בטענה לנבדל מוקדם במהלך.
למחצית השנייה אייאקס עלתה נחושה לגמור את הסיפור ועשתה זאת בבליץ מהיר וקטלני. בדקה ה-56, סטיבן ברחאוס השלים מבצע אישי מרהיב לאחר בישול מכדור עומק מדויק של אוסקר גלוך, כשחתך לתוך הרחבה ושלח בעיטה חזקה ומדויקת לפינה השמאלית בכדי להכפיל את היתרון. ארבע דקות בלבד חלפו (60), וטולו ארוקודארה השתלט נהדר על כדור על סף הרחבה, ובקור רוח גלגל אותו אל מרכז השער בדרך ל-0:3 קליל, השער הרביעי והאחרון הגיע מרגלו של המחליף מרקוס לאונרדו, כשבנגיעה הראשונה שלו בכדור היה במקום הנכון בזמן הנכון, הגיע לריבאונד בתוך הרחבה ובעט בעוצמה לחלק העליון של הרשת וקבע את תוצאת הסיום.
אוסקר גלוך, שפתח בהרכב של אייאקס, לקח חלק בדומיננטיות של קבוצתו במרכז השדה ,בישל שער אחד שנפסל בצדק, ועוד אחד שנחשב. הישראלי הוחלף רק לאחר יוליאן בראנדט ודייבי קלאסן. במחזור הבא הישראלי וקבוצתו יארחו את אלופת הולנד, פ.ס.ו איינדהובן, למשחק העונה בהולנד ויקוו להמשיך במומנטום החיובי מהמשחק הזה. מנגד טלסטאר תצא למשחק חוץ נגד קמבור ותקווה להתאושש מההפסד הצורב הערב.
חילוף באייאקס: ג'ופרה טורנטס נכנס במקום קאיו הנריקה
שער! אייאקס עלתה ל-0:4: מרקוס לאונרדו היה במקום הנכון בזמן הנכון, הגיע לריבאונד בתוך הרחבה ובעט בעוצמה לחלק העליון של הרשת
יורי באס נכנס במקומו של יוליאן בראנדט בשורות אייאקס
אמירהאן דמירג'אן נכנס במקום מרווין פירסמן בטלסטאר
חילוף באייאקס: מרקוס לאונרדו נכנס במקומו של כובש השער השני סטיבן ברחאוס
חילוף באייאקס: אוליבר אדווארדסן נכנס במקומו של אוסקר גלוך
חילוף בטלסטאר: גבי קשילי נכנס במקומו של ג'רלד אלדרס
פביאנו רוסט נכנס במקומו של ג'לאני סיידורף בשורות טלסטאר
חילוף באייאקס, כשעבדאללה אואזאן נכנס במקומו של כובש השער הראשון דייבי קלאסן
פרינס אנינג נכנס במקומו של הקפטן ג'ף הארדפלד בשורות טלסטאר
חילוף בטלסטאר, הפורטוגלי רוי מנדש שהרבה להחמיץ יוצא, פופין טוראי נכנס במקומו
שער! אייאקס עלתה ל-0:3: טולו ארוקודארה השתלט נהדר על מסירה מצוינת על סף הרחבה ושלח בקור רוח את הכדור למרכז הרשת
שער! אייאקס עלתה ל-0:2: סטיבן ברחאוס קיבל כדור אדיר מאוסקר גלוך וסיים את המהלך עם בעיטה נהדרת מתוך הרחבה לצד השמאלי של השער
המארחת נכנסה למשחק, רוי מנדש היה קרוב מאוד לכבוש את שער השיוויון, הפורטוגלי קיבל את הכדור ומקצה הרחבה בעט והיה קרוב סנטימטרים בודדים למסגרת השער
רוי מנדש קיבל מסירה מדויקת בתוך הרחבה, בעט מקרוב אך הבעיטה שלו נעצרה על ידי טר שטגן
יוליאן בראנדט כבר הקפיץ באומנות מעל קומאן מבישול יפה של אוסקר גלוך, אך השער נפסל בצדק בטענת נבדל
בעיטה ראשונה לשער אל טלסטאר, ג'רלד אלדרס עבר את השומר שלו ובעט חזק מקצה הרחבה, מארק אנדרה טר שטגן ראה את הכדור מאוחר אבל הצליח להדוף אותו מהפינה השמאלית התחתונה
שער! אייאקס עלתה ל-0:1: דייבי קלאסן הגיע להרמה טובה מכדור הקרן ובעט חזק מקרוב למרכז השער ולרשת
סטיבן ברחאוס בעט בעיטה החופשית ושלח את הכדור לפינה הימנית התחתונה, אבל רונאלד קומאן ג'וניור זינק והדף את הכדור
קאיו הנריקה שחרר בעיטה עוצמתית לעבר השער של קומאן, אך פירסמן התערב וברגע האחרון בלם את הכדור
יוליאן בראנדט שוב ניסה לשלוח כדור עומק לשחקני ההתקפה של אייאקס, אך ההגנה של המארחת הייתה במקום והרחיקה את הכדור
יוליאן בראנדט הכניס כדור עומק מסוכן שעבר דרך ההגנה של טלסטאר, אך לא הצליח למצוא אף אחד מחבריו לקבוצה
הבלם הצעיר דיס יאנסה לקח את הכדור ושחרר בעיטה מקצה הרחבה שעלתה מעל לשער המארחת
דייבי קלאסן השתלט על הכדור על סף הרחבה, סידר לעצמו מצב בעיטה ושלח כדור לעבר השער, אך הוא חלף מעט ליד הקורה השמאלית
דניס היגלר שרק והוציא לדרך את ההתמודדות המסקרנת