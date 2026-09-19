דקה 67: הפועל ב"ש - עירוני ק"ש 0:1

הרכבים וציונים

הפועל באר שבע מארחת בשעה זו בטרנר את עירוני קריית שמונה במסגרת המחזור החמישי בליגת העל. הדרומיים מגיעים למפגש אחרי שחזרו לנצח במחזור האחרון, בעוד הקבוצה מהצפון מנסה לעצור רצף של שני הפסדים.

האלופה צברה שבע נקודות מארבעת משחקיה הראשונים ומגיעה לאחר 0:2 על הפועל פתח תקווה, שהחזיר אותה למסלול אחרי ה-1:4 שספגה ממכבי תל אביב. באמצע השבוע סיימה החבורה מבירת הנגב ב-0:0 מול דינמו זאגרב בליגה האירופית, וכעת היא חוזרת לזירה המקומית במטרה לייצר המשכיות ולהישאר בחלק העליון של הטבלה.

מנגד, האורחת השיגה שלוש נקודות בלבד בארבעה מחזורים. לאחר ההפסד למכבי פתח תקווה וניצחון 0:2 על עירוני טבריה, הצפוניים ספגו 4:2 מול הפועל ירושלים ובמחזור האחרון הובסו 4:0 בבית מול מכבי חיפה. כעת הם מגיעים לטרנר כשהם מחפשים לעצור את הרצף השלילי.

במפגשים האחרונים בין הקבוצות ידה של הפועל באר שבע הייתה על העליונה, כשהאלופה ניצחה בארבעה מחמשת המפגשים האחרונים מול עירוני קריית שמונה ותנסה להמשיך את המאזן החיובי גם הפעם.