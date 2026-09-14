דקה 52: עירוני ק"ש - מכבי חיפה 1:0

הרכבים וציונים

אחרי חג ראש השנה, השנה החדשה יצאה לדרך והמחזור הרביעי בליגת העל ממשיך גם בשעה זו, כאשר מכבי חיפה מתארחת אצל עירוני קריית שמונה, כשכל אחת רוצה להשיג ניצחון.

הירוקים של ברק בכר פתחו את העונה בצורה יחסית טובה. אמנם לא מבחינת יכולת, אך בסופו של דבר הם סופרים שני ניצחונות בשלושה משחקים, בזכות 1:2 על רמת גן ו-1:2 על הפועל פתח תקווה, כשההפסד הגיע מול מכבי תל אביב בבלומפילד (3:1).

בצד השני של המתרס, הקבוצה מהצפון פתחה בצורה מגומגמת את העונה עם הפסד 2:1 למכבי פתח תקווה, המשיכה עם ניצחון ראשון בזכות 0:2 על עירוני טבריה ולאחר מכן הפסידה 2:4 במחזור הקודם, כשכעת שי ברדה וחניכיו מחפשים ניצחון שני.

באשר למפגשי העבר, היתרון מובהק לחלוטין עבור מכבי חיפה, שב-15 המפגשים האחרונים ניצחה ב-12 כאלה, כאשר ק”ש ניצחה רק פעמיים ואילו פעם אחת המשחק הסתיים בתיקו. בקדם העונה לפני חודש וחצי, בגביע הטוטו, הירוקים הפסידו 3:0 כואב, אך בליגה הם עם רצף של שישה ניצחונות רצופים על היריבה ומקווים להמשיך כך.