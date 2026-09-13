דקה 67: הפועל פ"ת - הפועל ב"ש 2:0

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האם הפועל ב”ש תחזור לנצח? אחרי שמעדה מול הפועל חיפה וחטפה תבוסה מול מכבי ת”א, האלופה צריכה לחזור לעניינים אם היא לא רוצה לראות את הפסגה מתחילה לברוח בשלב מוקדם. בשעה זו הדרומיים מתארחים אצל הפועל פ”ת.
עושה רושם שהפועל ב”ש עדיין מחפשת את עצמה בעונה הזו. מאז האכזבה העצומה שבפספוס הכרטיס לליגת האלופות, הקבוצה של רן קוז’וק ניצחה 1:2 את הפועל ר”ג משער של אליאל פרץ בדקה ה-91, נפרדה מהפועל חיפה ב-2:2 ואז ספגה תבוסה 4:1 מול מכבי ת”א.
אם זה לא מספיק, קוז’וק צריך להסתדר בסגל חסר ובעיקר עם בעיות במרכז המגרש. לוקאס ונטורה סובל מקרע בשריר הירך האחורי ואליאל פרץ מרצה עונש הרחקה אחרי שספג אדום מול הצהובים, כך ששניהם נעדרים, כמו גם איתי רוטמן הפצוע.
הפועל פ”ת הגיעה למשחק אחרי ההפסד 2:1 למכבי חיפה. בסך הכל המלאבסים עם שני הפסדים וניצחון 0:1 על הפועל ירושלים מפתיחת הליגה.
שער! הפועל ב"ש עלתה ל-0:2! חמודי כנעאן השתחרר מחוץ לרחבה ושיגר כדור חד ומדויק, ישר לפינת השער!
שער! הפועל ב"ש עלתה ל-0:1! כדור עומק מצוין של כנעאן מצא את אבו רומי, שעם סיומת טובה שלח את הכדור לפינה
חילוף של קוז'וק עם פתיחת המחצית: איתי חזות פינה את מקומו לחמודי כנעאן
חילופי מסירות הסתיימו עם כדור לאיתי חזות, שמתוך הרחבה גלגל את הכדור סמוך לקורה
המשחק מתחמם! גם סתיו ישראלי ראה את הצהוב
עבירה של עידן נחמיאס זיכתה אותו בכרטיס הצהוב
גם איתי חזות ורן קוז'וק נכנסו לפנקס של גל לוי
ז'ואאו ויקטור הכניס כדור טוב לרחבה, אך לא מצא רגל מסיימת
התקפה נהדרת של הדרומיים הסתיימה עם בעיטה של פדרו אמאדור מקצה הרחבה, הכדור שרק מעל המשקוף
בוני אמיאן הוא המוצהב הראשון של הערב
שריקת הפתיחה במושבה! גל לוי הוציא את ההתמודדות לדרך