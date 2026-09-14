דקה 78: הפועל חיפה - בני סכנין 1:3

הרכבים וציונים

אחרי חג ראש השנה, השנה החדשה יצאה לדרך והמחזור הרביעי בליגת העל ממשיך גם בשעה זו, כאשר הפועל חיפה מארחת את בני סכנין, כשכל אחת רוצה להשיג את הניצחון הראשון שלה העונה.

בצד אחד, הקבוצה של חיים סילבס אמנם לא ניצחה עדיין העונה ומחפשת את הניצחון הראשונה, אך גם לזכותה ייאמר שהיא עדיין לא הפסידה, כאשר סיימה שלוש פעמים ברציפות בתיקו. זה התחיל עם 0:0 מול הפועל תל אביב, המשיך עם 2:2 דרמטי מול הפועל באר שבע ובמחזור האחרון נפרדה ב-1:1 עם מכבי נתניה.

בצד השני של המתרס, גם החבורה של יוסי אבוקסיס כאמור ללא ניצחון העונה, אך אחרי התיקו במחזור הראשון (0:0 עם מכבי נתניה), היא הפסידה פעמיים (2:1 למכבי פתח תקווה ולאחר מכן 1:0 לבית”ר ירושלים). כעת, האורחת מקווה להשיג ניצחון ולטפס במעלה הטבלה, כשהיא נמצאת קרובה עמוק בתחתית.

באשר למפגשי העבר, אפשר להגיד שהיריבות די מאוזנת. ב-15 המשחקים האחרונים, הפועל חיפה ניצחה שבע פעמים, בני סכנין יצאה עם ידה על העליונה חמשה פעמים ואילו שלוש פעמים המשחק הסתיים ללא הכרעה. בגביע הטוטו לפני חודש וחצי, החבורה של סילבס ניצחה 1:2 בזכות שער בתוספת הזמן.