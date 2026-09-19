דקה 67: הפועל ב"ש - עירוני ק"ש 0:1

מרציאנו
בלטקסה
נחמיאס
מזרחי
אמאדור
יהושע
פרץ
כנעאן
אבו רומי
גנאח
אוגריסה
דוידזאדה
זלאטנוביץ'
טננבאום
דרוויש
ליוביסבלייביץ'
בן דוד
שולמייסטר
סולה
סבח
קוסטה
שרצקי
סניה
גבאי
פופ
סימן טוב
הפועל באר שבע מארחת בשעה זו בטרנר את עירוני קריית שמונה במסגרת המחזור החמישי בליגת העל. הדרומיים מגיעים למפגש אחרי שחזרו לנצח במחזור האחרון, בעוד הקבוצה מהצפון מנסה לעצור רצף של שני הפסדים.
האלופה צברה שבע נקודות מארבעת משחקיה הראשונים ומגיעה לאחר 0:2 על הפועל פתח תקווה, שהחזיר אותה למסלול אחרי ה-1:4 שספגה ממכבי תל אביב. באמצע השבוע סיימה החבורה מבירת הנגב ב-0:0 מול דינמו זאגרב בליגה האירופית, וכעת היא חוזרת לזירה המקומית במטרה לייצר המשכיות ולהישאר בחלק העליון של הטבלה.
מנגד, האורחת השיגה שלוש נקודות בלבד בארבעה מחזורים. לאחר ההפסד למכבי פתח תקווה וניצחון 0:2 על עירוני טבריה, הצפוניים ספגו 4:2 מול הפועל ירושלים ובמחזור האחרון הובסו 4:0 בבית מול מכבי חיפה. כעת הם מגיעים לטרנר כשהם מחפשים לעצור את הרצף השלילי.
במפגשים האחרונים בין הקבוצות ידה של הפועל באר שבע הייתה על העליונה, כשהאלופה ניצחה בארבעה מחמשת המפגשים האחרונים מול עירוני קריית שמונה ותנסה להמשיך את המאזן החיובי גם הפעם.
אמאדו סניה פרץ באגף, חתך פנימה ומצא את אלכסנדרו פופ, שבעט כדור נמוך לעבר הפינה, אך הניסיון שלו לא מצא את המסגרת.
אדריאן אוגריסה לא הצליח לכבוש הערב מול האקסית, סיים את חלקו במשחק ופינה את מקומו לאיגור זלאטנוביץ', שנכנס במקומו.
ריענון בהגנת האדומים, פדרו אמאדור סיים את משחקו ונכנס במקומו אופי דוידזאדה על אותה משבצת.
חילוף כפול בהתקפת הצפונים. מור סימן טוב החליף את שי סבח באגף.
שינוי בהתקפת קריית שמונה כאשר ניב גביא פינה את מקומו לאלכסנדרו פופ.
אליאל פרץ הכניס כדור מצוין לעבר אמיר גנאח, שהגיח מאחור, בעט בנגיעה אחת, אך הניסיון שלו חלף בסמוך לקורת השער.
הגנת באר שבע תצטרך להיזהר: מתן בלטקסה ראה את הכרטיס הצהוב, וכעת שני הבלמים של האלופה כבר היו בפנקס עוד לפני הירידה למחצית.
אמאדו סניה הגביה כדור לרחבה, עובדיה דרוויש הגיע אליו ונגח לשער, אך אופיר מרציאנו הדף את הכדור לקרן.
אמיר גנאח שחרר בעיטה נמוכה מחוץ לרחבה, אך דניאל טננבאום היה במקום וקלט את הכדור בבטחה.
אליאל פרץ סובב כדור נהדר מהבעיטה החופשית, אך הכדור חלף מעט מעל המשקוף.
שער! הפועל באר שבע עלתה ליתרון 0:1: אליאל פרץ שלח כדור לאמיר גנאח בצד שמאל, שדהר לתוך הרחבה, הטעה שלושה שחקנים במהלך אישי נהדר ובעט בעוצמה לרשת של דניאל טננבאום.
אמיר גנאח שחרר בעיטה מחוץ לרחבה, אך עובדיה דרוויש עמד במקום הנכון, חסם את הניסיון והכדור הורחק לקרן.
אדריאן אוגריסה עלה לכדור חופשי שהורם לרחבה, אך נגח היישר לידיו של דניאל טננבאום.
אוראל גרינפלד לא מתמהמה, שולף את הכרטיס הצהוב הראשון לעירוני קריית שמונה, ואלכס סולה נכנס לפנקס.
פדרו אמאדור שלח הגבהה לרחבה, אדריאן אוגריסה התרומם לנגיחה, אך הכדור יצא הרחק מהמסגרת.
אמאדו סניה עם פריצה נהדרת באגף, שהסתיימה במצב אחד על אחד מול אופיר מרציאנו, אך הבעיטה העוצמתית שלו חלפה מעל השער.
כבר בפתיחה, עידן נחמיאס רואה את הכרטיס הצהוב הראשון של הערב, לאחר שאוראל גרינפלד שולף לעברו.
אוראל גרינפלד שרק לפתיחת המשחק.