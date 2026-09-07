דקה 65: הפועל ת"א - הפועל ר"ג 0:1

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הפועל תל אביב מארחת בשעה זו את הפועל רמת גן, זאת במסגרת המחזור השלישי בליגת העל, כאשר האדומים רוצים להמשיך את פתיחת העונה הטובה שלהם, בעוד האורדונים עדיין מחפשים נקודות ראשונות מאז חזרו לליגה הבכירה.
החבורה של אליניב ברדה מגיעה להתמודדות כשהיא עדיין ללא הפסד וללא שער חובה בשני משחקי הליגה הראשונים שלה. האדומים פתחו עם 0:0 מול הפועל חיפה, כשלאחר מכן הרשימו עם 0:3 גדול על בית"ר ירושלים בבלומפילד, וכעת הם רוצים לנצל פעם נוספת את הביתיות ולהמשיך לצבור מומנטום.
מנגד, העולה החדשה אמנם עדיין ללא נקודות, אך בשני המחזורים הראשונים היא פגשה שתיים מהקבוצות הגדולות בליגה ולא הייתה רחוקה מהן. האורדונים הפסידו 2:1 למכבי חיפה בסמי עופר ולאחר מכן נכנעו באותה תוצאה להפועל באר שבע, וכעת ינסו להשיג דווקא בבלומפילד את הנקודות הראשונות שלהם העונה.
המפגשים האחרונים בין הקבוצות מעניקים יתרון ברור להפועל תל אביב. בעונת 2024/25 בליגה הלאומית האדומים ניצחו את רמת גן בכל שלושת המפגשים: 1:3, 0:1 ו-0:1, ובין לבין גברו עליה גם 0:2 בגביע המדינה. למעשה, המפגש האחרון בין השתיים בליגת העל לפני הערב נערך עוד בדצמבר 2012 והסתיים ב-2:2.
שער! הפועל תל אביב עלתה ליתרון 0:1: אחרי לא מעט החמצות, זה הגיע. האדומים יצאו להתקפה טובה עם אווסו שניסה להכניס כדור לרחבה ללא הצלחה ולאחר מכן הכדור הגיע לרועי אלקוקין, שהעביר רוחב מדהים עם החיצון ומצא את עמנואל בואטנג שדחק מקרוב
דגלאס אווסו ניצל טעות קשה בהגנה על מנת לחטוף את הכדור, לרוץ איתו עד הרחבה והוא גם מצא נהדר את עמנואל בואטנג שהחמיץ הזדמנות מדהימה ב-1 על 1
מרסיו סילבה קיבל כרטיס צהוב
סתיו טוריאל הרים כדור קרן ועמנואל בואטנג נגח מעל השער
עידו עולי קיבל כרטיס צהוב
פיבן וטוריאל סידרו עוד מצב והפעם זאת הייתה ההזדמנות הכי טובה של האדומים, המגן הימני מסר כדור עומק נהדר לכנף שחתך נהדר למרכז וניסה למצוא את הפינה הרחוקה, אבל רייף סיפק הצלה נפלאה
פעם נוספת הסכנה הגיע מהאגף הימני של הפועל תל אביב, פיבן מצא את סתיו טוריאל שחתך נהדר לכיוון המרכז ובעט כדור חלש, אבל מדויק לפינה הקרובה ורייף הגיב טוב
החבורה של ברדה המשיכה להתקרב לשער הראשון, שחר פיבן קיבל את הכדור באגף הימני והרים מדויק למרכז הרחבה, שם המתין סתיו טוריאל שנגח ופספס במעט את המסגרת
האדומים איימו לראשונה, דגלאס אווסו קיבל את הכדור מחוץ לרחבה וניסה להפתיע עם בעיטה מרחוק, אבל הכדור שלו היה חלש והגיע היישר לעמית רייף שלא נתקל בבעיה
גל לוי שרק לפתיחת ההתמודדות