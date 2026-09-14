דקה 77: הפועל ר"ג - מכבי נתניה 0:2

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הפועל רמת גן ומכבי נתניה נפגשות בשעה זו באצטדיון ברחובות במסגרת המחזור הרביעי בליגת העל. האורדונים מחפשים נקודות ראשונות העונה אחרי פתיחה קשה, בעוד היהלומים ינסו לשמור על המאזן הנקי מהפסדים ולהמשיך להתבסס בחלק העליון של הטבלה.
מכבי נתניה מגיעה להתמודדות לאחר שצברה חמש נקודות בשלושת מחזורי הפתיחה. הקבוצה של רוני לוי החלה את העונה ב-0:0 מול בני סכנין, הרשימה עם ניצחון 1:4 על בית"ר ירושלים ולאחר מכן נפרדה ב-1:1 מהפועל חיפה. האורחים, שכבשו חמישה שערים וספגו שניים בלבד עד כה, ינסו לחזור למסלול הניצחונות דווקא מול היריבה שהפתיעה אותם בגביע הטוטו.
מנגד, הפועל רמת גן עדיין מחפשת נקודות ראשונות מאז חזרתה לליגה הבכירה. הקבוצה של מסאי דגו פתחה עם שלושה הפסדים רצופים, 2:1 למכבי חיפה, 2:1 להפועל באר שבע, ו-4:0 נגד הפועל תל אביב במחזור האחרון. האורדונים מדורגים כרגע במקום האחרון בטבלה עם יחס שערים של 8:2 ויקוו לעצור את רצף ההפסדים.
הקבוצות כבר נפגשו העונה במסגרת גביע הטוטו, אז סיפקה הפועל רמת גן הפתעה גדולה וגברה 2:3 על מכבי נתניה בחוץ. המפגש האחרון בין השתיים במסגרת ליגת העל נערך באוקטובר 2012 והסתיים בתיקו 1:1. כעת ינסו האורדונים לשחזר את הניצחון מתחילת אוגוסט, בעוד היהלומים יחפשו להשיג תיקון ולצאת עם שלוש הנקודות.
דור חוגי נכנס לפנקס של שניר לוי וקיבל צהוב
אלכסיי טלפה נכנס במקומו של נדב נידם
חילוף כפול גם אצל רוני לוי: גרגורי מורוזוב החליף את עמית כהן
לואן קמפוס דהר לעבר השלישי של ר”ג בשל טעות של נתניה, אך שוער היהלומים הציל בצורה יפה
דניאל טישלר החליף את פרד איברהים
חילוף כפול של מסאי דגו: מתן חוזז נכנס במקומו של מריוס נוביסי
מתאוס דאבו איים מחוץ לרחבה ובעט היטב לפינה, אך עמית רייף המשיך ביום הבלתי ניתן לעצירה שלו
עוד התקפה נהדרת מבית היוצר של היהלומים הסתיים עם בעיטה מתוך הרחבה של דור חוגי, אך עמית רייף המשיך ביום המצוין שלו
התקפה מצוינת של מכבי נתניה הסתיימה עם רוחב טוב של אזוגי לזערורה, אך האחרון החטיא במעט את המסגרת
עוד כדור פגש רק את המסגרת של השער, הפעם זה היה נדב נידם שפגע במשקוף לאחר שניסה להגביה לרחבה
משה סמל כמעט הצליח לכבוש לאחר שסובב בצורה נהדרת את הכדור, אך פגש רק את החיבור הרחוק של סמואל סילבה
אלון אזוגי איים מרחוק כבר בדקה הראשונה של החצי השני, אך עמית רייף לא התבלבל מההסטה וקלט היטב
חילוף מעניין של רוני לוי: דולב חזיזה ירד, דור חוגי נכנס במקומו
נתניה הייתה קרובה לחזור למשחק: דולב חזיזה היתל במגן והעביר כדור לעוז בילו, אך הכדור נעצר על ידי ההגנה האדומה
עידו עולי קיבל את הצהוב הראשון במשחק לאחר עבירה מאחור על עזיז אוואטרה
שער! הפועל רמת גן עלתה ל-0:2: כדור מהאגף הימני הוגבהה אל הצד השני, שם דוד אסנקה השתלט היטב ומסר אל מרכז הרחבה, מי שנמצא שם היה לואן קמפוס, שסיים בחדות אל הרשת של סמואל סילבה
שער! הפועל רמת גן עלתה ל-0:1: עידו עולי הגביה כדור מצד שמאל של הרחבה, הכדור הגיע למריוס נוביסי, שהצליח להתגבר על ההגנה הצהובה ונגח אל הרשת
הזדמנות ראשונה למסגרת: מצב נייח של דולב חזיזה מצא את הראש של באסם זערורה, אך עמית רייף עצר בצורה נהדרת
איום ראשון של היהלומים: דולב חזיזה פרץ מהאגף השמאלי ושחרר בעיטה מעל השער של רמת גן
השופט שניר לוי שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך