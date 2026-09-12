מושלמת: ארסנל גברה 0:2 על סנדרלנד

הרכבים וציונים

המחצית הראשונה באצטדיון האור התאפיינה בעליונות של האורחת, אך היא כמעט ולא הגיעה למצבי הבקעה ולא רשמה את שמה על לוח התוצאות. בוקאיו סאקה וקאי האברץ איימו על השער של רובין רופס, אך האנגלי לא היה מדויק, והגמרני סחט ממנו הצלה טובה.

בתחילת החצי השני עלה למגרש ברונו גימארייש, האיש שהביא את השינוי. זה התחיל לרעת ארסנל, כאשר השופט הורה על בעיטת עונשין לזכות סנדרלנד, אותה לקח אנזו לה פה. כאשר הייתה נראה כי המארחת עולה ליתרון, דויד ראיה הדף את הפנדל לקורה והשאיר את התוצאה על 0:0.

כעבור שתי דקות בלבד, הקשר הברזילאי קיבל כדור מדלקן רייס ושלח בעיטה אדירה שהלכה למשקוף ונכנסה פנימה. חילוף נהדר של ארטטה שהשתלם. בהמשך, היו דקות טובות מאוד לסנדרלנד, בה הם הגיעו למספר מצבים מסוכנים לעבר שערו של ראיה, אך הספרדי היה במקום פעם אחר פעם ושמר על ההובלה של קבוצתו.

בתוספת הזמן בוקאיו סאקה הוכשל ברחבה, במה שגרם לריינילדו לקבל כרטיס צהוב שני ואדום, להשאיר את חבריו בעשרה שחקנים והשופט הצביע על הנקודה הלבנה. האנגלי ניגש לבעוט בעצמו ושלח את הבעיטה פנימה כדי לקבוע 0:2 ואת תוצאת המשחק הזה.

בסיום, האלופה אמנם הציגה יכולת לא מרשימה, אך אספה שלוש נקודות יקרות ושמרה על מאזן מושלם במסגרת המקומית.