מחצית: טבריה - הפועל י-ם 0:1

שרון
מורגן
אונגר
באצ'ו
סנקר
באדג'י
כהן
קואקו
שמיר
גמבל
גאנם
זמיר
ליש
מלמוד
אגבדיש
נדיר
טיהי
אבדולסאלם
אבוהב
אלמגור
דאפה
אידוקו
המחזור הרביעי בליגת העל ימשך הערב (שלישי), כאשר באצטדיון בראל עירוני טבריה תארח את הפועל ירושלים למשחק מהחלק התחתון של הטבלה, בו כל אחת מהקבוצות מקווה לצאת עם שלוש הנקודות.
הקבוצה הצפונית מגיעה להתמודדות בכושר טוב, עם שני ניצחונות מתוך שלושת משחקי הפתיחה, דבר שמחק לחלוטין את מינוס שש הנקודות איתו הקבוצה פתחה את העונה. כעת הם מקווים להמשיך במומנטום ואף להתרחק ממאבקי התחתית.
בצד השני של המתרס נמצאת הקבוצה מהבירה, שפתחה את העונה בצורה לא נעימה עם תבוסה למכבי תל אביב והפסד להפועל פתח תקווה, אך במשחקה האחרון התאוששה ורשמה 2:4 גדול על ק”ש. כעת היא מקווה לחבר ניצחון ליגה שני מול הקבוצה מעיר הכנרת.
בכל הנוגע למאזן הפנימי בין הקבוצות, נראה שלאדומים ישנו יתרון קל. בשנתיים האחרונות שני הצדדים נפגשו שש פעמים, כאשר הפועל ירושלים יצאה עם ידה על העליונה בארבעה מקרים, לצד שני ניצחונות של טבריה, ללא תוצאות תיקו. מי תנצח הפעם?
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שער! עירוני טבריה עלתה ל-0:1: קייס גאנם בשער הבכורה שלו לעונת 2026/27! טעות קשה של יונתן לייש, שניסה להחזיר מסירה חלשה מידי לשוער, אפשרה לחלוץ הטברייני לחטוף, ולהכניע בקלילות את עידו שרון באחד על אחד עם בעיטה לחיבורים
לאחר יותר מחצי שעה, אוהד אלמגור סיפק את האיום הראשון של הירושלמים. שחקן הכנף של האורחת חתך מהאגף השמאלי למרכז המגרש, ושחרר טיל לעבר המסגרת. גם במקרה הזה משקוף השער הציל את השוער מספיגה
סנקר סיפק עוד קרוס איכותי אל עבר הרחבה והציב את ארי כהן בהזדמנות קורצת במיוחד. הקשר הצעיר של המקומיים התמהמה יתר על המידה ופספס מצב נפלא לעלות את קבוצתו ליתרון
אוהד אלמגור נכנס חזק בארי כהן מאחור, והפך לראשון שנרשם בפנקסו של גרינפלד
הלחץ של הטבריינים המשיך. גיא סנקר הרים הגבהה חדה לכיוון האזור המסוכן ברחבה, מהקו השמאלי. עדן שמיר עלה טוב ונגח בעוצמה, כדור שזעזע את המשקוף
כדור שהוגבה מהאגף הימני מצא את ראשו של ננה גמבל. שחקן ההתקפה של הביתיים נגח אל הרשת, אך נתפס בעמדת נבדל והתוצאה נותרה מאופסת
שופט המשחק, אוראל גרינפלד, הוציא את ההתמודדות לדרך!