דקה 29: ריאל מדריד - אינטר 0:2

קורטואה
קונאטה
האוסן
דומפריס
קוקורייה
ואלוורדה
בלינגהאם
דיאס
אלכסנדר-ארנולד
ז'וניור
אמבפה
מרטינז
בסטוני
אורל ביסק
דיוף
פבאר
אגוסטו
צ'להאנולו
בארלה
ג'ונס
תוראם
מרטינס
הרגע הגדול של הכדורגל האירופי הגיע. ליגת האלופות חוזרת בענק בשעה זו, עם מפגש פסגה בו ריאל מדריד מארחת בסנטיאגו ברנבאו את אינטר, כאשר כל אחת מהקבוצות מקווה לפתוח את המפעל הבכיר של אירופה ברגל ימין עם שלוש נקודות.
הבלאנקוס של מוריניו מגיעים להתמודדות אחרי שבמחזור הליגה הספרדית האחרון נעצרו עם הפסד 1:0 לריאל בטיס, כשלפני כן ניצחו את כל שלושת המחזורים הראשונים בלה ליגה. כעת הם מקווים לחזור למסלול הניצחונות מול אלופת איטליה.
בצד השני של המתרס נמצאים הנראזורי, שמגיעים למשחק בכושר נפלא עם מאזן מושלם בסרייה א’ של שלושה ניצחונות מתוך שלושה משחקים, כולל מהפך גדול מ-2:0 ל-2:3 על נאפולי במחזור האחרון, עם צמד של לאוטרו מרטינס ושער מכריע בתוספת הזמן.
בכל הנוגע למאזן הפנימי בין הקבוצות נראה כי לספרדים ישנו יתרון מובהק. מאז שנת 2020 נפגשו הקבוצות סך הכל ארבע פעמים, כאשר בכל אחד מהמשחקים הייתה זו ריאל מדריד שיצאה עם ידה על העליונה. האם היא תמשיך במגמה גם הערב?
האקן צ'להאנוגלו, ניגש לבעיטה חופשית ממש על סף הרחבה ושלח כדור אדיר מתחת למשקוף, אך טיבו קורטואה התעופף והדף בהצלה נפלאה שמנעה שער בטוח.
שער! ריאל מדריד עלתה ליתרון 0:1: ברהים דיאס מסר לקיליאן אמבפה, שמצא את עצמו חופשי לחלוטין ברחבה של אינטר ושלח בעיטה בנגיעה לפינה השמאלית התחתונה פנימה.
אנדי דיוף ניסה להרים כדור עומק מתוחכם אל תוך הרחבה במטרה להטריד את ההגנה, אך מארק קוקרייה מנע, הקדים את כולם וקטע את המהלך.
מרקוס תוראם, שחרר בעיטה מקרוב אל עבר הפינה הימנית התחתונה, אך טיבו קורטואה הדף את הניסיון שלו והוציא את הכדור שלו לקרן הראשונה של המשחק.
מייקל אוליבר שרק לפתיחת ההתמודדות.