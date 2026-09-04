דקה 53: בטיס - ריאל מדריד 0:0

הרכבים וציונים

ריאל מדריד מתארחת בשעה זו אצל בטיס במסגרת המחזור הרביעי בליגה הספרדית, כשהמטרה שלה ברורה: להמשיך את פתיחת העונה המושלמת. הבלאנקוס של ז'וזה מוריניו מגיעים עם תשע נקודות מתשע אפשריות, אחרי 1:2 בחוץ על אספניול, 1:4 על ריאל סוסיאדד ו-0:4 מרשים על מלאגה. עם 10 שערי זכות ושניים בלבד שספגו, האורחים ממדריד רוצים להמשיך במומנטום ולשמור על מאזן מושלם גם בתום הערב.

מנגד, בטיס של מנואל פלגריני פתחה גם היא היטב את העונה עם שני ניצחונות רצופים, 0:1 על ריאל סוסיאדד ו-0:1 על ולנסיה, אך במחזור האחרון נעצרה עם תבוסה 5:2 ללבאנטה. הירוקים לבנים מגיעים להתמודדות עם שש נקודות מתשע אפשריות ובמקום השביעי בטבלה, וינסו לחזור למסלול דווקא מול האימפריה הלבנה ממדריד.

אצל ריאל, קיליאן אמבפה שוב עומד במרכז העניינים לאחר שכבש ארבעה שערים בשני המחזורים האחרונים, כשגם ג'וד בלינגהאם פתח היטב את העונה. הבלאנקוס מגיעים למפגש בכושר נהדר ויקוו להמשיך את פתיחת העונה המרשימה שלהם גם באנדלוסיה, מול יריבה שעשתה להם לא מעט צרות בשנים האחרונות.

בכל הנוגע למפגשי העבר, היתרון של ריאל מדריד ברור. ב-143 המשחקים הרשמיים בין הקבוצות רשמו הבלאנקוס 78 ניצחונות, לעומת 32 של בטיס, בעוד 33 הסתיימו ללא הכרעה. במסגרת הליגה בלבד נפגשו השתיים 120 פעמים, כאשר ריאל ניצחה ב-65, בטיס ב-27 ו-28 משחקים הסתיימו בתיקו. אלא שבשנים האחרונות הפכו הביקורים אצל הירוקים לבנים למוקש של ממש עבור הקבוצה ממדריד, שלא ניצחה אצל בטיס בליגה מאז אוגוסט 2021. ארבעת משחקי החוץ האחרונים שלה מולה הסתיימו ללא ניצחון, כולל המפגש האחרון באנדלוסיה בו נפרדו השתיים ב-1:1.