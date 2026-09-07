דקה 50: בני סכנין - בית"ר י-ם 0:0

הרכבים וציונים

משחק מסקרן בדוחא בין שתי קבוצות שעדיין ללא ניצחון בליגה. המחזור השלישי בליגת העל ממשיך גם הערב (שני), כאשר בשעה זו בית”ר ירושלים מתארחת אצל בני סכנין.

הקבוצה של אלמוג כהן פתחה רע את העונה, כשמעבר להדחה המאכזבת באירופה, היא גם ספגה שני הפסדים רצופים בשני המחזורים הראשונים. זה התחיל ב-4:1 נגד מכבי נתניה והמשיך ב-3:0 כואב להפועל תל אביב באצטדיון בלומפילד, כשכעת כאמור הקבוצה מהבירה מחפשת נקודות ראשונות ומקווה לעשות זאת מול היריבה המרה.

בצד השני של המתרס, גם קבוצה שנמצאת בתחתית ולמעשה גם היא עדיין לא השיגה ניצחון, כאשר במחזור הראשון החבורה של יוסי אבוקסיס סיימה ב-0:0 מול מכבי נתניה, כשבמחזור השני היא כבר הובילה 0:1 בדקה הראשונה, אך אז ספגה מהפך ונכנעה 2:1 למכבי פתח תקווה.

באשר למפגשי העבר, בית”ר ירושלים רושמת כבר ארבעה ניצחונות רצופים על סכנין ורוצה להמשיך כך ולצאת מהמיני משבר שהיא נמצאת בו. באופן כללי, ב-15 המשחקים האחרונים, המצב מאוזן וכל קבוצה ניצחה שש פעמים ואילו שלוש פעמים זה יסתיים בתיקו.