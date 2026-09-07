דקה 78: מכבי נתניה - הפועל חיפה 1:1

סילבה
ג'אבר
קונאטה
פלדמן
כהן
אווטארה
לוי
בילו
נידם
חזיזה
דאבו
אזוגי
חוגי
ג'ראפי
כהן
ז'ופאריץ'
קריצ'אק
מנדי
קייטה
סבג
רוטמן
אליאס
גונן
תורג'מן
חביבאללה
אגאדה
מכבי נתניה מארחת בשעה זו את הפועל חיפה, זאת במסגרת המחזור השלישי בליגת העל, כאשר שתי הקבוצות רוצות להמשיך את פתיחת העונה החיובית שלהן ולצבור נקודות חשובות כבר בשלב מוקדם של העונה.
היהלומים עדיין מגיעים עם הרבה ביטחון מה-1:4 המרשים על בית"ר ירושלים במחזור ההשלמה ביום חמישי, תוצאה שהבהירה היטב את הפוטנציאל של הקבוצה. כעת, מול הקהל הביתי, נתניה תקווה להציג שוב את היכולת ההתקפית הטובה שלה ולשמור על המומנטום.
מנגד, הפועל חיפה כבר הוכיחה בשני המחזורים הראשונים שהיא לא נרתעת ממשחקים מול יריבות חזקות. האדומים מהכרמל סיימו בתיקו דרמטי מול הפועל באר שבע ועוד קודם מכן חילקו נקודות גם עם הפועל תל אביב, וכעת ינסו להמשיך באותה מגמה גם מול היהלומים.
גם המפגשים האחרונים בין השתיים היו צמודים במיוחד, כאשר שלושה מארבעת משחקי הליגה האחרונים הסתיימו בתיקו: 1:1, 0:0 ו-1:1, בעוד המשחק הנוסף הסתיים ב-3:4 לזכות מכבי נתניה. למעשה, הניצחון האחרון של הפועל חיפה על היהלומים היה אי שם בסוף אוקטובר 2024.
אגאדה קיבל את הכדור בתוך הרחבה, אבל הבעיטה שלו לא הייתה מדוייקת
אגאדה החליף את אלון תורג'מן
שי אליאס הוחלף וייכנס במקומו והיב חביבאללה
דור חוגי השתלט על הכדור בתוך הרחבה, ובעט בעוצמה מעל המסגרת
יעד גונן בעט מתוך הרחבה, אך הכדור שלו נעצר אצל כארם ג'אבר
חזיזה הקפיץ את הכדור לרחבה, דאבו הגיע ראשון אבל נגח מחוץ למסגרת
שער! נתניה השוותה ל-1:1: פנדל מדויק של מתאוס דאבו החזיר את המארחת למשחק
כדור גובה מדויק הגיע לראשו של חוגי שנגח אל מחוץ למסגרת
דור חוגי נכנס למשחק במקומו של מאור לוי
אלון אזוגי מחליף את עמית כהן
נדב נידם חיפש את השער בבעיטה מרחוק ונעצר אצל ג'ראפי
עוז בילו שלח בעיטה חזקה ממרחק, ונעצר אצל ג'ראפי
עוז בילו חתך למרכז ובעט בעוצמה אל השער, אך ג'ראפי היה במקום ועצר את הכדור
מנדי העביר כדור רוחב מצוין אל נעם כהן שהחמיץ מקרוב
מאור לוי ביצע עבירה על אלון תורג'מן וקיבל את הכרטיס הצהוב
שי אליאס חיפש את השער בבעיטה מרחוק אך נעצר אצל סמואל סילבה
עמית כהן קיבל את הכרטיס הצהוב
שער! הפועל חיפה עלתה ל-0:1: כדור רוחב מדויק של לירן רוטמן הגיע אל אלון תורג’מן שגלגל מקרוב אל הרשת
שי אליאס ביצע עבירה כשדרך על דולב חזיזה וקיבל את הכרטיס הצהוב
דקל צינו שרק לפתיחת ההתמודדות