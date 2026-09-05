דקה 36: מכבי חיפה - הפועל פ"ת 0:0

גלזר
פדראו
לונוויק
בטאיי
צונאמי
אזולאי
ברוניניו
מוחמד
סייף
דון
נובאקוביץ'
חלאילי
כץ
דגני
מוסונדה
ארויו
כהן
נסאר
אמיאן
אלטמן
קימבודי
אנדרדה
ריבולייה
המחזור השלישי של ליגת העל יצא לדרך, כאשר בשעה זו מכבי חיפה מארחת באצטדיון סמי עופר את הפועל פתח תקווה, לקרב בין שתי קבוצות שצברו ניצחון והפסד בשני מחזורי הפתיחה, אך מגיעות במומנטום שונה.
החניכים של ברק בכר פתחו את עונת 2026/27 עם ניצחון 1:2 במשחק הראשון על האקס, מסאי דגו, וקבוצתו הפועל רמת גן, באצטדיון הביתי. אלא שבמשחק האחרון, הירוקים הציגו יכולת לא טובה במשחק החוץ מול מכבי תל אביב, ונחלו הפסד 3:1, כאשר זו הפעם הרביעית ברציפות בה הם סופגים שלושה שערים מול היריבה הצהובה מתל אביב.
בצד השני, החבורה של עומר פרץ שמה מאחוריה את ההפסד 1:0 במחזור הראשון לנועלת הטבלה - עירוני טבריה, במשחק הביתי לאחר מכן הצליחו המלאבסים לגבור 0:1 על בני סכנין בזכות שער של קארים קימבידי.
מצב מסוכן להפועל פתח תקווה! לאחר כדור חופשי, נוצר ערבוביה ברחבת מכבי חיפה, אלכס מוסונדה השתלט על הכדור שהוא לבד לגמרי ובעט לשער, אך הכדור שלו נבלם בהגנת הירוקים ויצא לקרן.
מצב מצוין למכבי חיפה! ברוניניו הרים כדור חופשי לרחבה, פדראו היה לבד לגמרי ונגח לשער, אך הנגיחה שלו פספסה במעט את המסגרת
חילוף במכבי חיפה. יילה בטאיי נפצע וירד מהמגרש באלונקה, איאד חלאילי נכנס במקומו
מצב ראשון במשחק! לאחר התקפה מסודרת, ברוניניו קיבל כדור בצד שמאל והגביה לרחבה, אנדריה נובאקוביץ׳ הגיע ראשון ונגח לשער, אך הנגיחה שלו יצאה מחוץ למסגרת.
השופט אביעד שילוח הוציא את ההתמודדות לדרך! האם הירוקים יצליחו להתאושש מההפסד הכואב למכבי ת״א?