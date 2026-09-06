דקה 20: ארסנל - צ'לסי 1:0

הרכבים וציונים

ארסנל מארחת בשעה זו את צ’לסי במסגרת המחזור השלישי בליגה האנגלית, למפגש ענק בדרבי הלונדוני, בו כל אחת מהקבוצות רוצה להמשיך את המומנטום החיובי שלה. התותחנים של מיקל ארטטה מגיעים אחרי פתיחת עונה מושלמת עם שתי שמירות על רשת נקייה ורוצים לחבר ניצחון שביעי ברציפות בליגה, בעוד הבלוז תחת צ'אבי אלונסו מציגים כדורגל התקפי ומשוחרר וכבשו כבר שבעה שערים בשני ניצחונות הליגה שלהם.

אלופת אנגליה פתחה את המסע להגנה על התואר בצורה סולידית במיוחד, כשספגה בעטה אחת בלבד למסגרת ב-180 הדקות הראשונות של העונה. עם זאת, עזיבתם של גבריאל ז'סוס וגבריאל מרטינלי ביום האחרון של חלון ההעברות מעלה תהיות לגבי העומק בחלק הקדמי של ארטטה, שמקווה לפתוח עונה עם שלושה ניצחונות רצופים לראשונה מזה 21 שנים. בוקאיו סאקה, שכבש בשני המחזורים הראשונים, ינסה להפוך לראשון מאז אלכסנדר לקאזט ב-2020/21 שכובש בשלושת מחזורי הפתיחה, בעוד הקבוצה תצטרך להסתדר ללא וויליאם סאליבה ויוריאן טימבר הפצועים.

מנגד, האורחים מסתמכים על הפילוסופיה ההתקפית של צ'אבי אלונסו, שהובילה לפתיחת העונה הטובה ביותר של המועדון בכל המסגרות מאז עונת 2016/17, אך חמשת השערים שספגו עד כה מעוררים דאגה. הבלוז נפרדו מאנסו פרננדס, שעבר למנצ'סטר סיטי ביום סגירת החלון וצירפו את אמיליאנו מרטינס, וינסו לרשום רשת נקייה ראשונה מזה 19 משחקי ליגה. קול פאלמר, שזקוק לשער אחד בלבד כדי להגיע ל-50 שערי ליגה במדי הקבוצה, ינסה להוביל את החלק הקדמי.

במבט על היסטוריית המפגשים הישירים, הסטטיסטיקה נוטה בבירור לטובת המארחת, שלא הפסידה ליריבתה העירונית מאז אוגוסט 2021 והשיגה ארבעה ניצחונות בית רצופים מולה בהפרש שערים מצטבר של 2:11. בנוסף, ארסנל מחזיקה ברצף מרשים של 16 דרבים לונדוניים ללא הפסד, בעוד צ'לסי מתקשה במשחקי החוץ וניצחה רק פעם אחת מחמשת מסעותיה האחרונים בליגה.