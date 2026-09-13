דקה 66: לבאנטה - ברצלונה 3:0

ראיין
דה לה פואנטה
מנדי
טוליאן
סאנצ'ס
רקנה
סוטלו
אולאסגסטי
ברוגה
גרסיה
רטקוב
ריי
ברדלי
רומרו
גרסיה
קוברסי
מרטין
גרסיה
אספר
לופס
הרננדס
פדרי
ימאל
גורדון
ראפיניה
כריסטנסן
לבאנטה וברצלונה נפגשות בשעה זו במסגרת הליגה הספרדית, למפגש בין אחת הקבוצות הביתיות הלוהטות בספרד לבין מכונת השערים של האנזי פליק. המארחת מגיעה עם רצף יוצא דופן במגרשה ורוצה להוכיח שהיא מסוגלת להפתיע גם את אחת מאריות הליגה, בעוד הקטלונים מחפשים לשמור על המאזן המושלם ולהמשיך בקצב הכיבושים המסחרר.
ברצלונה מגיעה בכושר מפחיד. אחרי 1:5 על פיינורד באמצע השבוע בליגת האלופות, הבלאוגרנה עדיין מחזיקים במאזן של 100% הצלחה גם אחרי ארבעה מחזורי ליגה. הם כבשו חמישה שערים בארבעה מחמשת הניצחונות שלהם בכל המסגרות העונה, כולל בכל שלושת המשחקים האחרונים, וכעת יכולים להפוך לקבוצה הראשונה מאז אתלטיק בילבאו ב-1959 שכובשת לפחות חמישייה בשלושה משחקי לה ליגה רצופים. גם בחוץ המספרים מרשימים, עם 11 ניצחונות ב-15 משחקי הליגה האחרונים.
אלא שלבאנטה ממש לא מתכוונת לשמש תפאורה. אחרי הפסד במחזור הפתיחה היא לא נוצחה בשלושת משחקיה האחרונים, עם ניצחון ושתי תוצאות תיקו, כשגולת הכותרת הייתה 2:5 אדיר על בטיס במשחק הבית היחיד שלה עד כה. למעשה, לבאנטה ניצחה בשבעה משמונת משחקי הבית האחרונים שלה בלה ליגה ורשמה שישה ניצחונות בית רצופים, שיא מועדון, אם כי בעונה שעברה היא לא הצליחה לנצח אף אחת מחמש הראשונות בטבלה.
ומה אומרים המספרים? ברצלונה מצאה את הרשת בכל 34 משחקי הליגה שלה מול לבאנטה, אך דווקא בביתה של היריבה היא התקשתה יותר לאחרונה, עם שלושה ניצחונות בלבד בששת הביקורים האחרונים לצד תיקו ושני הפסדים. הקטלונים ניצחו גם ב-11 מ-12 משחקי הליגה האחרונים שלהם שנערכו ביום ראשון, בעוד שבעה מתשעת משחקיה האחרונים של לבאנטה בליגה סיפקו יותר מ-9.5 קרנות. בנוסף, בארסה אפשרה ליריבותיה להגיע לפחות מעשר בעיטות בעשרה מ-12 משחקיה האחרונים בכל המסגרות.
אותו חלוץ ספרדי קיבל את הכדור דקה לאחר מכן שלח בעיטה חזקה לפינה הימנית התחתונה וכבר ראה את הכדור בדרך לרשת, אלא שז'ואן גרסיה סיפק הצלה ענקית ומנע שער בטוח.
איבן רומרו השתלט על הכדור ברחבת השש לאחר הבעיטה החופשית, בעט לפינה הימנית התחתונה, אך ז'ואן גרסיה התעופף והדף לקרן בהצלה גדולה!
חילוף חלוצים בלאבנטה. איבן רומרו נכנס על חשבון פטאר רטקוב.
חילוף נוסף כאשר אולאסגסטי ירד מכר הדשא וברדלי נכנס במקומו.
חילוף לרענון התקפת לאבנטה שתנסה לבצע את השינוי.
ראפיניה, חלף על פני שני שחקני הגנת לאבנטה ובקצה הרחבה בעט כדור שחלף מעט ליד הקורה הימנית.
רוז'ר ברוגה, קיבל את הכדור באגף, הרים את הראש ובעט מחוץ לרחבה, אך הכדור פגע ברודרי ונהדף לקרן.
שער! ברצלונה חוגגת עם 0:3: לאמין ימאל ניגש לנקודה הלבנה, ללא צל של ספק, הכניע את השוער וכעת רק מחפש את השלושער.
איסה מנדי, הכשיל את לאמין ימאל ברחבה וחואן אנדר גונסאלס אסטבן עצר את המשחק. השופט הצביע על הנקודה הלבנה.
אחר שקיבל מכה באפו, ג'רארד מרטין ירד אל הספסל ועלה אנדראס כריסטנסן במקומו.
הוגו סוטלו ביצע עבירה בתיקול קשה וספג כרטיס צהוב.
ג'רארד מרטין ספג את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק.
דניאל רקנה מלבאנטה שיגר וולה שברח רחוק מהקורה הימנית. השוער הספרדי נשאר במקום ורק הסתכל בחוסר אונים, אבל שיחק לו המזל והוא יצא מזה בזול.
ויקטור גרסיה הגיע לכדור רוחב מצוין לתוך הרחבה, אך הבעיטה שלו חלפה מעט מעל המשקוף של הקטלונים.
ראפיניה הכין ללאמין ימאל בתוך הרחבה, והכוכב של בארסה הפציץ לרשת העליונה ולא השאיר למאתיו רייאן ששהה מחוץ לשער שום סיכוי.
רוג'ר ברוגה השתלט יפה על המסירה והיה יכול לחפש חבר, אבל החליט ללכת על בעיטה מרחוק. הכדור הלך למרכז השער, וז'ואן גארסיה חיכה במקום הנכון וקלט אותו בלי שום בעיה.
לאמין ימאל הגיע ראשון לריבאונד ובעט לשער, אבל הבעיטה יצאה לו חלשה מדי. מאתיו ראיין קלט את זה בזמן, הגיב ענק ומנע מכוכב בארסה גול בטוח.
אדריאן דה לה פואנטה ניצב מול הבעיטה החופשית מטווח רחוק ושילח כדור עוצמתי שטס לפינה השמאלית.
שער! ברצלונה עלתה ל-0:1 מהיר: ראפיניה העביר מסירת רוחב קצרה לנתיב הריצה של צ'אבי אספאר, שסובב כדור מדויק לפינה השמאלית התחתונה שהכניע את השוער האוסטרלי.
ג'ון אנדר גונסאלס אסטבן הוציא את המשחק לדרך בשריקת הפתיחה.