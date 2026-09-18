מחצית: הפועל ת"א - הפועל פ"ת 0:2

צור
קוקו
מאיימבו
צ'יקו
ללינדל
פלקאו
קנצפולסקי
אווסו
אלטמן
אלקוקין
בואטנג
כץ
ישראלי
ארויו
מוסונדה
כהן
נסאר
אמיאן
דוד
קימבודי
אנדרדה
בילה
ישראלוב
לוי
הפועל תל אביב מארחת בשעה זו את הפועל פתח תקווה באצטדיון בלומפילד במסגרת המחזור החמישי של ליגת העל. שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות כשהן מחפשות לחזור למסלול הניצחונות רגע לפני פגרת הנבחרות, כאשר החבורה של אליניב ברדה רוצה להתאושש מהתבוסה בדרבי, בעוד האורחת תקווה לעצור רצף של שני הפסדים.
האדומים מגיעים למפגש מהמקום השלישי בטבלה עם שבע נקודות בארבעה משחקים. האדומים פתחו את העונה עם 0:0 מול הפועל חיפה, המשיכו עם 0:3 אדיר על בית"ר ירושלים ו-0:4 מרשים על הפועל רמת גן, אך במחזור האחרון נעצרו בצורה כואבת עם הפסד 4:1 למכבי תל אביב בדרבי. ברדה ושחקניו רוצים להשאיר את התוצאה הזו מאחור ולהציג שוב את היכולת שאפיינה אותם לפני ההפסד.
מן העבר השני, המלאבסים מגיעים להתמודדות כשהם במקום העשירי עם שלוש נקודות בלבד מתוך 12 אפשריות. הקבוצה של עומר פרץ רשמה עד כה ניצחון אחד ושלושה הפסדים, כשאחרי 1:0 לעירוני טבריה במחזור הפתיחה, הצליחה להשיג נקודות ראשונות ב-0:1 על הפועל ירושלים, אלא שאז הגיעו הפסדים 2:1 למכבי חיפה ו-2:0 להפועל באר שבע. האורחים התחזקו בימים האחרונים במספר שחקנים, וינסו לצאת מרצף ההפסדים דווקא באחד ממשחקי החוץ המאתגרים בליגה.
המפגשים האחרונים בין הקבוצות נוטים בבירור לכיוון המארחים. הפועל תל אביב לא הפסידה בארבעת משחקי הליגה האחרונים מול יריבתה, ניצחה בשלושה מהם ולא ספגה אפילו שער: 0:4 בדצמבר 2025, 0:0 באפריל ולאחר מכן שני ניצחונות רצופים של 0:1.
הפועל פתח תקווה כמעט חזרה למשחק עם תרגיל נהדר במצב נייח. האורחת עשתה הטעיה של הרמה, אבל כרים קימבידי מסר שטוח לרועי לוי, שממצב קורץ ניסה להקפיץ מעל אסף צור, אך פספס את המסגרת
סתיו ישראלי הכשיל את עמרי אלטמן וקיבל כרטיס צהוב
כרים קימבידי ביצע עבירה על ללינדאל וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון בהתמודדות
בנוסף, רועי לוי החליף את אבישי כהן
לאחר הפתיחה הרעה, עומר פרץ ביצע חילוף כפול בשלב מוקדם של המשחק. תחילה, דייגו ארויו פינה את מקומו לאור ישראלוב
שער! הפועל תל אביב הכפילה את התוצאה ועלתה ל-0:2: שוב מגן מוצא ראש של שחקן, שוב זה נעצר רק ברשת. הפעם המגן השמאלי, ללינדל שעורך הופעת בכורה, היה על תקן המבשל כשהגביה קרן שנחתה על ראשו של חברו החדש להגנה, צ'יקו, שהצליח להתגנב בין שחקני ההגנה ולנגוח לרשת
שער! הפועל תל אביב עלתה ל-0:1: גול לפי הספר של האדומים. הגבהה יפה של מרקוס קוקו מצאה את הראש של עמנואל בואטנג, שהצליח להתגנב מאחורי אלכס מוסונדה ולשחרר נגיחה עוצמתית שנעצרה רק ברשת של עומר כץ, שלא יכול היה להגיב. פתיחה נהדרת למארחת
כבר אחרי 4 דקות, יאניק ללינדל הראה מעט ניצוצות כשהצליח להתל בשומר שלו באגף השמאלי ולהגביה לרחבה כדור שהורחק עד ללוקאס פלקאו, שניסה לכבוש אבל שלח את הכדור גבוה
השופט דקל צינו הוציא את ההתמודדות לדרך! הפועל תל אביב תצליח להתאושש מהתבוסה בדרבי ולצאת לפגרה עם חיוך, או שדווקא הפועל פתח תקווה היא זו שתשוב למסלול הניצחונות?