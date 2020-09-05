דקה 65: מכבי פ"ת - טבריה 1:1

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באצ'ו
אונגר
מורגן
סנקר
גולאני
כהן
קואקו
שמיר
גמבל
שבירו
המחזור השלישי של ליגת העל יצא לדרך, כאשר בשעה זו מכבי פתח תקווה מארחת את עירוני טבריה, למשחק קצוות בין המקום השני לנועלת הטבלה.
החניכים של זיו אריה נמצאים בכושר נהדר. בתום שני מחזורי הפתיחה המארחים ממוקמים במקום השני בצמרת הטבלה וטרם איבדו נקודות. במשחק הראשון גברו המלאבסים 1:2 על עירוני קריית שמונה, ובמחזור הקודם צלחו את אחד ממשחקי החוץ הקשים ביותר שיש לליגת העל להציע, עם ניצחון 1:2 מול בני סכנין בדוחא.
מנגד, הצפוניים שהתחילו את עונת 2026/27 בחיסרון של שש נקודות (עקב הסדר הטיעון בפרשת החוזים הכפולים), הצליחו לפתוח את משחקי הליגה עם ניצחון 0:1 ביתי על הפועל פתח תקווה, מפנדל מוצלח של איתמר שבירו. אלא שהפתיחה הטובה נקטעה מוקדם, כאשר במחזור הקודם נכנעו החבורה של אלון זיו 2:0 לעירוני קריית שמונה.
קצב המשחק נרגע לחלוטין ולמרות שהמקומיים שולטים בכדור, שתי הקבוצות התקשו מאוד להגיע למצבים מאיימים באזורים המסוכנים
כבר לאחר 20 שניות משריקת הפתיחה, כדור תועה ברחבת עירוני טבריה הגיע לרגליו של יואב קורן, שאיים על השער עם כדור חד לפינה הרחוקה, שהורחק ברגע האחרון לקרן
כושר נהדר של עידו שרון מנע את שער השוויון של המארחת. עידו כהן העביר מסירת רוחב לקורטס שמארבעה מטרים בעט חזק למסגרת, אך אינסטינקט נהדר של השוער השאיר את התוצאה על כנה
מכבי פתח תקווה הגבירה את הלחץ, אביב סלם העלה כדור לכיוון הרחבה, קורטס שוב הגיע למצב קורץ אבל לא הצליח לנגוח טוב מספיק, הכדור החלש שלו הורחק מקו השער
עידו כהן חדר לרחבה של הביתיים והשאיר מסירה קטנה ליואב קורן, שחקן הרכש החדש של המלאבסים שלח בעיטה עוצמתית, שנעצרה רק במשקוף השער
כרטיס אדום ישיר! בר כהן נעץ את הנעל בעקב של אביב סלם, תחילה קיבל כרטיס צהוב, אך לאחר התערבות ה-VAR הוחלט להרחיקו. הטבריינים נותרו בעשרה שחקנים בשלב מוקדם של ההתמודדות
אביב סלם הרים כדור קרן מצד ימין, לירן חזן נגח מקצה רחבת החמש וסחט הצלה טובה של עידו שרון לקרן נוספת
המארחת התעוררה לאחר ספיגת השער, סמואל אוואסו החליט לנסות בעיטה מזווית קשה בתוך הרחבה, שרון קלט ללא בעיה
שער! עירוני טבריה עלתה ל-0:1: אחרי פתיחה נהדרת האורחת באה על שכרה במבצע קבוצתי נהדר. כדור ארוך של רון אונגר הגיע לדניאל גולאני, שהשתלט טוב והעביר מסירת רוחב שטוחה לאזור המסוכן, ארליך יצא לא טוב ואפשר לננה גמבל לכבוש בקלילות מול שער חשוף
כהן המשיך לבלוט כאשר הפעם הוא קיבל כדור עומק נהדר שהציב אותו באחד על אחד מול מאור ארליך, אלא שבמקום לבעוט הכישרון הצעיר של הצפוניים ניסה לעקוף את השוער ונבלם
האורחת המשיכה להרשים, הפעם עם כדור רוחב של בר כהן שגרם לבהלה בהגנת הביתיים, עדן שמיר ניצל זאת בכדי להתגנב ולאיים על השער מקרוב וסחט כדור קרן נוסף. כהן הרים את המצב הנייח, שמיר שוב הקדים את כולם, אך נגח בסמוך לקורה והחוצה
ניסיון ראשון של עירוני טבריה לאיים על השער. בר כהן העלה כדור חזק ומסובב מנקודת הקרן, חוסה קורטס היה עירני ושמר על הפינה הקרובה עם הראש
שופט המשחק, יוני קלז, הוציא את ההתמודדות לדרך!