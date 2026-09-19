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דקה 40: בני סכנין - הפועל ר"ג 0:0

ליגת העל, מחזור 5: קצב נמוך בדוחא, כששתי הקבוצות מתקשות לייצר הזדמנויות מסוכנות. קוג'ו איים מרחוק עבור המארחת, נוביסי פספס מספרת בצד השני

גיא קופיצ'ינסקי | 19:30

מתיו קוג'ו במאבק עם דוד אסנקה

מתיו קוג'ו במאבק עם דוד אסנקה (חג'אג' רחאל)

ליגת העל Winner - מחזור 5

דוחא

יום שבת, 19/09/2026, 19:30

בני סכנין

הפועל ר"ג

בני סכנין

0:0

שופט: יוני קלז

הפועל ר"ג
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בני סכנין מארחת בשעה זו באצטדיון דוחא את הפועל רמת גן במסגרת המחזור החמישי בליגת העל, למפגש בין שתי קבוצות מהחלק התחתון של הטבלה שמחפשות נקודות חשובות. האורדונים מגיעים אחרי שהשיגו במחזור האחרון את ניצחונם הראשון העונה, בעוד הקבוצה מהמגזר עדיין מחפשת ניצחון בכורה בליגה.

הפועל רמת גן פתחה את העונה עם שלושה הפסדים רצופים למכבי חיפה, הפועל באר שבע והפועל תל אביב, אך במחזור האחרון הצליחה לעצור את הרצף עם 0:2 על מכבי נתניה. העולה החדשה מגיעה לדוחא עם שלוש נקודות מארבעה משחקים ומנסה לייצר המשכיות אחרי הניצחון הראשון שלה מאז החזרה לליגת העל.

מנגד, המארחת עדיין ללא ניצחון לאחר ארבעה מחזורים, כשבמאזנה נקודה אחת בלבד. היא פתחה ב-0:0 מול מכבי נתניה, ולאחר מכן הפסידה למכבי פתח תקווה, בית"ר ירושלים ובמחזור האחרון נכנעה 3:1 להפועל חיפה. כעת, סכנין חוזרת לדוחא בתקווה לעצור את הרצף השלילי ולהשיג שלוש נקודות ראשונות העונה.

זהו המפגש הראשון בין השתיים בליגת העל מאז עונת 2012/13. מאז נפגשו הקבוצות במסגרת הליגה הלאומית, כאשר במפגש האחרון ביניהן בליגה הבכירה הייתה זו סכנין שיצאה עם ידה על העליונה, לאחר שניצחה 0:1 בביתה.

מחצית ראשונה

עידו עולי מול אחמד טאהא (חג'אג' רחאל)

25'

הזדמנות ראשונה טובה לסכנין! קוג'ו הגביה כדור מצוין לרחבה, בסיל חורי נגח סמוך לקורה

אוהדי הפועל רמת גן (חג'אג' רחאל)

20'

מתיו קוג'ו ניסה את מזלו מרחוק, אך שחרר בעיטה לא מספיק טובה החוצה

10'

עשר דקות מהפתיחה, שתי הקבוצות מגששות, אך אינן מצליחות לייצר מצבים מסוכנים

יוסי אבוקסיס ומסאי דגו (חג'אג' רחאל)

שחקני הפועל רמת גן לפני המשחק (חג'אג' רחאל)