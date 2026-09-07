רביבו עלה לבכורה, אלצ'ה נכנעה 3:2 לסוסיאדד

דיטורו
סנגרה
ביגאס
צ'וסט
מורנטה
ואלרה
מורסייו
וייאר
בואוננוטה
פונסה
ניניו
למאר
אוסוריו
ספדה
רביבו
חוסאן
מררו
סובלדייה
סאר
מיקל ארמבורו
גומס
סולר
הררה
אוצ'יאנג
גדש
סוצ'יץ'
אויארסבאל
מרטין
מרצ'אן
פאצ'קו
גורוצ'אטגי
פורט
לבכורה כזו בספרד רוי רביבו לא ציפה. הלגיונר הישראלי, שחתם רק לפני פחות משבוע במדי קבוצתו החדשה אלצ’ה, ערך הלילה (שני) את הבכורה כשעלה מהספסל בדקה ה-81, אחרי שחבריו הצליחו לחזור מפיגור 2:0 ל-2:2 נגד ריאל סוסיאדד, אך נכנעו לבסוף 3:2 מגול בדקה ה-90.
הבאסקים לקחו את המושכות לגבי התנהלות המשחק בצורה מאוד מהירה, ואף עלו ליתרון בדקה ה-11 כשכדור מדוד של קרלוס סולר מצא את ג’וב אוצ’יאנג, שכבש שער יפהפה. בעוד שפקונדו בואננוטה ניסה להשיב את חבריו למשחק, אוצ’יאנג הוכיח שוב פעם את איכויותיו, הפעם כמבשל, כשמצא את יאנחל הררה שהכפיל בדקה ה-31.
בדקה ה-58 עלה לכר הדשא ג’ון מרטין, שראה בתוך ארבע דקות בלבד על הדשא איך לוקה סוצ’יץ’ כובש את השלישי, אלא שלאחר בדיקת VAR, הבלם שרק נכנס כמחליף, מצא את עצמו כסיבה לפסילת הגול אחרי שנגע בידו בתחילת המהלך ויתרה מכך, הוא מנע מצב ודאי לשער. עקב כך הוא גם הורחק והיוצרות התהפכו.
תומא למאר שעלה כמחליף הצליח לצמק את התוצאה בדקה ה-67 אחרי מבצע אישי יפה, כשסוסיאדד עדיין לא הסתדרה לאחר ההרחקה שקרתה שתי דקות קודם לכן, ופר ניניו הצליח להשלים קאמבק מופלא בדקה ה-74, אך שבע דקות מאוחר יותר הרגע לו חיכינו הגיע עם הופעת הבכורה של המגן הישראלי, שנקרא לכר הדשא על מנת לסייע לחבריו למצוא את המהפך.
מרגע הכניסה, רביבו היה פעיל מאוד וניסה להכניס מספר כדורים לרחבה, אך חברו החדש להגנה, פדרו ביגאס, שגה בענק ומי שניצל זאת היה סוצ’יץ’. הפעם הקרואטי לא יכול היה לבוא בטענות לאף אחד כשהשער שלו אושר והוא שלח את האורחת לחגוג ניצחון גדול. עד השריקה רביבו אף הגיע למצב מסוכן אבל שלח את הבעיטה לצידי הרשת.
במחזור הבא, אלצ’ה ורביבו יצאו למשחק חוץ לא פשוט מול קבוצה באסקית אחרת, אתלטיק בילבאו, שמגיעה עם רוח גבית אחרי ה-0:3 הגדול על אתלטיקו מדריד. מנגד, ריאל סוסיאדד ישחקו נגד הקולצ’ונרוס שינסו להתאושש מול היריבה הגדולה מולה הובסו.
