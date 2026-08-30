מחצית: ריאל מדריד - מלאגה 0:3

קורטואה
רודיגר
האוסן
אלכסנדר-ארנולד
קוקורייה
ואלוורדה
קמאבינגה
בלינגהאם
דיאס
ז'וניור
אמבפה
הררו
רסיו
גלילאה
פוגה
ראפיטה
מרינו
רודריגס
לרוביה
מוניוס
דוטור
צ'ופה
אחרי שני ניצחונות מתוך שני משחקים פתיחת העונה בליגה, ריאל מדריד מגיעה לסנטיאגו ברנבאו בכושר נהדר, כשהיא מארחת בשעה זו את מלאגה, במסגרת המחזור השלישי בליגה הספרדית. החבורה של ז’וזה מוריניו רוצה לייצר רצף ניצחונות משמעותי, בעוד העולה החדשה תנסה להפתיע את האימפריה ממדריד.
הבלאנקוס רוצים להמשיך את פתיחת העונה החיובית, כשלמרות שלא הרשימו למשך דקות ארוכות ואף ספגו בוז מהקהל הביתי במחצית המשחק האחרון מול ריאל סוסיאדד, והפעם גם לשלוט יותר במשחק בפתיחתו ולסיים עם ידם על העליונה. מי שמוביל את הקבוצה ביד רמה בפתיחת העונה ומשמש כמצטיין הבלתי מעורער הוא ג'וד בלינגהאם, שממשיך את היכולת הפנומנלית שלו מהמונדיאל, ומהווה את הלב הפועם של המערך ההתקפי בבלאנקוס.
מנגד, העולה החדשה ממלאגה מגיעה להתמודדות עם רצון להפתיע ולהקשות על המארחת, כשהיא תנסה להתבסס על הגנה קשוחה ויציאה מהירה למתפרצות בניסיון לעקוץ במפתיע. הקבוצה האנדלוסית שחזרה העונה לליגה הבכירה לראשונה מאז 2018, מודעת לכך שמולה ניצבת אחת היריבות הקשות בליגה, ולכן תידרש להופעת הקרבה טקטית מושלמת מצידה כדי לחולל סנסציה בברנבאו.
ההיסטוריה מעידה על עליונות מוחלטת של המארחת, חמשת המפגשים האחרונים הסתיימו בצורה חד צדדית לטובת הקבוצה מבירת ספרד, ארבעה ניצחונות ותיקו אחד בלבד כאשר גם הניצחון היחיד והאחרון של האורחת על היריבה שלה הגיע לפני כמעט 14 שנים בעונת 2012/13. המפגש האחרון בין הקבוצות התרחש במחזור ה-32 של עונת 2017/18, אז ריאל ניצחה 1:2 משערים של איסקו וקאסמירו, דייגו רולאן צימק.
שער! ריאל כובשת וזה 0:3: התקפה אדירה של הבלאנקוס, קוקורייה מסר לאמבפה שהשאיר לטרנט בנגיעה, המגן האנגלי החזיר כדור רוחב לצרפתי שהפציץ לרשת, העולה החדשה בצרות
שער! ריאל מדריד כבר ב-0:2: אמפה הגיע למצב קורץ מול הררו בקצה הימני של הרחבה, השוער הצליח להדוף אבל בלינגהאם הגיע ראשון לריבאונד ונגח את הכדור לרשת
שער! ריאל עלתה ל-0:1: בלינגהאם פרץ בעוצמה לרחבה, כשהוא מהטל בכל הגנת האורחת והגיע למצב של אחד על אחד מול השוער, שם האנגלי לא התבלבל והשחיל את הכדור בין רגליו לתוך הרשת
בדיקת VAR עם ספק לפנדל: רודיגר נגח מקרן על גבו של שחקן מלאגה, ומשם הכדור ניתז לידו, אחרי 2 דקות של בדיקה השופט הורה להמשיך את המשחק כרגיל
כבר אחרי 40 שניות טרנט ניסה להצדיק את הקרדיט שקיבל בהרכב, כשבעט מחוץ לרחבה אבל הכדור שלו עלה אל מעל המשקוף.
חואן מרטינס הוציא לדרך את ההתמודדות