דקה 65: הפועל ת"א - הפועל ר"ג 0:1

הרכבים וציונים

הפועל תל אביב מארחת בשעה זו את הפועל רמת גן, זאת במסגרת המחזור השלישי בליגת העל, כאשר האדומים רוצים להמשיך את פתיחת העונה הטובה שלהם, בעוד האורדונים עדיין מחפשים נקודות ראשונות מאז חזרו לליגה הבכירה.

החבורה של אליניב ברדה מגיעה להתמודדות כשהיא עדיין ללא הפסד וללא שער חובה בשני משחקי הליגה הראשונים שלה. האדומים פתחו עם 0:0 מול הפועל חיפה, כשלאחר מכן הרשימו עם 0:3 גדול על בית"ר ירושלים בבלומפילד, וכעת הם רוצים לנצל פעם נוספת את הביתיות ולהמשיך לצבור מומנטום.

מנגד, העולה החדשה אמנם עדיין ללא נקודות, אך בשני המחזורים הראשונים היא פגשה שתיים מהקבוצות הגדולות בליגה ולא הייתה רחוקה מהן. האורדונים הפסידו 2:1 למכבי חיפה בסמי עופר ולאחר מכן נכנעו באותה תוצאה להפועל באר שבע, וכעת ינסו להשיג דווקא בבלומפילד את הנקודות הראשונות שלהם העונה.

המפגשים האחרונים בין הקבוצות מעניקים יתרון ברור להפועל תל אביב. בעונת 2024/25 בליגה הלאומית האדומים ניצחו את רמת גן בכל שלושת המפגשים: 1:3, 0:1 ו-0:1, ובין לבין גברו עליה גם 0:2 בגביע המדינה. למעשה, המפגש האחרון בין השתיים בליגת העל לפני הערב נערך עוד בדצמבר 2012 והסתיים ב-2:2.