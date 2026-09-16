דקה 80: ברצלונה - ראסינג 2:6

הרכבים וציונים

ברצלונה מארחת בשעה זו את ראסינג סנטאנדר במסגרת המחזור השישי של הליגה הספרדית, כשהיא מגיעה למפגש עם מאזן מושלם ועם פתיחת עונה מרשימה. הקטלונים ניצחו כאמור בכל חמשת משחקי הליגה שלהם עד כה וצברו 15 נקודות, כשהם מוליכים את הטבלה. מנגד, ראסינג, שעלתה העונה לליגה הבכירה, מגיעה למשחק בקאמפ נואו במטרה להתמודד מול אחת הקבוצות החזקות בספרד ולהפתיע.

ברצלונה נמצאת בכושר התקפי מצוין מתחילת העונה. אחרי חמישה ניצחונות רצופים, הקבוצה של האנזי פליק מגיעה לאחר 2:4 על לבאנטה במשחק האחרון, כאשר קודם לכן הביסה 0:5 את ולנסיה. היא כבשה לפחות ארבעה שערים בשלושה מארבעת המשחקים האחרונים שלה, והיא מציגה יכולת התקפית שמעמידה את היריבות בפני משימה קשה מאוד.

ראסינג סנטאנדר, מנגד, פתחה את העונה בצורה פחות יציבה. הקבוצה שהעפילה העונה לליגה הראשונה מציגה כדורגל התקפי ואמיץ, אך גם ספגה תשעה שערים עד כה. בחמשת משחקיה האחרונים היא רשמה שני ניצחונות, שתי הפסדים ותיקו, כך שהיא מגיעה לברצלונה כשהיא מחפשת יציבות ותוצאה שתעניק לה ביטחון להמשך העונה.

המפגש הנוכחי מגיע פחות משנה אחרי שהשתיים נפגשו בגביע המלך, אז ברצלונה ניצחה 0:2 בחוץ והעפילה לרבע הגמר. הפעם ראסינג תנסה להקשות על בארסה דווקא בקאמפ נואו, בעוד המארחת תרצה להמשיך את פתיחת העונה המושלמת שלה ולשמור על הפסגה. ברצלונה כבר הראתה שהיא מסוגלת לייצר קצב התקפי גבוה מאוד, אך ראסינג תנסה לנצל כל רגע שבו הקטלונים יאבדו ריכוז כדי להפוך את המשחק למאתגר יותר.