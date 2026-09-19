דקה 52: בית"ר י-ם - הפועל חיפה 0:2

הרכבים וציונים

בית״ר ירושלים “מארחת” בשעה זו בבלומפילד את הפועל חיפה במסגרת המחזור החמישי בליגת העל. שתי הקבוצות מגיעות במומנטום חיובי: הירושלמים מחפשים ניצחון שלישי ברציפות, בעוד האדומים מהכרמל עדיין לא הפסידו העונה ורוצים להמשיך את פתיחת העונה היציבה שלהם.

הקבוצה מהבירה מגיעה לאחר שני ניצחונות רצופים, 0:1 על בני סכנין ו-1:3 על מכבי פתח תקווה, אחרי שפתחה את העונה עם שני הפסדים. הירושלמים נמצאים במגמת שיפור ומנסים לרשום ניצחון שלישי ברציפות כדי להמשיך את ההתאוששות ולהיצמד לחלק העליון של הטבלה.

מנגד, הפועל חיפה מגיעה לבלומפילד כשהיא עדיין ללא הפסד בארבעת מחזורי הפתיחה. האדומים פתחו עם 0:0 מול הפועל תל אביב, המשיכו ב-2:2 מול הפועל באר שבע וב-1:1 מול מכבי נתניה. במחזור האחרון השיגו הצפוניים ניצחון ראשון העונה עם 1:3 על בני סכנין.

גם במפגשים האחרונים בין השתיים לבית״ר יש מאזן חיובי. בעונה שעברה ניצחו הירושלמים 2:3 בסמי עופר, בעוד המפגש השני בליגה הסתיים ב-2:2 בטדי. עוד קודם לכן הביסה בית״ר את הפועל חיפה 0:5 בחצי גמר גביע הטוטו, כך שהחיפאים מחפשים ניצחון רשמי ראשון על הירושלמים אחרי שלושה הפסדים רצופים.