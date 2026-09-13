דקה 66: לבאנטה - ברצלונה 3:0

הרכבים וציונים

לבאנטה וברצלונה נפגשות בשעה זו במסגרת הליגה הספרדית, למפגש בין אחת הקבוצות הביתיות הלוהטות בספרד לבין מכונת השערים של האנזי פליק. המארחת מגיעה עם רצף יוצא דופן במגרשה ורוצה להוכיח שהיא מסוגלת להפתיע גם את אחת מאריות הליגה, בעוד הקטלונים מחפשים לשמור על המאזן המושלם ולהמשיך בקצב הכיבושים המסחרר.

ברצלונה מגיעה בכושר מפחיד. אחרי 1:5 על פיינורד באמצע השבוע בליגת האלופות, הבלאוגרנה עדיין מחזיקים במאזן של 100% הצלחה גם אחרי ארבעה מחזורי ליגה. הם כבשו חמישה שערים בארבעה מחמשת הניצחונות שלהם בכל המסגרות העונה, כולל בכל שלושת המשחקים האחרונים, וכעת יכולים להפוך לקבוצה הראשונה מאז אתלטיק בילבאו ב-1959 שכובשת לפחות חמישייה בשלושה משחקי לה ליגה רצופים. גם בחוץ המספרים מרשימים, עם 11 ניצחונות ב-15 משחקי הליגה האחרונים.

אלא שלבאנטה ממש לא מתכוונת לשמש תפאורה. אחרי הפסד במחזור הפתיחה היא לא נוצחה בשלושת משחקיה האחרונים, עם ניצחון ושתי תוצאות תיקו, כשגולת הכותרת הייתה 2:5 אדיר על בטיס במשחק הבית היחיד שלה עד כה. למעשה, לבאנטה ניצחה בשבעה משמונת משחקי הבית האחרונים שלה בלה ליגה ורשמה שישה ניצחונות בית רצופים, שיא מועדון, אם כי בעונה שעברה היא לא הצליחה לנצח אף אחת מחמש הראשונות בטבלה.

ומה אומרים המספרים? ברצלונה מצאה את הרשת בכל 34 משחקי הליגה שלה מול לבאנטה, אך דווקא בביתה של היריבה היא התקשתה יותר לאחרונה, עם שלושה ניצחונות בלבד בששת הביקורים האחרונים לצד תיקו ושני הפסדים. הקטלונים ניצחו גם ב-11 מ-12 משחקי הליגה האחרונים שלהם שנערכו ביום ראשון, בעוד שבעה מתשעת משחקיה האחרונים של לבאנטה בליגה סיפקו יותר מ-9.5 קרנות. בנוסף, בארסה אפשרה ליריבותיה להגיע לפחות מעשר בעיטות בעשרה מ-12 משחקיה האחרונים בכל המסגרות.