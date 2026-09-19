דקה 9: מכבי נתניה - מכבי ת"א 0:0

הרכבים וציונים

מכבי נתניה מארחת בשעה זו את מכבי תל אביב במסגרת המחזור החמישי בליגת העל. השחקנים של קני מילר מגיעים לאצטדיון מרים כמוליכי הטבלה וכקבוצה היחידה שעדיין מחזיקה במאזן מושלם, בעוד היהלומים רוצים לחזור למסלול לאחר שנעצרו במחזור האחרון.

מחזיקת הגביע פתחה את העונה בצורה נהדרת עם ארבעה ניצחונות מארבעה משחקים ו-16 שערי זכות. הצהובים מגיעים לנתניה אחרי שני ניצחונות גדולים ברציפות, 1:4 על הפועל באר שבע בטרנר ו-1:4 בדרבי מול הפועל תל אביב, וינסו להמשיך את פתיחת העונה המושלמת גם מול היהלומים

מנגד, המארחת צברה חמש נקודות בארבעת המחזורים הראשונים. החניכים של רוני לוי רשמו 0:0 מול בני סכנין, הביסו 1:4 את בית"ר ירושלים וסיימו ב-1:1 מול הפועל חיפה, אך במחזור האחרון נעצרו עם הפסד 2:0 להפועל רמת גן. כעת הם חוזרים הביתה ומחפשים להתאושש מול מוליכת הטבלה.

השתיים כבר נפגשו העונה במסגרת חצי גמר גביע הטוטו, אז מכבי תל אביב ניצחה 0:1, משער של הליו וארלה, והמשיכה לגמר. במפגש הליגה האחרון ביניהן, שנערך בנתניה בדצמבר אשתקד, נפרדו הקבוצות ב-1:1, בעוד שבמשחק הראשון של אותה עונה בניהן הצהובים הביסו 0:4 את היהלומים.