דקה 29: ריאל מדריד - אינטר 0:2

הרכבים וציונים

הרגע הגדול של הכדורגל האירופי הגיע. ליגת האלופות חוזרת בענק בשעה זו, עם מפגש פסגה בו ריאל מדריד מארחת בסנטיאגו ברנבאו את אינטר, כאשר כל אחת מהקבוצות מקווה לפתוח את המפעל הבכיר של אירופה ברגל ימין עם שלוש נקודות.

הבלאנקוס של מוריניו מגיעים להתמודדות אחרי שבמחזור הליגה הספרדית האחרון נעצרו עם הפסד 1:0 לריאל בטיס, כשלפני כן ניצחו את כל שלושת המחזורים הראשונים בלה ליגה. כעת הם מקווים לחזור למסלול הניצחונות מול אלופת איטליה.

בצד השני של המתרס נמצאים הנראזורי, שמגיעים למשחק בכושר נפלא עם מאזן מושלם בסרייה א’ של שלושה ניצחונות מתוך שלושה משחקים, כולל מהפך גדול מ-2:0 ל-2:3 על נאפולי במחזור האחרון, עם צמד של לאוטרו מרטינס ושער מכריע בתוספת הזמן.

בכל הנוגע למאזן הפנימי בין הקבוצות נראה כי לספרדים ישנו יתרון מובהק. מאז שנת 2020 נפגשו הקבוצות סך הכל ארבע פעמים, כאשר בכל אחד מהמשחקים הייתה זו ריאל מדריד שיצאה עם ידה על העליונה. האם היא תמשיך במגמה גם הערב?