דקה 65: מכבי פ"ת - טבריה 1:1

כבר לאחר 20 שניות משריקת הפתיחה, כדור תועה ברחבת עירוני טבריה הגיע לרגליו של יואב קורן, שאיים על השער עם כדור חד לפינה הרחוקה, שהורחק ברגע האחרון לקרן

מחצית ראשונה

41' כושר נהדר של עידו שרון מנע את שער השוויון של המארחת. עידו כהן העביר מסירת רוחב לקורטס שמארבעה מטרים בעט חזק למסגרת, אך אינסטינקט נהדר של השוער השאיר את התוצאה על כנה

זיו אריה בספסל של מכבי פתח תקווה (חגי מיכאלי)

37' מכבי פתח תקווה הגבירה את הלחץ, אביב סלם העלה כדור לכיוון הרחבה, קורטס שוב הגיע למצב קורץ אבל לא הצליח לנגוח טוב מספיק, הכדור החלש שלו הורחק מקו השער

32' עידו כהן חדר לרחבה של הביתיים והשאיר מסירה קטנה ליואב קורן, שחקן הרכש החדש של המלאבסים שלח בעיטה עוצמתית, שנעצרה רק במשקוף השער

יוני קלז שולף את הכרטיס האדום לבר כהן (חגי מיכאלי)

יוני קלז בעמדת ה-VAR (חגי מיכאלי)

יוני קלז שולף תחילה את הכרטיס הצהוב (חגי מיכאלי)

27' כרטיס אדום ישיר! בר כהן נעץ את הנעל בעקב של אביב סלם, תחילה קיבל כרטיס צהוב, אך לאחר התערבות ה-VAR הוחלט להרחיקו. הטבריינים נותרו בעשרה שחקנים בשלב מוקדם של ההתמודדות

לירן חזן מאוכזב מההחמצה (חגי מיכאלי)

לירן חזן נוגח לעבר השער (חגי מיכאלי)

24' אביב סלם הרים כדור קרן מצד ימין, לירן חזן נגח מקצה רחבת החמש וסחט הצלה טובה של עידו שרון לקרן נוספת

סמואל אוואסו מאיים על השער (חגי מיכאלי)

18' המארחת התעוררה לאחר ספיגת השער, סמואל אוואסו החליט לנסות בעיטה מזווית קשה בתוך הרחבה, שרון קלט ללא בעיה

שחקני עירוני טבריה חוגגים (חגי מיכאלי)

ננה גמבל בטירוף (חגי מיכאלי)

ננה גמבל רץ לחגוג את שער היתרון המוקדם (חגי מיכאלי)

14' שער! עירוני טבריה עלתה ל-0:1: אחרי פתיחה נהדרת האורחת באה על שכרה במבצע קבוצתי נהדר. כדור ארוך של רון אונגר הגיע לדניאל גולאני, שהשתלט טוב והעביר מסירת רוחב שטוחה לאזור המסוכן, ארליך יצא לא טוב ואפשר לננה גמבל לכבוש בקלילות מול שער חשוף

12' כהן המשיך לבלוט כאשר הפעם הוא קיבל כדור עומק נהדר שהציב אותו באחד על אחד מול מאור ארליך, אלא שבמקום לבעוט הכישרון הצעיר של הצפוניים ניסה לעקוף את השוער ונבלם

10' האורחת המשיכה להרשים, הפעם עם כדור רוחב של בר כהן שגרם לבהלה בהגנת הביתיים, עדן שמיר ניצל זאת בכדי להתגנב ולאיים על השער מקרוב וסחט כדור קרן נוסף. כהן הרים את המצב הנייח, שמיר שוב הקדים את כולם, אך נגח בסמוך לקורה והחוצה

3' ניסיון ראשון של עירוני טבריה לאיים על השער. בר כהן העלה כדור חזק ומסובב מנקודת הקרן, חוסה קורטס היה עירני ושמר על הפינה הקרובה עם הראש

1' שופט המשחק, יוני קלז, הוציא את ההתמודדות לדרך!