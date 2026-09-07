רביבו עלה לבכורה, אלצ'ה נכנעה 3:2 לסוסיאדד

הרכבים וציונים

לבכורה כזו בספרד רוי רביבו לא ציפה. הלגיונר הישראלי, שחתם רק לפני פחות משבוע במדי קבוצתו החדשה אלצ’ה, ערך הלילה (שני) את הבכורה כשעלה מהספסל בדקה ה-81, אחרי שחבריו הצליחו לחזור מפיגור 2:0 ל-2:2 נגד ריאל סוסיאדד, אך נכנעו לבסוף 3:2 מגול בדקה ה-90.

הבאסקים לקחו את המושכות לגבי התנהלות המשחק בצורה מאוד מהירה, ואף עלו ליתרון בדקה ה-11 כשכדור מדוד של קרלוס סולר מצא את ג’וב אוצ’יאנג, שכבש שער יפהפה. בעוד שפקונדו בואננוטה ניסה להשיב את חבריו למשחק, אוצ’יאנג הוכיח שוב פעם את איכויותיו, הפעם כמבשל, כשמצא את יאנחל הררה שהכפיל בדקה ה-31.

בדקה ה-58 עלה לכר הדשא ג’ון מרטין, שראה בתוך ארבע דקות בלבד על הדשא איך לוקה סוצ’יץ’ כובש את השלישי, אלא שלאחר בדיקת VAR, הבלם שרק נכנס כמחליף, מצא את עצמו כסיבה לפסילת הגול אחרי שנגע בידו בתחילת המהלך ויתרה מכך, הוא מנע מצב ודאי לשער. עקב כך הוא גם הורחק והיוצרות התהפכו.

תומא למאר שעלה כמחליף הצליח לצמק את התוצאה בדקה ה-67 אחרי מבצע אישי יפה, כשסוסיאדד עדיין לא הסתדרה לאחר ההרחקה שקרתה שתי דקות קודם לכן, ופר ניניו הצליח להשלים קאמבק מופלא בדקה ה-74, אך שבע דקות מאוחר יותר הרגע לו חיכינו הגיע עם הופעת הבכורה של המגן הישראלי, שנקרא לכר הדשא על מנת לסייע לחבריו למצוא את המהפך.

מרגע הכניסה, רביבו היה פעיל מאוד וניסה להכניס מספר כדורים לרחבה, אך חברו החדש להגנה, פדרו ביגאס, שגה בענק ומי שניצל זאת היה סוצ’יץ’. הפעם הקרואטי לא יכול היה לבוא בטענות לאף אחד כשהשער שלו אושר והוא שלח את האורחת לחגוג ניצחון גדול. עד השריקה רביבו אף הגיע למצב מסוכן אבל שלח את הבעיטה לצידי הרשת.

במחזור הבא, אלצ’ה ורביבו יצאו למשחק חוץ לא פשוט מול קבוצה באסקית אחרת, אתלטיק בילבאו, שמגיעה עם רוח גבית אחרי ה-0:3 הגדול על אתלטיקו מדריד. מנגד, ריאל סוסיאדד ישחקו נגד הקולצ’ונרוס שינסו להתאושש מול היריבה הגדולה מולה הובסו.