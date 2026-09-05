דקה 36: מכבי חיפה - הפועל פ"ת 0:0

הרכבים וציונים

המחזור השלישי של ליגת העל יצא לדרך, כאשר בשעה זו מכבי חיפה מארחת באצטדיון סמי עופר את הפועל פתח תקווה, לקרב בין שתי קבוצות שצברו ניצחון והפסד בשני מחזורי הפתיחה, אך מגיעות במומנטום שונה.

החניכים של ברק בכר פתחו את עונת 2026/27 עם ניצחון 1:2 במשחק הראשון על האקס, מסאי דגו, וקבוצתו הפועל רמת גן, באצטדיון הביתי. אלא שבמשחק האחרון, הירוקים הציגו יכולת לא טובה במשחק החוץ מול מכבי תל אביב, ונחלו הפסד 3:1, כאשר זו הפעם הרביעית ברציפות בה הם סופגים שלושה שערים מול היריבה הצהובה מתל אביב.

בצד השני, החבורה של עומר פרץ שמה מאחוריה את ההפסד 1:0 במחזור הראשון לנועלת הטבלה - עירוני טבריה, במשחק הביתי לאחר מכן הצליחו המלאבסים לגבור 0:1 על בני סכנין בזכות שער של קארים קימבידי.