זהו זה! השופט שרק לסיום ההתמודדות! קאמבק אדיר של אלצ'ה לא הספיק לה והיא ירדה כמפסידה עם ה-3:2 לריאל סוסיאדד. רוי רביבו עלה בדקה ה-81 ואף כמעט מצא את הרשת, אבל הפעם זה לא הספיק לחבריו החדשים
גם תומא למאר נכנס לרשימת המוצהבים הארוכה
רוי רביבו כמעט הצליח להשוות! המגן מצא את עצמו בתוך הרחבה כשהגיע ראשון לכדור, אבל הבעיטה שלו הלכה לרשת החיצונית
שער! ריאל סוסיאדד שבה להוביל ועלתה ל-2:3: כמה מזל יש לבאסקים, ולמזל הזה קוראים פדרו ביגאס ששגה ונתן לסוצ'יץ' לדהור כל הדרך אל השער כדי להחזיר את היתרון לקבוצתו, כשאת הגול הזה לא יפסלו לו
מרצ'אן, שעלה כמחליף רק לפני פחות מחצי שעה, פינה את מקומו בשביל הקטור פורט
גם חוסאן עלה במקום בובה סנגארה
חילופים אחרונים בכל צד, כשרוי רביבו הישראלי עלה לבכורה במדי קבוצתו החדשה וינסה לעזור לחבריו להשלים את המהפך, כשנכנס על חשבון חרמאן וארלה
החמצה גדולה לאוסוריו, שהצליח להקדים את מררו, אבל שלח את הכדור שלו סנטימטרים לצד הרשת
מררו מנע את המהפך! פר ניניו התרומם מעל השומר שלו והצליח לנגוח בעוצמה לכיוון השער, אבל שוער הבאסקים הגיב בזמן ושלח את הנגיחה לקרן
שער! אלצ'ה עם קאמבק מופלא חזרה ל-2:2: מפיגור 3:0, אלצ'ה זכתה בפסילת שער ליריבה, אדום ליריבה ועכשיו גם שני שערים לרשת היריבה! הפעם היה זה פר ניניו שניצל את העובדה שאף אחד לא מכסה אותו כדי לדחוק מקרוב את השוויון אחרי רוחב של טטה מורנטה
לוקאס ספדה עלה לסייע לחבריו לחזור למשחק, כשהחליף את גונסאלו וייאר
גם הקפטן מיקל אויארסבאל בחוץ, יון גורצ'אטגי בפנים
כובש השער השני של ריאל סוסיאדד, יאנחל הררה, הוחלף ובמקומו עלה ג'ון פאצ'קו
אווירה רותחת הובילה לשליפת צהוב לחרמאן וארלה
שער! אלצ'ה צימקה ל-2:1: המארחת בחיים! תומא למאר ניצל את היתרון המספרי ואת העובדה שסוסיאדד עדיין לא הייתה ערוכה לכך כשיצא למבצע אישי וממרחק של 20 מטרים לערך, הוא בעט כדור מדוד שנעצר רק ברשת
כרטיס אדום לג'ון מרטין! אירוע שלא רואים בכל יום! אחרי שלוקה סוצ'יץ' כבר חגג את השער השלישי, הגול נפסל בטענה לנגיעת יד בצד השני במגרש. אחרי בדיקת VAR, הבלם, שרק נכנס, הורחק אחרי שמנע מצב ודאי לשער. המשמעות היא שגם הגול נפסל וגם סוסיאדד נותרה בעשרה שחקנים
גם גונסאלו גדש בחוץ, אלכס מרצ'אן הצעיר נכנס
חילוף כפול בריאל סוסיאדד כשממאדו סאר פינה את מקומו בשביל ג'ון מרטין
שתי דקות בלבד הספיקו לאוסוריו כדי להיכנס לפנקס, אחרי שהספיק לצעוק על השופט ולספוג צהוב
גם אביאל אוסוריו נכנס לכר הדשא על חשבונו של אסקייל פונסה
חילופים ראשונים באלצ'ה, עדיין ללא רוי רביבו. תומא למאר עלה להופעת בכורה במקום פקונדו בואננוטה
התקפת מעבר מהירה של הבאסקים הגיעה בסופו של דבר אל סוצ'יץ', שהותיר את הררה לבדו ברחבה, אבל כובש השער השני שלח את הבעיטה שלו מעל השער
ארמבורו עשה לדיטורו את החיים קלים כשבעט כדור שהגיע אליו ישירות לידי השוער
פר ניניו הצליח לברוח על הקו הימני לתוך הרחבה והכניס רוחב שהורחק עד לבואננוטה, שניסה לשלוח וולה מהאוויר, אבל פגש את הכדור בצורה לא טובה ובעט החוצה
טטה מורנטה הפך למוצהב השני במשחק והראשון בקבוצתו אחרי שאיחר בתיקול על סרחיו גומס
שער! ריאל סוסיאדד הכפילה את ההובלה שלה ועלתה ל-0:2: הפעם אוצ'יאנג על תקן המבשל, כשיאנחל הררה הוא זה שמצא את הרשת! שחקן הכנף הקנייתי השתלט על כדור באגף הימני ושחרר רוחב לקשר, שנותר לבדו על סף הרחבה ובעט כדור שעבר מתחת לידיו של דיטורו ונכנס
בואננוטה, הפעם על תקן המוסר, הצליח לייצר מצב נוסף לזכות אלצ'ה, כשמצא את אסקייל פונסה בתוך הרחבה, אבל האחרון בעט בצורה לא מדויקת החוצה
פקונדו בואננוטה הצליח למצוא את עצמו ללא שמירה וניסה לסובב בעיטה לעבר שערה של ריאל סוסיאדד, אבל אונאי מררו הצליח לקלוט בקלות
סוצ'יץ' ניסה את מזלו פעם נוספת אחרי שכדור קרן הגיע אליו, אבל נעצר שוב פעם על ידי הארגנטינאי
לוקה סוצ'יץ' ניסה להפתיע את דיטורו עם בעיטה מרחוק, אבל השוער הוותיק הגיב מצוין
שער! ריאל סוסיאדד עלתה ל-0:1: ג'וב אוצ'יאנג עם שער בכורה יפהפה, ניצל מסירה גדולה מקרלוס סולר כדי לבעוט פצצה לרשת של מתיאס דיטורו
ג'ון ארמבורו ספג את הכרטיס הצהוב הראשון להתמודדות אחרי שמשך בחולצת יריב
השופט מיגל אריאס הוציא את ההתמודדות לדרך! רוי רביבו יכנס ואלצ'ה תשיג ניצחון בכורה, או שמא ריאל סוסיאדד תנחיל להם הפסד נוסף?