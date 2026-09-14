דקה 78: הפועל חיפה - בני סכנין 1:3

ג'ראפי
קריצ'אק
ז'ופאריץ'
כהן
מנדי
אליאס
סבג
קייטה
רוטמן
גונן
תורג'מן
דיאקיטה
בלבראו
דהן
גנטוס
קרדי
סלמן
גומס
ספר
וורוביובס
חג'ג'
קדג'ו
חורי
בושנאק
טאהא
אבו עביד
גנאמה
אחרי חג ראש השנה, השנה החדשה יצאה לדרך והמחזור הרביעי בליגת העל ממשיך גם בשעה זו, כאשר הפועל חיפה מארחת את בני סכנין, כשכל אחת רוצה להשיג את הניצחון הראשון שלה העונה.
בצד אחד, הקבוצה של חיים סילבס אמנם לא ניצחה עדיין העונה ומחפשת את הניצחון הראשונה, אך גם לזכותה ייאמר שהיא עדיין לא הפסידה, כאשר סיימה שלוש פעמים ברציפות בתיקו. זה התחיל עם 0:0 מול הפועל תל אביב, המשיך עם 2:2 דרמטי מול הפועל באר שבע ובמחזור האחרון נפרדה ב-1:1 עם מכבי נתניה.
בצד השני של המתרס, גם החבורה של יוסי אבוקסיס כאמור ללא ניצחון העונה, אך אחרי התיקו במחזור הראשון (0:0 עם מכבי נתניה), היא הפסידה פעמיים (2:1 למכבי פתח תקווה ולאחר מכן 1:0 לבית”ר ירושלים). כעת, האורחת מקווה להשיג ניצחון ולטפס במעלה הטבלה, כשהיא נמצאת קרובה עמוק בתחתית.
באשר למפגשי העבר, אפשר להגיד שהיריבות די מאוזנת. ב-15 המשחקים האחרונים, הפועל חיפה ניצחה שבע פעמים, בני סכנין יצאה עם ידה על העליונה חמשה פעמים ואילו שלוש פעמים המשחק הסתיים ללא הכרעה. בגביע הטוטו לפני חודש וחצי, החבורה של סילבס ניצחה 1:2 בזכות שער בתוספת הזמן.
אבוקסיס רוצה לייצב את ההגנה ונכנס מוחמד גנאמה במקומו של עמית קרדי
גם קפטן בני סכנין מארון גנטוס רואה את הכרטיס הצהוב
לירן רוטמן לקח את האחריות, חדר לרחבת סכנין ושחרר בעיטה מדויקת לפינה הרחוקה, אך ראול בלבראו התעופף והדף מצוין.
אנטוניו ספר קיבל כדור בתוך הרחבה ושחרר בעיטה מקרוב, אך יואב גראפי הצליח להדוף ולמנוע ממנו לכבוש.
ריענון בקישור האדומים מהכרמל שי אליאס מסיים את משחקו ושיקאנה דיאקיטה נכנס במקומו.
נאור סבג רואה את הכרטיס הצהוב נשלף לעברו.
אלון תורג'מן ניסה להפתיע מרחוק, אך הבעיטה החזקה שלו לא הצליחה להכניע את ראול בלבראו.
מצב נייח מסוכן של בני סכנין, כשאחמד טאהא סובב בעיטה חזקה ומדויקת, אך יואב גראפי הדף את הכדור בצורה מצוינת
חילוף בהגנה כאשר איאד אבו עביד עולה כדיי לייצב את החלק האחורי
חילוף נוסף אצל סכנין, סאנא גומס סיים את המשחק, ואחמד טאהא נכנס במקומו בניסיון לחולל את השינוי
חילוף ראשון של אבוקסיס בתחילת המחצית השנייה, עילאי חג'ג' יצא, וג'בייר בושנק נכנס במקומו.
כרטיס צהוב ראשון לזכות בני סכנין לאחר שאחמד סלמן ביצע את העבירה כדי לעצור את התקפת המעבר של האדומים מהכרמל
נועם כהן רואה את הכרטיס הצהוב שלו לאחר תיקול קשה כדי למנוע מצב מסוכן לזכות בני סכנין.
עוד מצב נייח מסוכן לסכנין, כשמארון גנטוס הצליח להקדים את יואב גראפי ולנגוח לעבר השער, אך דריו ז'ופאריץ' הרחיק מהקו והציל את הפועל חיפה.
שער! הפועל חיפה הגדילה את היתרון ועלתה ל-1:3: לאחר בדיקת VAR ארוכה, השער אושר והפועל חיפה עלתה ל-1:3. אלון תורג'מן מצא את לירן רוטמן, שבעט לרשת לאחר שבירת קו הנבדל של סכנין.
כרטיס צהוב לכובש השער הראשון יעד גונן.
שער! בני סכנין הגיבה מהר וצימקה ל-2:1 לאחר כדור קרן, כשבסיל ח'ורי התמקם היטב ונגח לרשת של יואב גראפי.
שער! הפועל חיפה הכפילה ל-0:2 לאחר לחץ מתמשך, כששיק קייטה שחרר בעיטה אדירה מסף הרחבה שנעצרה רק בחיבורים של ראול בלבראו.
שיק קייטה ראה את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק, לאחר שנכנס בחוזקה עם ידו באנטוניו ספר.
סאנא גומס העלה את הכדור לעבר הרחבה וניסה למצוא את אנטוניו ספר, אך אריאל מנדי הצליח לקטוע את המסירה ולמנוע מהכדור להגיע ליעדו.
שער! הפועל חיפה עלתה ל-0:1: אחרי התקפה מתפרצת, שבה אריאל מנדי מצא ברחבה את יעד גונן, שדחק מקרוב והעלה את האדומים מהכרמל ליתרון.
בהתקפה הראשונה, הפועל חיפה הגיעה ליתרון מספרי, ואלון תורג'מן הגיע אל קו הרחבה ושחרר בעיטה, אך לא הצליח להכניע את ראול בלבראו.
נאאל עודה שרק לפתיחת ההתמודדות.