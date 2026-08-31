דקה 51: אסטון וילה - ארסנל 0:0

הרכבים וציונים

בזמן שרוב יריבותיה הגדולות הצליחו להשיג שלוש נקודות במהלך הימים האחרונים, המחזור השני בליגה האנגלית ממשיך בשעה זו עם האלופה ארסנל שמתארחת אצל אסטון וילה למשחק בין שתי קבוצות שפתחו את העונה בצורה הפוכה לחלוטין.

התותחנים דילגו בקלילות מעל העולה החדשה קובנטרי, אותה הביסו 0:3 במשחקו ה-249 של מיקל ארטטה על הקווים. עם ההגעה לציון הדרך בהתמודדות הנוכחית, המאמן הספרדי הופך למאמן העשירי בלבד שמגיע ל-250 משחקים במדי קבוצה אחת, אך בנוסף יכול להפוך לאיש הראשון על הקווים של הקבוצה שינצח את משחק החוץ הראשון של העונה בפעם החמישית ברצף.

מנגד, הסיוט שחווה אונאי אמרי הקיץ לא יודע מרגוע, עם מכירת רוב הכוכבים של הקבוצה, החל מיורי טילמאנס ועד לאולי ווטקינס, שעבר לאל הילאל בסוף השבוע האחרון, כשבתווך הקבוצה שלו ספגה 4:0 כואב מברייטון בחוץ. מחזיקת הליגה האירופית יודעת שהמשימה שניצבת מולה הפעם היא אולי הקשה מכולן, כשנתוני הפתיחה של הבאסקי בחודש אוגוסט, בו ניצח 8 מתוך 16 התמודדויות, משאירה את האוהדים חצויים.

ארסנל יכולה להתעודד מכך שהמשחק משוחק בווילה פארק, שכן זה אצטדיון החוץ בו ניצחה 15 פעמים, יותר מבכל מקום אחר, למרות שבעשרת המפגשים האחרונים המאזן שלה במגרש עומד על שישה ניצחונות וארבעה הפסדים, כולל אחד שקרה בעונה שעברה.