דקה 40: בני סכנין - הפועל ר"ג 0:0

הרכבים וציונים

בני סכנין מארחת בשעה זו באצטדיון דוחא את הפועל רמת גן במסגרת המחזור החמישי בליגת העל, למפגש בין שתי קבוצות מהחלק התחתון של הטבלה שמחפשות נקודות חשובות. האורדונים מגיעים אחרי שהשיגו במחזור האחרון את ניצחונם הראשון העונה, בעוד הקבוצה מהמגזר עדיין מחפשת ניצחון בכורה בליגה.

הפועל רמת גן פתחה את העונה עם שלושה הפסדים רצופים למכבי חיפה, הפועל באר שבע והפועל תל אביב, אך במחזור האחרון הצליחה לעצור את הרצף עם 0:2 על מכבי נתניה. העולה החדשה מגיעה לדוחא עם שלוש נקודות מארבעה משחקים ומנסה לייצר המשכיות אחרי הניצחון הראשון שלה מאז החזרה לליגת העל.

מנגד, המארחת עדיין ללא ניצחון לאחר ארבעה מחזורים, כשבמאזנה נקודה אחת בלבד. היא פתחה ב-0:0 מול מכבי נתניה, ולאחר מכן הפסידה למכבי פתח תקווה, בית"ר ירושלים ובמחזור האחרון נכנעה 3:1 להפועל חיפה. כעת, סכנין חוזרת לדוחא בתקווה לעצור את הרצף השלילי ולהשיג שלוש נקודות ראשונות העונה.

זהו המפגש הראשון בין השתיים בליגת העל מאז עונת 2012/13. מאז נפגשו הקבוצות במסגרת הליגה הלאומית, כאשר במפגש האחרון ביניהן בליגה הבכירה הייתה זו סכנין שיצאה עם ידה על העליונה, לאחר שניצחה 0:1 בביתה.