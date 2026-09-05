דקה 67: הפועל י-ם - עירוני ק"ש 2:3

זמיר
מלמוד
ליש
אגבדיש
נדיר
דיסטלפלד
טיהי
אלמגור
זוברו
אידוקו
דמשקאן
חיימוביץ'
אבוהב
אבדולסאלם
טננבאום
בן דוד
ליוביסבלייביץ'
וייר
סבח
סולה
קוסטה
שרצקי
עבדולזאדה
סניה
גבאי
המחזור השלישי של ליגת העל יצא לדרך, כאשר בשעה זו הפועל ירושלים “מארחת” באצטדיון העירוני ברחובות את עירוני קריית שמונה, בתקווה להשיג נקודות ראשונות לעונת 2026/27. הצפוניים מצידם, ינסו לרשום שני ניצחונות ליגה רצופים בפעם הראשונה.
החניכים של ליאור זדה קיוו לפתוח אחרת את העונה הנוכחית, הקבוצה מהבירה מציגה יכולת לא מספיק טובה על המגרש ונחלה שני הפסדים. תחילה, במשחק שחנך את האצטדיון החדש ברחובות, בו הפסידו האדומים-שחורים 5:2 למכבי תל אביב, ולאחר מכן יצאו למשחק חוץ ונכנעו 1:0 להפועל פתח תקווה.
מנגד, הצפוניים אמנם פתחו את הליגה ברגל שמאל, עם הפסד 2:1 לעולה החדשה מכבי פתח תקווה, אך ידעו להתגבר על כך, כאשר כבר במחזור השני גברו 0:2 על עירוני טבריה, בזכות שערים של אמאדו סאניה ורופאט עבדולזאדה.
שער! הפועל ירושלים השוותה ל-2:2: איזה משחק אנחנו מקבלים ברחובות! אנדרו אידוקו שחרר בעיטה אדירה לפינה השמאלית של טננבאום ולא השאיר לשוער שום סיכוי להגיב
שער! עירוני קריית שמונה עלתה ל-1:2: אמאדו סגנה בעט את הכדור לקורת השער, אריאל שרצקי עט על הריבאונד ובעט חזק ומדויק לרשת
שער! הפועל ירושלים השוותה ל-1:1: הפועל ירושלים פתחה טוב את המחצית השנייה וטיהי קיבל את טועה ברחבה ובעט לפינה הימנית של טננבאום
אידוקו קיבל כדור על סף הרחבה מאבדולסאלם ומעט מחוץ לרחבה בעט חזק לפינה וסחט הצלה נהדרת מטננבאום
חילוף בהפועל ירושלים, עומר אגבדיש מצבע הטעות הקשה שגרמה לשער של קריית שמונה, מפנה את מקומו לסאני אבדולסאלם
חילוף בהפועל ירושלים, זדה מבצע עוד חילוף כשינאי דיסטלפלד יצא ובמקומו נכנס עומר אבוהב
חילוף בהפועל ירושלים, תמיר חיימוביץ' נכנס במקום שראני זוברו שהרבה להחמיץ במחצית הראשונה
החמצה ענקית של ניב גבאי, חצי דקה לסוף המחצית הראשונה, החלוץ הצעיר היה קרוב להכפיל את התוצאה כשקיבל כדור אדיר מאמאדו סגנה והגיע למצב מול נדב נידם ובעט חלש על שוערה של הפועל ירושלים
מאז ההחמצה של הפועל ירושלים, המשחק נרגע ולא קיבלנו הרבה מצבים מסוכנים משני צידי המגרש
החמצה ענקית של הפועל ירושלים, שראני זוברו קיבל כדור יפה המהאגף השמאלי, אך בעט את הכדור בעוצמה מעל שערו של דניאל טננבאום
שער! עירוני ק"ש עלתה ל-0:1: טעות קשה של הקפטן עומר אגבדיש שמסר כדור רשלני לאחור, כדור שניב גבאי חטף והגיע למצב של אחד על אחד מול נדב זמיר וגלגל בקור רוח את הכדור לרשת
בעיטה ראשונה למסגרת במשחק, אמאדו סגנה הגיע למצב קורץ מול נדב זמיר, אך בעט את הכדור בעוצמה חלשה ישירות לידיים של השוער
פעולה חיובית ראשונה לאורחים מהצפון, רופאט אבדולאזדה פרץ מהאגף ושלח כדור לרחבה, אך ניב גבאי פספס את הכדור בסנטימטרים בודדים
השופט נאאל עודה שרק לפתיחת ההתמודדות