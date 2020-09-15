דקה 24: בית"ר י-ם - מכבי פ"ת 0:1

סילבה
אלימלך
קרבאלי
גדראני
מוזי
אינו
וורקו
אצילי
יוספי
אנסה
וייסמן
ארליך
טיבי
אבדאח
כהן
דזנט
סלם
סומה
אוואסו
חזן
קורטס
רקוניאץ
המחזור הרביעי בליגת העל נערך בשעה זו באצטדיון בלומפילד, כאשר בית”ר ירושלים מארחת את מכבי פ”ת, כשכל אחת מהקבוצות מקווה לאסוף את שלוש הנקודות בתום הערב.
הירושלמים של אלמוג כהן מגיעים להתמודדות אחרי פתיחת עונה די רעה מבחינתם עם תבוסות למכבי נתניה והפועל ת”א, אך לאחר מכן הגיע ניצחון קטן על בני סכנין בדמות 0:1, שהחדיר קצת ביטחון למועדון וכעת בבית”ר מקווים לחזור לתלם עם ניצחון שני ברציפות.
עבור המלאבסים הסיפור הוא הפוך. הקבוצה פתחה את העונה בצורת מצוינת עם ניצחונות על קריית שמונה וסכנין, אך במחזור האחרון פספסה הזדמנות להישאר מושלמת, נכנעה 2:1 לעירוני טבריה וכעת היא מקווה להפתיע את הצהובים שחורים ולחזור למסלול הניצחונות.
אם מתחשבים במאזן הפנימי בין הקבוצות, נראה כי לבית”ר ירושלים ישנו יתרון מובהק. בחמשת המפגשים האחרונים בין הצדדים הייתה זו הקבוצה מהבירה שיצאה מנצחת בארבעה מקרים, לצד תוצאת תיקו בודדת. איך זה ייגמר הפעם?
עוד הזדמנות לירושלמים. דניאל וורקו בעט מחוץ לרחבה, הבעיטה שלו לא הייתה מדוייקת והלכה מעל למסגרת
בית"ר לחצה והשיגה את הכדור בחלק המגרש של יריבתה, עומר אצילי נכנס לרחבה וחיפש את השער, אך הבעיטה שלו לא הייתה מדויקת ולא מצאה את המסגרת
חוסה קורטס פרץ באגף הימני ונכנס לרחבה, אך לא הצליח להכניע את מיגל סילבה
הקצב הגבוה נמשך. סמואל אווסו קיבל את הכדור באגף הימני, הצליח לעבור את מוזי, אך בעט גבוה אל מעל השער
רועי אלימלך פרץ באגף והגביה את הכדור לרחבה, שון וייסמן הצליח להגיע אליו אך הנגיחה שלו הייתה לא מדוייקת
מסירת עומק מדויקת של עומר אצילי מצאה את שון וויסמן, שבעט מחוץ למסגרת
כבר אחרי פחות מדקה לירן חזן חיפש את השער בבעיטה ונעצר אצל מיגל סילבה
שופט המשחק גל לייבוביץ' הוציא לדרך את ההתמודדות