דקה 67: הפועל י-ם - עירוני ק"ש 2:3

הרכבים וציונים

המחזור השלישי של ליגת העל יצא לדרך, כאשר בשעה זו הפועל ירושלים “מארחת” באצטדיון העירוני ברחובות את עירוני קריית שמונה, בתקווה להשיג נקודות ראשונות לעונת 2026/27. הצפוניים מצידם, ינסו לרשום שני ניצחונות ליגה רצופים בפעם הראשונה.

החניכים של ליאור זדה קיוו לפתוח אחרת את העונה הנוכחית, הקבוצה מהבירה מציגה יכולת לא מספיק טובה על המגרש ונחלה שני הפסדים. תחילה, במשחק שחנך את האצטדיון החדש ברחובות, בו הפסידו האדומים-שחורים 5:2 למכבי תל אביב, ולאחר מכן יצאו למשחק חוץ ונכנעו 1:0 להפועל פתח תקווה.

מנגד, הצפוניים אמנם פתחו את הליגה ברגל שמאל, עם הפסד 2:1 לעולה החדשה מכבי פתח תקווה, אך ידעו להתגבר על כך, כאשר כבר במחזור השני גברו 0:2 על עירוני טבריה, בזכות שערים של אמאדו סאניה ורופאט עבדולזאדה.