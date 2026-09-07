דקה 78: מכבי נתניה - הפועל חיפה 1:1

הרכבים וציונים

מכבי נתניה מארחת בשעה זו את הפועל חיפה, זאת במסגרת המחזור השלישי בליגת העל, כאשר שתי הקבוצות רוצות להמשיך את פתיחת העונה החיובית שלהן ולצבור נקודות חשובות כבר בשלב מוקדם של העונה.

היהלומים עדיין מגיעים עם הרבה ביטחון מה-1:4 המרשים על בית"ר ירושלים במחזור ההשלמה ביום חמישי, תוצאה שהבהירה היטב את הפוטנציאל של הקבוצה. כעת, מול הקהל הביתי, נתניה תקווה להציג שוב את היכולת ההתקפית הטובה שלה ולשמור על המומנטום.

מנגד, הפועל חיפה כבר הוכיחה בשני המחזורים הראשונים שהיא לא נרתעת ממשחקים מול יריבות חזקות. האדומים מהכרמל סיימו בתיקו דרמטי מול הפועל באר שבע ועוד קודם מכן חילקו נקודות גם עם הפועל תל אביב, וכעת ינסו להמשיך באותה מגמה גם מול היהלומים.

גם המפגשים האחרונים בין השתיים היו צמודים במיוחד, כאשר שלושה מארבעת משחקי הליגה האחרונים הסתיימו בתיקו: 1:1, 0:0 ו-1:1, בעוד המשחק הנוסף הסתיים ב-3:4 לזכות מכבי נתניה. למעשה, הניצחון האחרון של הפועל חיפה על היהלומים היה אי שם בסוף אוקטובר 2024.