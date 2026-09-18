מחצית: הפועל ת"א - הפועל פ"ת 0:2

הרכבים וציונים

הפועל תל אביב מארחת בשעה זו את הפועל פתח תקווה באצטדיון בלומפילד במסגרת המחזור החמישי של ליגת העל. שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות כשהן מחפשות לחזור למסלול הניצחונות רגע לפני פגרת הנבחרות, כאשר החבורה של אליניב ברדה רוצה להתאושש מהתבוסה בדרבי, בעוד האורחת תקווה לעצור רצף של שני הפסדים.

האדומים מגיעים למפגש מהמקום השלישי בטבלה עם שבע נקודות בארבעה משחקים. האדומים פתחו את העונה עם 0:0 מול הפועל חיפה, המשיכו עם 0:3 אדיר על בית"ר ירושלים ו-0:4 מרשים על הפועל רמת גן, אך במחזור האחרון נעצרו בצורה כואבת עם הפסד 4:1 למכבי תל אביב בדרבי. ברדה ושחקניו רוצים להשאיר את התוצאה הזו מאחור ולהציג שוב את היכולת שאפיינה אותם לפני ההפסד.

מן העבר השני, המלאבסים מגיעים להתמודדות כשהם במקום העשירי עם שלוש נקודות בלבד מתוך 12 אפשריות. הקבוצה של עומר פרץ רשמה עד כה ניצחון אחד ושלושה הפסדים, כשאחרי 1:0 לעירוני טבריה במחזור הפתיחה, הצליחה להשיג נקודות ראשונות ב-0:1 על הפועל ירושלים, אלא שאז הגיעו הפסדים 2:1 למכבי חיפה ו-2:0 להפועל באר שבע. האורחים התחזקו בימים האחרונים במספר שחקנים, וינסו לצאת מרצף ההפסדים דווקא באחד ממשחקי החוץ המאתגרים בליגה.

המפגשים האחרונים בין הקבוצות נוטים בבירור לכיוון המארחים. הפועל תל אביב לא הפסידה בארבעת משחקי הליגה האחרונים מול יריבתה, ניצחה בשלושה מהם ולא ספגה אפילו שער: 0:4 בדצמבר 2025, 0:0 באפריל ולאחר מכן שני ניצחונות רצופים של 0:1.