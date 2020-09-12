דקה 32: ריאל מדריד - ראיו 0:2

הרכבים וציונים

ריאל מדריד וראיו וייקאנו נפגשות בשעה זו בסנטיאגו ברנבאו לדרבי מדרידאי מסקרן, כאשר שתיהן מגיעות אחרי ניצחונות חשובים. הבלאנקוס רוצים לחזור למסלול גם בליגה אחרי המעידה מול בטיס, בעוד האורחת מגיעה מעודדת לאחר שרשמה את ניצחונה הראשון העונה. ריאל יכולה לשאוב ביטחון גם מהיכולת הביתית שלה, אחרי שכבשה ארבעה שערים בכל אחד משני משחקי הליגה הראשונים שלה בברנבאו העונה.

ריאל מדריד מגיעה אחרי 1:2 קשה על אינטר בליגת האלופות ביום שלישי, ניצחון שסיפק תגובה להפסד 1:0 לבטיס במחזור הליגה הקודם, אך גם הותיר לא מעט נקודות למחשבה. זו הפעם הראשונה מאז עונת 2014/15 שהבלאנקוס הפסידו באחד מארבעת משחקי הליגה הראשונים שלהם. עם זאת, בבית מדובר בסיפור אחר לחלוטין: מאז פתיחת העונה שעברה ריאל הפסידה רק פעמיים בברנבאו במסגרת הליגה, לצד 18 ניצחונות ותיקו אחד.

ראיו וייקאנו מגיעה לאחר 2:3 דרמטי על ראסינג, במשחק שבו חזרה פעמיים מפיגור והשיגה ניצחון ראשון העונה אחרי תיקו ושני הפסדים. אלא ששני כרטיסים אדומים שספגה בסיום אותו משחק פגעו באפשרויות ההתקפיות של בניאט סן חוסה. גם מאזן החוץ אינו מעודד במיוחד, עם שני ניצחונות בלבד ב-15 משחקי הליגה האחרונים מחוץ לבית, אך ראיו לפחות מגיעה בכושר התקפי טוב לאחר שכבשה בכל אחד מ-11 משחקי הליגה האחרונים שלה, הרצף הטוב ביותר שלה מאז אפריל 2016.

בכל הנוגע למפגשים הישירים, ריאל לא הפסידה לראיו בשבעת המשחקים האחרונים ביניהן, עם שלושה ניצחונות וארבע תוצאות תיקו, ובברנבאו היא לא נכנעה ליריבה מאז ינואר 1996, כשמאז רשמה 15 ניצחונות ושתי תוצאות תיקו. עוד כמה נתונים פיקנטיים: ריאל כבשה לפחות פעמיים בכל אחד מששת משחקי הבית האחרונים שלה, ובחמישה מששת משחקיה האחרונים בכל המסגרות בעטה בדיוק שמונה פעמים למסגרת. מנגד, ראיו כבר איבדה העונה שמונה נקודות ממצבי יתרון, יותר מכל קבוצה אחרת בליגה לפני המחזור, וחמישה משבעת השערים שספגה בחוץ הגיעו אחרי ההפסקה.