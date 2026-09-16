דקה 80: ברצלונה - ראסינג 2:6

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ברצלונה מארחת בשעה זו את ראסינג סנטאנדר במסגרת המחזור השישי של הליגה הספרדית, כשהיא מגיעה למפגש עם מאזן מושלם ועם פתיחת עונה מרשימה. הקטלונים ניצחו כאמור בכל חמשת משחקי הליגה שלהם עד כה וצברו 15 נקודות, כשהם מוליכים את הטבלה. מנגד, ראסינג, שעלתה העונה לליגה הבכירה, מגיעה למשחק בקאמפ נואו במטרה להתמודד מול אחת הקבוצות החזקות בספרד ולהפתיע.
ברצלונה נמצאת בכושר התקפי מצוין מתחילת העונה. אחרי חמישה ניצחונות רצופים, הקבוצה של האנזי פליק מגיעה לאחר 2:4 על לבאנטה במשחק האחרון, כאשר קודם לכן הביסה 0:5 את ולנסיה. היא כבשה לפחות ארבעה שערים בשלושה מארבעת המשחקים האחרונים שלה, והיא מציגה יכולת התקפית שמעמידה את היריבות בפני משימה קשה מאוד.
ראסינג סנטאנדר, מנגד, פתחה את העונה בצורה פחות יציבה. הקבוצה שהעפילה העונה לליגה הראשונה מציגה כדורגל התקפי ואמיץ, אך גם ספגה תשעה שערים עד כה. בחמשת משחקיה האחרונים היא רשמה שני ניצחונות, שתי הפסדים ותיקו, כך שהיא מגיעה לברצלונה כשהיא מחפשת יציבות ותוצאה שתעניק לה ביטחון להמשך העונה.
המפגש הנוכחי מגיע פחות משנה אחרי שהשתיים נפגשו בגביע המלך, אז ברצלונה ניצחה 0:2 בחוץ והעפילה לרבע הגמר. הפעם ראסינג תנסה להקשות על בארסה דווקא בקאמפ נואו, בעוד המארחת תרצה להמשיך את פתיחת העונה המושלמת שלה ולשמור על הפסגה. ברצלונה כבר הראתה שהיא מסוגלת לייצר קצב התקפי גבוה מאוד, אך ראסינג תנסה לנצל כל רגע שבו הקטלונים יאבדו ריכוז כדי להפוך את המשחק למאתגר יותר.
גם קנסלו נכנס לפנקס של השופט
חילוף נוסף בברצלונה. ראפיניה יצא, גבריאל ז'סוס נכנס
שער! ברצלונה עלתה ל-2:5: הקטלונים לא נותנים ליריבה להתקרב. אדיימי סחט פנדל, הפעם ראפיניה ניגש, כבש והשלים שלושער גדול, כשבדרך הוא העלה את מאזנו ל-11 שערים ב-7 משחקים עד כה בכל המסגרות והוא הראשון לעשות את זה במועדון מאז ליאו מסי
שער! ראסינג סנטאנדר צימקה ל-4:2: טעות בהגנת ברצלונה, זבירי חטף ומקרוב היה צריך רק לגלגל לרשת
גם פדרי פינה את מקומו, גאבי נכנס
חילוף כפול בברצלונה. רודרי יצא, מרק ברנל נכנס
בפעולה הראשונה שלו, זבירי נכנס לפנקס של השופט
אדיימי קיבל כרטיס צהוב
גם אראנה יצא, יאסיר זבירי נכנס
גם וייאליברה יצא, איניגו ויסנטה נכנס
חילוף משולש בראסינג סנטאנדר. פליפה יצא, איקר לוקה נכנס
לאמין ימאל רקד ברחבה ובעט ברגל שמאל לפינה, אך נהדף רק בקורה
כמעט השני של ראסינג. כדור רוחב מצד ימין הגיע לרחבה ומצא את אראנה, שבנגיעה היה חייב לכבוש, אך בעט החוצה
חילוף כפוי בברצלונה. גרסיה נפגע ויצא, וויצ'ך שצ'סני נכנס
לאמין ימאל קיבל כרטיס צהוב
כמעט החמישי של ברצלונה. אדיימי סחט פנדל, לאמין ימאל נעצר אצל גיזרבאלה
שער! ברצלונה עלתה ל-1:4: הקטלונים לא עוצרים. שוב בארסה חטפה כדור במרכז המגרש, אולמו שלח עומק לראפיניה, שכבש והשלים צמד נוסף
שער! ברצלונה עלתה ל-1:3: הקצב האדיר המשיך, ושוב קנסלו אחראי על שער, רק שזה לא נרשם אליו. הפורטוגלי קיבל כדור אחרי תרגיל קטן קצר, שוב מחוץ לרחבה ושחרר פצצה, הכדור פגע בדרך בווילאליברה ונכנס לרשת
שער! ראסינג סנטאנדר צימקה ל-2:1: מאיפה זה הגיע? האורחת יצאה להתקפה נדירה, וילאליברה קיבל כדור על סף הרחבה, גיי חטף והצליח לחדור פנימה ובאחד על אחד לא התבלבל וכבש שער מצמק
שער! ברצלונה עלתה ל-0:2: אחרי שסחט את הפנדל, ראפיניה גם ניגש לנקודה הלבנה, לא התבלבל, בעט ימינה, זרק את השוער שמאלה וסיים ברשת
ראפיניה קיבל כדור עומק ונכנס לרחבה, פדרו פליפה הכשיל אותו, ראה את הכרטיס הצהוב והשופט שרק גם לפנדל
לא ייאמן, זה היה חייב להיות ברשת. אולמו הכניס עומק נפלא לאדיימי, שבאחד על אחד ניסה להקפיץ מעל השוער, אך פספס את המסגרת
ברצלונה מחפשת שער נוסף. לאמין ימאל הכניס עומק נפלא לאולמו, שניסה להקפיץ מעל השוער, אך החמיץ
ברצלונה לא מורידה רגל מהגז. אדיימי ניסה הפעם את מזלו כמעט מאותה בלטה של קנסלו, הכדור שלו הלך שטוח ונעצר ברשת החיצונית
שער! ברצלונה עלתה ליתרון 0:1: והנה הראשון הגיע. קנסלו לקח כדור מחוץ לרחבה, הניף את רגלו ימנית ורשם בעיטה אדירה, הכדור נעצר רק ברשת
הזדמנות נוספת לברצלונה שכמעט עלתה ליתרון. אדיימי קיבל כדור עומק באגף שמאל, העביר רוחב פנימה ומצא את ראפיניה, שהצליח להשתלט, אך בעט על גופו של אגירסבאלה שהדף
הזדמנות ראשונה לברצלונה. דני אולמו ניסה את מזלו בבעיטה מרחוק, אך פספס את המסגרת בסנטימטרים
השופט חוסה לואיס מונוארה מונטרו הוציא את ההתמודדות לדרך!