דקה 52: בית"ר י-ם - הפועל חיפה 0:2

סילבה
אלימלך
גדראני
קרבאלי
מוזי
אינו
וורקו
אצילי
יוספי
אנסה
וייסמן
דרעי
ג'ראפי
ז'ופאריץ'
קריצ'אק
כהן
מנדי
אליאס
סבג
קייטה
גונן
רוטמן
תורג'מן
בית״ר ירושלים “מארחת” בשעה זו בבלומפילד את הפועל חיפה במסגרת המחזור החמישי בליגת העל. שתי הקבוצות מגיעות במומנטום חיובי: הירושלמים מחפשים ניצחון שלישי ברציפות, בעוד האדומים מהכרמל עדיין לא הפסידו העונה ורוצים להמשיך את פתיחת העונה היציבה שלהם.
הקבוצה מהבירה מגיעה לאחר שני ניצחונות רצופים, 0:1 על בני סכנין ו-1:3 על מכבי פתח תקווה, אחרי שפתחה את העונה עם שני הפסדים. הירושלמים נמצאים במגמת שיפור ומנסים לרשום ניצחון שלישי ברציפות כדי להמשיך את ההתאוששות ולהיצמד לחלק העליון של הטבלה.
מנגד, הפועל חיפה מגיעה לבלומפילד כשהיא עדיין ללא הפסד בארבעת מחזורי הפתיחה. האדומים פתחו עם 0:0 מול הפועל תל אביב, המשיכו ב-2:2 מול הפועל באר שבע וב-1:1 מול מכבי נתניה. במחזור האחרון השיגו הצפוניים ניצחון ראשון העונה עם 1:3 על בני סכנין.
גם במפגשים האחרונים בין השתיים לבית״ר יש מאזן חיובי. בעונה שעברה ניצחו הירושלמים 2:3 בסמי עופר, בעוד המפגש השני בליגה הסתיים ב-2:2 בטדי. עוד קודם לכן הביסה בית״ר את הפועל חיפה 0:5 בחצי גמר גביע הטוטו, כך שהחיפאים מחפשים ניצחון רשמי ראשון על הירושלמים אחרי שלושה הפסדים רצופים.
עם פתיחת המחצית השנייה, ליאל דרעי עלה לכר הדשא במקומו של שון וייסמן
רועי אלימלך הכשיל את אלון תורג’מן ללא כדור ונכנס גם הוא לפנקס של השופט
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אליאס ביצע כניסה חזקה על תומר יוספי ו”זכה” גם הוא לכרטיס צהוב
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יעד גונן ביצע דריכה חריפה על טימוטי מוזי במרכז המגרש, תחילה ספג כרטיס צהוב, אך לאחר בדיקה של ה-VAR הוחלט בצדק על הרחקה ישירה
הלחץ של “המארחת” המשיך עם מהלך קבוצתי טוב, שבסופו שון וייסמן הוריד כדור ליוספי, אלא שהאחרון שלח את הבעיטה מעל המשקוף
שער! בית”ר ירושלים עלתה ל-0:1: עומר אצילי קיבל כדור ליד קו החצי ושלח עם מסירת עומק אדירה את יוג’ין אנסה, שלא התבלבל באחד על אחד מול יואב ג’ראפי וכבש את שערו השני לעונה
התקפה מהירה של האורחים הציבה את לירן רוטמן חופשי מסף הרחבה, שבעט חזק לפינה הימנית ופספס את המסגרת
הזדמנות ראשונה לבית”ר ירושלים. תומר יוספי הרים מצב נייח מסובב לעבר הרחבה, ברנדון קראבלי עלה מעל כולם, אך נגח ברשלנות החוצה ממצב קורץ
שופט המשחק, שניר לוי, הוציא את ההתמודדות באצטדיון בלומפילד לדרך!