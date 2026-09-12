מושלמת: ארסנל גברה 0:2 על סנדרלנד

רופס
מוקילה
דאנזו
בלארד
ריינילדו
ג'אקה
סדיקי
מונייה
לה פה
אנגולו
ברוביי
איזידור
מרטין פופאנה
ראיה
ווייט
קונסה
מגליאאש
קלאפיורי
רייס
לואיס-סקלי
סאקה
אודגור
צוליס
האברץ
טימבר
גימראייש
סובימנדי
אזה
מרינו
המחצית הראשונה באצטדיון האור התאפיינה בעליונות של האורחת, אך היא כמעט ולא הגיעה למצבי הבקעה ולא רשמה את שמה על לוח התוצאות. בוקאיו סאקה וקאי האברץ איימו על השער של רובין רופס, אך האנגלי לא היה מדויק, והגמרני סחט ממנו הצלה טובה.
בתחילת החצי השני עלה למגרש ברונו גימארייש, האיש שהביא את השינוי. זה התחיל לרעת ארסנל, כאשר השופט הורה על בעיטת עונשין לזכות סנדרלנד, אותה לקח אנזו לה פה. כאשר הייתה נראה כי המארחת עולה ליתרון, דויד ראיה הדף את הפנדל לקורה והשאיר את התוצאה על 0:0.
כעבור שתי דקות בלבד, הקשר הברזילאי קיבל כדור מדלקן רייס ושלח בעיטה אדירה שהלכה למשקוף ונכנסה פנימה. חילוף נהדר של ארטטה שהשתלם. בהמשך, היו דקות טובות מאוד לסנדרלנד, בה הם הגיעו למספר מצבים מסוכנים לעבר שערו של ראיה, אך הספרדי היה במקום פעם אחר פעם ושמר על ההובלה של קבוצתו.
בתוספת הזמן בוקאיו סאקה הוכשל ברחבה, במה שגרם לריינילדו לקבל כרטיס צהוב שני ואדום, להשאיר את חבריו בעשרה שחקנים והשופט הצביע על הנקודה הלבנה. האנגלי ניגש לבעוט בעצמו ושלח את הבעיטה פנימה כדי לקבוע 0:2 ואת תוצאת המשחק הזה.
בסיום, האלופה אמנם הציגה יכולת לא מרשימה, אך אספה שלוש נקודות יקרות ושמרה על מאזן מושלם במסגרת המקומית.
השופט שרק לסיום המשחק!
שער! ארסנל עלתה ליתרון 0:2: בוקאיו סאקה לקח את הפנדל בעצמו, ולמרות בעיטה לא טובה בה נגע שוער היריבה, היא נכנסה פנימה וקבעה ניצחון לקבוצתו
ריינילדו קיבל את הכרטיס הצהוב השני לאחר העבירה על סאקה והשאיר את חבריו בעשרה שחקנים
השופט הורה על הנקודה הלבנה לאחר עבירה על סאקה
קאי האברץ קיבל צהוב
נורדי מוקיאלה קיבל צהוב
גבריאל קיבל כרטיס צהוב
חילוף חמישי של האלופה: מרינו החליף את אודגור
נורדי מוקיאלה בעט באקרובטיות כדור שהלך מעל השער
אזה החליף את צוליס
חילוף כפול אצל ארסנל: סובימנדי החליף את רייס
בריאן ברובי קיבל צהוב
חילוף בסנדרלנד: פופאנה החליף את מונייה
מרטין אודגור סידר מצב טוב לבוקאיו סאקה, אך האנגלי נתקל ברובין רופס שהדף לקרן
חילוף במארחת: איזידור החליף את אנגולו
גרניט ג'אקה קיבל צהוב
דניאל בלארד קיבל את הכרטיס הצהוב
שער! ארסנל עלתה ליתרון 0:1: איך שהכדורגל זה משחק של מטוטלת. מכמעט להיקלע לפיגור, התותחנים עמדו מלפנים. דקלן רייס העביר כדור למחליף ברונו גימראייש ששלח בעיטה אדירה שהלכה למשקוף ומשם פנימה
אנזו לה פה ניגש לבעיטת העונשין. הקשר בעט ימינה, אך דויד ראיה הדף את הכדור לקורה והחוצה. סנדרלנד פספסה הזדמנות אדירה לעלות ליתרון
השופט מצביע על הנקוד ההלבנה לאחר עבירה בתוך הרחבה במהלך כדור קרן
גימראייש החליף את לואיס-סקלי
חילוף כפול אצל ארסנל: טימבר החליף את ווייט
מצב נפלא לקאי האברץ. הגרמני השתלט על כדור בתוך הרחבה והיה עם הגב לשר. הוא הסתובב ובעט כדור ששוער היריבה הדף לקרן
ריינילדו קיבל כרטיס צהוב
ארסנל שולטת הכדור ובנעשה על כר הדשא, אך היא לא מצליחה להביא זאת לידי ביטוי למצבי הבקעה ושערים
דלקן רייס מצא את בוקאיו סאקה בכדור נפלא, אך הקיצוני לא הצליח להשתלט טוב על הכדור והחמיץ ממצב קורץ
השופט ג'ון ברוקס הוציא את ההתמודדות הזאת לדרך!