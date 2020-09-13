דקה 18: מנ. יונייטד - מנ. סיטי 0:0

הרכבים וציונים

מנצ'סטר יונייטד ומנצ'סטר סיטי נפגשות בשעה זו באולד טראפורד לאחד המשחקים הגדולים והמסקרנים ביותר שיש לפרמייר ליג להציע, הדרבי של מנצ'סטר. השדים האדומים מחפשים הצהרת כוונות מול היריבה העירונית, בעוד הסיטיזנס מגיעים למפגש כשהם עדיין מושלמים בליגה ורוצים להמשיך את פתיחת העונה הנהדרת שלהם.

סיטי מגיעה לדרבי בכושר מצוין. מאז ה-3:0 הכואב מול ארסנל במגן הקהילה, הקבוצה של אנצו מארסקה הגיבה עם ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות. היא עדיין מחזיקה במאזן מושלם בפרמייר ליג ויכולה לפתוח עונה עם ארבעה ניצחונות מארבעה משחקים בפעם השביעית בתולדותיה, יותר מכל קבוצה אחרת. בנוסף, התכולים לא הפסידו בחוץ מאז שנכנעו לריאל מדריד בחודש מרץ, עם ארבעה ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו מאז, ומגיעים אחרי 0:2 על פורטו בליגת האלופות ביום שלישי.

מנגד, יונייטד מקווה שה-0:4 המרשים על סבאח בפתיחת קמפיין ליגת האלופות ייתן לה את הדחיפה שהייתה חסרה לה בליגה. החבורה של מייקל קאריק פתחה את הפרמייר ליג עם ניצחון, תיקו והפסד, כשהיא סופגת בדיוק שני שערים בכל אחד משלושת משחקיה, כולל שער שוויון דרמטי בדרך ל-2:2 מול אברטון במחזור האחרון. אולד טראפורד, עם זאת, הפך למבצר תחת קאריק: יונייטד ניצחה בעשרה מ-11 משחקיה הביתיים תחתיו וכבשה לפחות פעמיים בכל אחד מאותם ניצחונות.

גם המספרים מבטיחים דרבי מסקרן. יונייטד ניצחה 0:2 במפגש המקביל בעונה שעברה, במשחקו הראשון של קאריק, אך לא רשמה שני ניצחונות בית רצופים בליגה על סיטי מאז 2011 תחת סר אלכס פרגוסון. הסיטיזנס ניצחו רק אחד מארבעת מפגשי הליגה האחרונים בין הקבוצות, בעוד שתיהן רשמו 19 בעיטות למסגרת בשלושת המחזורים הראשונים, הנתון הגבוה בליגה. רק באחד משמונת הדרבים האחרונים באולד טראפורד במסגרת הליגה שתי הקבוצות כבשו, וסיטי מגיעה גם עם נטייה לסיומות חזקות, לאחר שכבר כבשה שלושה שערים אחרי הדקה ה-75 העונה.