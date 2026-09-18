דקה 37: אספניול - אלצ'ה 2:1

הרכבים וציונים

המסע של רוי רביבו בליגה הספרדית ממשיך בשעה זו, כשהמגן השמאלי מתמודד יחד עם חבריו החדשים באלצ’ה נגד אספניול, למשחק במסגרת המחזור השביעי של הליגה הספרדית, זאת במטרה לחגוג ניצחון בכורה בלה ליגה בהופעתו הרביעית בקבוצה.

הפרנחיוורדס עדיין לא הצליחו להשיג שלוש נקודות בליגה, כשאחרי שישה משחקים הם ניצבים עם שתי נקודות בלבד בזכות שתי תוצאות תיקו, יחד עם ארבעה הפסדים ויושבים במקום האחרון בטבלה. רביבו ויתר הקבוצה כבר היו בטוחים שהצליחו לחלץ תיקו דרמטי מריאל מדריד, אבל ספגו לבסוף 3:2 כואב מרגלי קרלוס אספי. זה למעשה ההפסד השני בדקה ה-90 ואילך מאז שהמגן חתם, כשמחזה דומה אירע נגד ריאל סוסיאדד.

מנגד, המארחת מברצלונה מגיעה גם היא אחרי הפסד, כשנכנעה 2:1 לראיו וייקאנו בחוץ במחזור אמצע השבוע, בסיומו גם המגן הפותח עומאר אל הילאלי הורחק, אך לעומת היריבה, היא הצליחה להשיג שני ניצחונות מפתיחת העונה ולאסוף שבע נקודות, הרבה בזכות החלוץ הלוהט שלה, רוברטו פרננדס, שאף זכה לזימון לנבחרת ספרד אחרי שישה שערים בשישה משחקים.

בעונה הקודמת התוכים הצליחו להשיג ניצחון 0:1 במשחק הביתי, כשבביתה של אלצ’ה שתי הקבוצות נפרדו ב-2:2. הניצחון האחרון של הירוקים היה בינואר 2022, אז ניצחו 1:2 מצמד בתוך שמונה דקות של פרה מייה, שמשחק היום דווקא במדי אספניול.