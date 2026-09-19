דקה 41: מכבי פ"ת - הפועל י-ם 3:0

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מכבי פתח תקווה מארחת בשעה זו את הפועל ירושלים, במסגרת המחזור החמישי בליגת העל. שתי הקבוצות מגיעות למפגש כשהן מחפשות להמשיך לאסוף נקודות ולהתבסס בטבלה, אך הסיפור המרכזי נמצא דווקא על הקווים, שם זיו אריה פוגש במסגרת הליגה את הקבוצה שאימן במשך שבע שנים והפך לאחת הדמויות המזוהות איתה.
מכבי פתח תקווה פתחה את העונה עם שני ניצחונות רצופים, אך נעצרה מאז עם שני הפסדים. המלאבסים נכנעו 2:1 לעירוני טבריה ולאחר מכן הפסידו 3:1 לבית"ר ירושלים, וכעת זיו אריה ושחקניו מחפשים לעצור את הרצף השלילי ולחזור למסלול הניצחונות לעיני הקהל הביתי.
מנגד, הפועל ירושלים מגיעה למפגש אחרי שאספה ארבע נקודות בשני משחקיה האחרונים. החבורה של ליאור זדה גברה 2:4 על עירוני קריית שמונה, ובמחזור האחרון כבר הייתה בדרך לניצחון נוסף, אך ספגה בתוספת הזמן וסיימה ב-2:2 מול עירוני טבריה.
השתיים כבר נפגשו העונה, כאשר הפועל ירושלים גברה 0:1 על מכבי פתח תקווה בגביע הטוטו משער של ויטאלי דמשקאן. אותו משחק היה המפגש הראשון של זיו אריה מול האקסית מאז שעזב אותה, וכעת המאמן פוגש את המועדון הירושלמי שוב, הפעם לראשונה במסגרת ליגת העל.
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