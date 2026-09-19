דקה 54: סביליה - ברצלונה 2:1

הרכבים וציונים

ברצלונה מתארחת בשעה זו אצל סביליה ברמון סאנצ'ס פיחואן במסגרת המחזור השביעי בליגה הספרדית, כשהקטלונים מגיעים למפגש בכושר מסחרר. מוליכת הליגה תפגוש יריבה שפתחה גם היא היטב את העונה, אך תנסה להמשיך את הרצף המרשים שלה ולנקום על ההפסד באותו אצטדיון בעונה שעברה.

החבורה של האנזי פליק פתחה את העונה בצורה מושלמת עם שבעה ניצחונות בכל המסגרות, ובאמצע השבוע הביסה 2:7 את ראסינג סנטאנדר. זו פתיחת העונה הטובה ביותר בתולדות המועדון, כאשר בחמישה משבעת הניצחונות כבשה בארסה לפחות חמישה שערים. בליגה לבדה היא עומדת על מאזן מושלם של שישה ניצחונות ו-28 שערי זכות, 11 יותר מכל קבוצה אחרת ערב המחזור, כאשר מחצית מהם נכבשו במשחקי חוץ.

מנגד, גם סביליה יכולה להיות מרוצה מאוד מהפתיחה שלה. האנדלוסים ניצחו 0:1 את דפורטיבו אה קורוניה במחזור האחרון והגיעו ל-13 נקודות אחרי שישה משחקים, עם ארבעה ניצחונות, תיקו והפסד. לצד זאת, ההפסד היחיד שלהם העונה הגיע דווקא בבית, ושני הפסדי הבית האחרונים שלהם בליגה היו מול הקבוצות הגדולות ממדריד.

גם ההיסטוריה האחרונה נוטה בבירור לטובת ברצלונה, שניצחה בשמונה מתשעת המפגשים האחרונים בין הקבוצות. ההפסד היחיד ברצף הזה הגיע דווקא בביקור האחרון שלה בסביליה, כך שהקטלונים מגיעים גם עם חשבון פתוח. בארסה ניצחה חמישה משבעת משחקיה העונה בהפרש של שלושה שערים ומעלה, ובארבעה מחמשת משחקי הליגה שבהם כבשה ראשונה, השער הגיע כבר ברבע השעה הראשונה.