דקה 19: הפועל ב"ש - הפועל חיפה 0:0

הרכבים וציונים

השלמת המחזור הראשון בליגת העל מספקת בשעה זו קרב מסקרן במיוחד באצטדיון טרנר, כאשר הפועל באר שבע מארחת את הפועל חיפה. אלופת המדינה רוצה לשמור על מאזן מושלם ולהשיג ניצחון שני בשני משחקיה הראשונים, בעוד החבורה מהכרמל מחפשת ניצחון בכורה העונה ושלוש נקודות ראשונות אחרי שפתחה את העונה בתיקו.

הפועל באר שבע מגיעה להתמודדות אחרי שעברה ימים לא פשוטים. מפח הנפש מול סבאח ואובדן הכרטיס לליגת האלופות עדיין נמצאים ברקע, אך החבורה של רן קוז'וק הצליחה להתאושש עם ניצחון דרמטי 1:2 על הפועל רמת גן במשחק הליגה הראשון שלה העונה. עמית אוחנה העלה את האלופה ליתרון, מתן חוזז איזן, ובדקה ה-91 אליאל פרץ סובב כדור חופשי לרשת והעניק לקבוצתו שלוש נקודות יקרות. באר שבע, שתמשיך את דרכה האירופית בשלב הליגה של הליגה האירופית, מחפשת כעת ניצחון ליגה שני ברציפות.

מנגד, הפועל חיפה מגיעה לטרנר אחרי 0:0 מול הפועל תל אביב בסמי עופר, שהיה משחק הליגה הראשון שלה העונה ונערך במסגרת המחזור השני. החבורה של חיים סילבס יצאה עם נקודה ממשחק רווי אירועים, שבו יואב ג'ראפי עצר פנדל של סתיו טוריאל, בעוד איוון קריצ'אק הורחק בשורות החיפאים ועומרי אלטמן ראה אדום בצד השני. כעת האורחת מחפשת את שערה וניצחונה הראשונים בליגה העונה.

לשתי הקבוצות יש גם חשבון טרי מאוד זו עם זו. רק לאחרונה הן נפגשו במשחק הדירוג על מקומות 5–6 בגביע הטוטו, אז הפועל חיפה סיפקה הצגה והביסה את באר שבע 0:4. אלא שבליגה המאזן בשנים האחרונות נוטה בבירור לטובת הדרומיים: החיפאים לא הצליחו לנצח את באר שבע בששת מפגשי הליגה האחרונים בין הקבוצות, והערב הם מנסים לשבור את הרצף דווקא בטרנר.