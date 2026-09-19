דקה 9: מכבי חיפה - טבריה 0:1

הרכבים וציונים

מכבי חיפה מארחת בשעה זו בסמי עופר את עירוני טבריה במסגרת המחזור החמישי בליגת העל. הירוקים מגיעים מהמקום השלישי ועם תשע נקודות, בעוד האורחת מהכנרת מנסה להמשיך את השיפור שלה מהשבועות האחרונים.

המארחת מגיעה למפגש אחרי שני ניצחונות רצופים, 1:2 על הפועל פתח תקווה ו-0:4 מרשים על עירוני קריית שמונה במחזור האחרון. הקבוצה של ברק בכר רוצה להמשיך במומנטום ולהישאר צמודה לצמרת, כאשר היא ניצבת במקום השלישי עם תשע נקודות מארבעה משחקים.

מנגד, עירוני טבריה פתחה את העונה עם ניצחון 0:1 על הפועל פתח תקווה, הפסידה 2:0 לקריית שמונה, אך התאוששה עם 1:2 בחוץ על מכבי פתח תקווה ובמחזור האחרון סיימה ב-2:2 מול הפועל ירושלים. החבורה מהכנרת מגיעה לסמי עופר במומנטום חיובי ותחפש להפתיע את הירוקים.

זהו כבר המפגש השני בין הקבוצות העונה, כשאר הירוקים ניצחו 2:4 את טבריה בגביע הטוטו בתחילת אוגוסט. בליגה נפגשו השתיים פעמיים בעונה שעברה, כאשר המשחק בטבריה הסתיים ב-1:1 ומכבי חיפה ניצחה 2:3 בסמי עופר.