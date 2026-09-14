דקה 77: הפועל ר"ג - מכבי נתניה 0:2

הרכבים וציונים

הפועל רמת גן ומכבי נתניה נפגשות בשעה זו באצטדיון ברחובות במסגרת המחזור הרביעי בליגת העל. האורדונים מחפשים נקודות ראשונות העונה אחרי פתיחה קשה, בעוד היהלומים ינסו לשמור על המאזן הנקי מהפסדים ולהמשיך להתבסס בחלק העליון של הטבלה.

מכבי נתניה מגיעה להתמודדות לאחר שצברה חמש נקודות בשלושת מחזורי הפתיחה. הקבוצה של רוני לוי החלה את העונה ב-0:0 מול בני סכנין, הרשימה עם ניצחון 1:4 על בית"ר ירושלים ולאחר מכן נפרדה ב-1:1 מהפועל חיפה. האורחים, שכבשו חמישה שערים וספגו שניים בלבד עד כה, ינסו לחזור למסלול הניצחונות דווקא מול היריבה שהפתיעה אותם בגביע הטוטו.

מנגד, הפועל רמת גן עדיין מחפשת נקודות ראשונות מאז חזרתה לליגה הבכירה. הקבוצה של מסאי דגו פתחה עם שלושה הפסדים רצופים, 2:1 למכבי חיפה, 2:1 להפועל באר שבע, ו-4:0 נגד הפועל תל אביב במחזור האחרון. האורדונים מדורגים כרגע במקום האחרון בטבלה עם יחס שערים של 8:2 ויקוו לעצור את רצף ההפסדים.

הקבוצות כבר נפגשו העונה במסגרת גביע הטוטו, אז סיפקה הפועל רמת גן הפתעה גדולה וגברה 2:3 על מכבי נתניה בחוץ. המפגש האחרון בין השתיים במסגרת ליגת העל נערך באוקטובר 2012 והסתיים בתיקו 1:1. כעת ינסו האורדונים לשחזר את הניצחון מתחילת אוגוסט, בעוד היהלומים יחפשו להשיג תיקון ולצאת עם שלוש הנקודות.