דקה 51: אסטון וילה - ארסנל 0:0

סוזוקי
קאש
לינדלוף
טורס
מאטסן
קמארה
המינגס
מקגין
בארקלי
בוונדיה
ג'קסון
ראיה
ווייט
מוסקרה
מגליאאש
קלאפיורי
לואיס-סקלי
רייס
צוליס
אודגור
סאקה
האברץ
בזמן שרוב יריבותיה הגדולות הצליחו להשיג שלוש נקודות במהלך הימים האחרונים, המחזור השני בליגה האנגלית ממשיך בשעה זו עם האלופה ארסנל שמתארחת אצל אסטון וילה למשחק בין שתי קבוצות שפתחו את העונה בצורה הפוכה לחלוטין.
התותחנים דילגו בקלילות מעל העולה החדשה קובנטרי, אותה הביסו 0:3 במשחקו ה-249 של מיקל ארטטה על הקווים. עם ההגעה לציון הדרך בהתמודדות הנוכחית, המאמן הספרדי הופך למאמן העשירי בלבד שמגיע ל-250 משחקים במדי קבוצה אחת, אך בנוסף יכול להפוך לאיש הראשון על הקווים של הקבוצה שינצח את משחק החוץ הראשון של העונה בפעם החמישית ברצף.
מנגד, הסיוט שחווה אונאי אמרי הקיץ לא יודע מרגוע, עם מכירת רוב הכוכבים של הקבוצה, החל מיורי טילמאנס ועד לאולי ווטקינס, שעבר לאל הילאל בסוף השבוע האחרון, כשבתווך הקבוצה שלו ספגה 4:0 כואב מברייטון בחוץ. מחזיקת הליגה האירופית יודעת שהמשימה שניצבת מולה הפעם היא אולי הקשה מכולן, כשנתוני הפתיחה של הבאסקי בחודש אוגוסט, בו ניצח 8 מתוך 16 התמודדויות, משאירה את האוהדים חצויים.
ארסנל יכולה להתעודד מכך שהמשחק משוחק בווילה פארק, שכן זה אצטדיון החוץ בו ניצחה 15 פעמים, יותר מבכל מקום אחר, למרות שבעשרת המפגשים האחרונים המאזן שלה במגרש עומד על שישה ניצחונות וארבעה הפסדים, כולל אחד שקרה בעונה שעברה.
כריסטוס צוליס עצר את מאטי קאש בעבירה, וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון הערב
יאן מאטסן קיבל כדור מצוין באגף השמאלי חדר לרחבה, וחיפש את השער בבעיטה עוצמתית שהלכה החוצה
האלופה ממשיכה ללחוץ, כדור קרן של דקלן רייס הגיע לראשו של ריקארדו קלאפיורי שנגח החוצה
בוקאיו סאקה חתך למרכז וחיפש את השער אך הבעיטה שלו לא מצאה את המסגרת
אמי בוונדיה חיפש את השער בבעיטה עוצמתית מרחוק, שנעצרה במשקוף
ריקארדו קלאפיורי חיפש את השער בנגיחה מתוך הרחבה, שנעצרה אצל רוס בארקלי שהרחיק מקו השער
ג'ון מקגין ניסה לבחון את דויד ראיה באיום מחוץ לרחבה, אך הוא בעט אל מעל המסגרת
שופט המשחק ג'ארד גילט שרק לפתיחת ההתמודדות