דקה 49: פאלאס - איפסוויץ' 2:1

הרכבים וציונים

קריסטל פאלאס ואיפסוויץ' נפגשות בשעה זו בסלהרסט פארק במסגרת המחזור הרביעי בפרמייר ליג, כאשר לשתיים מאזן זהה בשלבים המוקדמים של העונה. ענאן חלאילי פותח בהרכב של פאלאס ומקווה להמשיך להרשים במדי הנשרים, שמגיעים אחרי שני ניצחונות רצופים בכל המסגרות ורוצים להשיג ניצחון ליגה ראשון העונה בבית.

פאלאס השיגה במחזור הקודם את ניצחונה הראשון בעידן פייר סאז', כאשר חזרה פעמיים מפיגור בדרך ל-2:3 דרמטי על פולהאם. המאמן, שפתח את הקדנציה עם הפסדים 2:0 לאברטון ו-4:1 למנצ'סטר סיטי, קטע בכך רצף של תשעה משחקי פרמייר ליג ללא ניצחון, ולאחר מכן קבוצתו המשיכה עם 0:3 על מידלסברו בגביע הליגה. כעת היא מחפשת שיפור גם בסלהרסט פארק, לאחר שב-2026 צברה בו רק 11 נקודות ליגה, עם שני ניצחונות, חמש תוצאות תיקו וארבעה הפסדים.

איפסוויץ' פתחה את חזרתה לפרמייר ליג בצורה חלומית עם 1:2 על סנדרלנד משער ניצחון מאוחר, אך מאז קיבלה תזכורת לקושי שמצפה לה במאבקי ההישרדות, עם הפסדים 5:2 למנצ'סטר יונייטד ו-2:0 לליברפול. הקבוצה של גארי אוניל נהנתה משבוע נקי ממשחקים, אך נתוני החוץ שלה מדאיגים: ניצחון אחד בלבד ב-12 משחקי החוץ האחרונים שלה בפרמייר ליג, לצד ארבע תוצאות תיקו ושבעה הפסדים.

גם ההיסטוריה נוטה בבירור לטובת המארחת. פאלאס ניצחה בחמישה משבעת המפגשים האחרונים בין הקבוצות בכל המסגרות, ומעולם לא הפסידה לאיפסוויץ' בששת מפגשי הפרמייר ליג ביניהן, עם חמישה ניצחונות ותיקו. בנוסף, תשעה מעשרת משחקיה המקומיים האחרונים של פאלאס הסתיימו עם יותר מ-2.5 שערים, בעוד איפסוויץ' לא שמרה על שער נקי ב-22 משחקי הפרמייר ליג האחרונים שלה. גם שבעה מתשעת משחקיה האחרונים בכל המסגרות סיפקו לפחות שלושה שערים.