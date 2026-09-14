דקה 52: עירוני ק"ש - מכבי חיפה 1:0

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בן דוד
סבח
סולה
בנבניסטי
סניה
שרצקי
עבדולזאדה
גבאי
גלזר
בטאיי
לונוויק
צונאמי
סייף
אזולאי
מוחמד
ברזאו
ברוניניו
מרדכי
נובאקוביץ'
אחרי חג ראש השנה, השנה החדשה יצאה לדרך והמחזור הרביעי בליגת העל ממשיך גם בשעה זו, כאשר מכבי חיפה מתארחת אצל עירוני קריית שמונה, כשכל אחת רוצה להשיג ניצחון.
הירוקים של ברק בכר פתחו את העונה בצורה יחסית טובה. אמנם לא מבחינת יכולת, אך בסופו של דבר הם סופרים שני ניצחונות בשלושה משחקים, בזכות 1:2 על רמת גן ו-1:2 על הפועל פתח תקווה, כשההפסד הגיע מול מכבי תל אביב בבלומפילד (3:1).
בצד השני של המתרס, הקבוצה מהצפון פתחה בצורה מגומגמת את העונה עם הפסד 2:1 למכבי פתח תקווה, המשיכה עם ניצחון ראשון בזכות 0:2 על עירוני טבריה ולאחר מכן הפסידה 2:4 במחזור הקודם, כשכעת שי ברדה וחניכיו מחפשים ניצחון שני.
באשר למפגשי העבר, היתרון מובהק לחלוטין עבור מכבי חיפה, שב-15 המפגשים האחרונים ניצחה ב-12 כאלה, כאשר ק”ש ניצחה רק פעמיים ואילו פעם אחת המשחק הסתיים בתיקו. בקדם העונה לפני חודש וחצי, בגביע הטוטו, הירוקים הפסידו 3:0 כואב, אך בליגה הם עם רצף של שישה ניצחונות רצופים על היריבה ומקווים להמשיך כך.
אלכסנדר סולה קיבל צהוב
שער! מכבי חיפה עלתה ליתרון 0:1: פדרו ברזאו העביר כדור לאיתן אזולאי, שבנגיעה מצד ימין של מחוץ לרחבה שלח כדור אלכסוני שהכניע את דניאל טננבאום ושלהב את האוהדים הירוקים
אמאדו סאניה קיבל כדור והשתלט עליו נהדר, אך מתוך הרחבה בעט אלכסונית כדור שהחמיץ את מסגרת השער
אופיר בנבניסטי קיבל את הכרטיס האדום לאחר שמערכת הואר קראה לשופט, שהחליט בתחילה על כרטיס צהוב
החמצה אדירה של ניב גבאי. החלוץ קיבל את הכדור מול עמרי גלזר לאחר מהלך קבוצתי נהדר, אך היא לא התלבשה לו והלכה לכיוון השני בכלל
מהלך אישי נפלא של ברזאו הסתיים בכניסה שלו לרחבה, אך הבעיטה שלו יצאה לקרן
מהלך קבוצתי יפה של מכבי חיפה הסתיים בבעיטה של אנדריה נובאקוביץ', אך היא הייתה חלשה ולא סיכנה באמת את השער
יאיר מדרכי קיבל צהוב
השופט אביב קליין הוציא את התמודדות הזאת לדרך!