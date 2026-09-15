מחצית: טבריה - הפועל י-ם 0:1

הרכבים וציונים

המחזור הרביעי בליגת העל ימשך הערב (שלישי), כאשר באצטדיון בראל עירוני טבריה תארח את הפועל ירושלים למשחק מהחלק התחתון של הטבלה, בו כל אחת מהקבוצות מקווה לצאת עם שלוש הנקודות.

הקבוצה הצפונית מגיעה להתמודדות בכושר טוב, עם שני ניצחונות מתוך שלושת משחקי הפתיחה, דבר שמחק לחלוטין את מינוס שש הנקודות איתו הקבוצה פתחה את העונה. כעת הם מקווים להמשיך במומנטום ואף להתרחק ממאבקי התחתית.

בצד השני של המתרס נמצאת הקבוצה מהבירה, שפתחה את העונה בצורה לא נעימה עם תבוסה למכבי תל אביב והפסד להפועל פתח תקווה, אך במשחקה האחרון התאוששה ורשמה 2:4 גדול על ק”ש. כעת היא מקווה לחבר ניצחון ליגה שני מול הקבוצה מעיר הכנרת.

בכל הנוגע למאזן הפנימי בין הקבוצות, נראה שלאדומים ישנו יתרון קל. בשנתיים האחרונות שני הצדדים נפגשו שש פעמים, כאשר הפועל ירושלים יצאה עם ידה על העליונה בארבעה מקרים, לצד שני ניצחונות של טבריה, ללא תוצאות תיקו. מי תנצח הפעם?