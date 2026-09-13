דקה 67: הפועל פ"ת - הפועל ב"ש 2:0

הרכבים וציונים

האם הפועל ב”ש תחזור לנצח? אחרי שמעדה מול הפועל חיפה וחטפה תבוסה מול מכבי ת”א, האלופה צריכה לחזור לעניינים אם היא לא רוצה לראות את הפסגה מתחילה לברוח בשלב מוקדם. בשעה זו הדרומיים מתארחים אצל הפועל פ”ת.

עושה רושם שהפועל ב”ש עדיין מחפשת את עצמה בעונה הזו. מאז האכזבה העצומה שבפספוס הכרטיס לליגת האלופות, הקבוצה של רן קוז’וק ניצחה 1:2 את הפועל ר”ג משער של אליאל פרץ בדקה ה-91, נפרדה מהפועל חיפה ב-2:2 ואז ספגה תבוסה 4:1 מול מכבי ת”א.

אם זה לא מספיק, קוז’וק צריך להסתדר בסגל חסר ובעיקר עם בעיות במרכז המגרש. לוקאס ונטורה סובל מקרע בשריר הירך האחורי ואליאל פרץ מרצה עונש הרחקה אחרי שספג אדום מול הצהובים, כך ששניהם נעדרים, כמו גם איתי רוטמן הפצוע.

הפועל פ”ת הגיעה למשחק אחרי ההפסד 2:1 למכבי חיפה. בסך הכל המלאבסים עם שני הפסדים וניצחון 0:1 על הפועל ירושלים מפתיחת הליגה.