דקה 19: ברצלונה - ראיו 1:0

הרכבים וציונים

ברצלונה מארחת בשעה זו את ראיו וייקאנו בקאמפ נואו. הקטלונים ראו את היריבה המושבעת ריאל מדריד מפרקת 0:4 את מלאגה בדרך לפסגת הטבלה בליגה הספרדית. בצל סוגיית חוליאן אלברס ולקראת סגירת חלון ההעברות, הבלאוגרנה ינסו להיצמד לבלאנקוס אחרי 3 מחזורים.

האנזי פליק וקבוצתו מגיעים אחרי שני ניצחונות קלילים במשחקי הפתיחה שלהם נגד אלצ’ה ואתלטיק בילבאו, והם רוצים להאריך את רצף הניצחונות הביתיים בליגה שנמשך כבר 20 משחקים ברציפות. לאמין ימאל וחבריו כבשו שני שערים ומעלה ב-18 מתוך 20 הניצחונות הללו והם מצפים שהכושר הלוהט ימשיך גם עכשיו.

מנגד, האורחים פתחו את העונה בצורה הרבה פחות חלקה, והם עדיין ללא ניצחון בשני המחזורים הראשונים. הקבוצה ממדריד רוצה לחולל סנסציה ולצאת עם נקודות מהקאמפ נואו, דבר שלא קרה עבור קבוצה אורחת מאז הניצחון 2:3 של ויאריאל בסוף עונת 2024/25.

מבחינת המפגשים האחרונים, ברצלונה ניצחה בארבעה מתוך החמישה, אך ראיו יכולה לצאת מעודדת מכך שבשלושת המקרים האחרונים, הקטלונים כבשו רק שער בודד בכל משחק. אך למרות היכולת הטובה בהגנה, ראיו מעולם לא ניצחה את בארסה בחוץ ולא כבשה אפילו שער אחד בארבעת משחקי החוץ האחרונים נגד המארחת.