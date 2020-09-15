דקה 24: בית"ר י-ם - מכבי פ"ת 0:1

הרכבים וציונים

המחזור הרביעי בליגת העל נערך בשעה זו באצטדיון בלומפילד, כאשר בית”ר ירושלים מארחת את מכבי פ”ת, כשכל אחת מהקבוצות מקווה לאסוף את שלוש הנקודות בתום הערב.

הירושלמים של אלמוג כהן מגיעים להתמודדות אחרי פתיחת עונה די רעה מבחינתם עם תבוסות למכבי נתניה והפועל ת”א, אך לאחר מכן הגיע ניצחון קטן על בני סכנין בדמות 0:1, שהחדיר קצת ביטחון למועדון וכעת בבית”ר מקווים לחזור לתלם עם ניצחון שני ברציפות.

עבור המלאבסים הסיפור הוא הפוך. הקבוצה פתחה את העונה בצורת מצוינת עם ניצחונות על קריית שמונה וסכנין, אך במחזור האחרון פספסה הזדמנות להישאר מושלמת, נכנעה 2:1 לעירוני טבריה וכעת היא מקווה להפתיע את הצהובים שחורים ולחזור למסלול הניצחונות.

אם מתחשבים במאזן הפנימי בין הקבוצות, נראה כי לבית”ר ירושלים ישנו יתרון מובהק. בחמשת המפגשים האחרונים בין הצדדים הייתה זו הקבוצה מהבירה שיצאה מנצחת בארבעה מקרים, לצד תוצאת תיקו בודדת. איך זה ייגמר הפעם?