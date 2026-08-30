מחצית: ריאל מדריד - מלאגה 0:3

הרכבים וציונים

אחרי שני ניצחונות מתוך שני משחקים פתיחת העונה בליגה, ריאל מדריד מגיעה לסנטיאגו ברנבאו בכושר נהדר, כשהיא מארחת בשעה זו את מלאגה, במסגרת המחזור השלישי בליגה הספרדית. החבורה של ז’וזה מוריניו רוצה לייצר רצף ניצחונות משמעותי, בעוד העולה החדשה תנסה להפתיע את האימפריה ממדריד.

הבלאנקוס רוצים להמשיך את פתיחת העונה החיובית, כשלמרות שלא הרשימו למשך דקות ארוכות ואף ספגו בוז מהקהל הביתי במחצית המשחק האחרון מול ריאל סוסיאדד, והפעם גם לשלוט יותר במשחק בפתיחתו ולסיים עם ידם על העליונה. מי שמוביל את הקבוצה ביד רמה בפתיחת העונה ומשמש כמצטיין הבלתי מעורער הוא ג'וד בלינגהאם, שממשיך את היכולת הפנומנלית שלו מהמונדיאל, ומהווה את הלב הפועם של המערך ההתקפי בבלאנקוס.

מנגד, העולה החדשה ממלאגה מגיעה להתמודדות עם רצון להפתיע ולהקשות על המארחת, כשהיא תנסה להתבסס על הגנה קשוחה ויציאה מהירה למתפרצות בניסיון לעקוץ במפתיע. הקבוצה האנדלוסית שחזרה העונה לליגה הבכירה לראשונה מאז 2018, מודעת לכך שמולה ניצבת אחת היריבות הקשות בליגה, ולכן תידרש להופעת הקרבה טקטית מושלמת מצידה כדי לחולל סנסציה בברנבאו.

ההיסטוריה מעידה על עליונות מוחלטת של המארחת, חמשת המפגשים האחרונים הסתיימו בצורה חד צדדית לטובת הקבוצה מבירת ספרד, ארבעה ניצחונות ותיקו אחד בלבד כאשר גם הניצחון היחיד והאחרון של האורחת על היריבה שלה הגיע לפני כמעט 14 שנים בעונת 2012/13. המפגש האחרון בין הקבוצות התרחש במחזור ה-32 של עונת 2017/18, אז ריאל ניצחה 1:2 משערים של איסקו וקאסמירו, דייגו רולאן צימק.